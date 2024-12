Guadalupe Tagliaferri: "con Kueider no discutimos lo judicial, sino lo moral"

La senadora Guadalupe Tagliaferri consideró que el debate para expulsar a Edgardo Kueider de la Cámara Alta fue “lastimoso”. “El kirchnerismo planteando que desconoce o ubicándose como paladín de la no corrupción y defensa de las instituciones también es hipócrita”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Guadalupe Tagliaferri es Senadora nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires y tiene mandato de 2019 a 2025. Había sido vicepresidenta del Senado entre 2021 y 2023, Ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad entre 2015 y 2019. Previamente fue presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2013 y subsecretaria de promoción social en 2011.

¿Está contenta con lo que pasó ayer en el Senado?

No, la verdad que no me parece para celebrar nada de lo que pasó. Estar en diciembre teniendo que debatir sobre la sanción y expulsión de un Senador con 200 mil dólares en un bolso. El kirchnerismo y La Libertad Avanza tirándose mutuamente la responsabilidad… Me parece que todo eso es lastimoso.

Lo importante era poder dar el debate, porque hubo muchos intentos para que esto no se hiciera. Y eso hubiese sido lo peor, que la gente en su casa viera la situación y los senadores no debatiendo, como diciendo, “de esto no se habla”. Sí celebro que se haya dado el debate, se dio lo que decidió la mayoría y es lo que uno tiene que respetar. Cuando los senadores votan lo hacen en función de lo que consideren pertinente.

¿La satisface que se haya resuelto así?

Si. Yo creo que había que hacer algo, podía haber sido la suspensión, la quita de fueros o la expulsión. Claramente la inhabilidad moral era el causal para hacer la expulsión del cuerpo. No estamos juzgando si la plata era suya o donde la consiguió. Estaba como mínimo siendo cómplice del delito de tráfico de divisas. Y en función de eso, hay que respetar el cargo y lo que dice la Constitución, que los fueros se sacan cuando hay un delito infraganti.

Me parece que el debate respecto de a qué sector político responde Kueider es pertinente. Porque su voto permitió que se diera un empate en la votación de la Ley Bases en el Senado y que finalmente la vicepresidenta Victoria Villarruel desempatara.

Si, creo que es pertinente. Lo que sí creo es que es hipócrita de parte de los dos sectores. El kirchnerismo planteando que desconoce o ubicándose como paladín de la no corrupción y defensa de las instituciones también es hipócrita. Y cuando el Presidente nos dice el día anterior en un medio de comunicación que hay que echarlos a todos, pero durante toda la semana sus Senadores y el Gobierno intentaron que no hubiera quórum, claro que es pertinente.

Yo puse bastante énfasis en eso, es decir que en este punto son iguales. Si yo criticaba antes la doble vara, el relato moral, los contorsionistas morales y la hipocresía también se la critico ahora. No vengan con los paladines y la casta si están tratando de que pase desapercibido un hecho de un Senador porque en este contexto le es funcional para los votos. A mi no me preocupa qué vota cada persona porque no cambio mis convicciones de acuerdo a cómo sopla el viento. Si estaba mal antes esta mal ahora, sea de quien sea.

¿No cree que hay una oportunidad para los sectores que no responden al kirchnerismo ni a La Libertad Avanza para mostrar valores republicanos que los distingan?

Si, yo estoy convencida de que hay una alternativa en la Argentina. Esa es mi postura y siempre voy a pararme desde ese lugar. Y siempre me voy a sentar a dialogar y construir una alternativa que no es lo que fue el kirchnerismo ni lo que representa el modelo de La Libertad Avanza, que es un equilibrio fiscal pero donde la gente no está, donde las pymes desaparecen donde la calidad educativa no es relevante. Si, yo voy a trabajar por eso y me voy a sentar con todos los que quieran transitar esa construcción para la Argentina. Ojalá lo logremos algún día.

¿Qué opina de la investigación publicada por El DiarioAr sobre el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo?

Como lo hemos dicho siempre desde el PRO, la Justicia tiene que investigar y cada una de las personas tiene que poder aportar las pruebas y defenderse y mostrar cada una de las acusaciones en el ámbito judicial. La verdad que yo no conozco en detalle, pero si hay una denuncia y la Justicia tiene que investigar, el Diputado deberá poder demostrar cada una de las cuestiones que le plantea la Justicia.

En el caso de Edgardo Kueider claramente es copartícipe de un delito. En el caso de que se demostrara que hay propiedades que no están en la declaración jurada de Cristian Ritondo, ¿cree que habría que seguir el mismo camino que en el caso de Kueider?

Creo que son dos instancias distintas. También lo he manifestado ayer respecto de lo que plantea el Gobierno de explorar a todos los legisladores con causas. No es el proceso constitucional. Eso sí es violatorio de la Constitución. Nosotros no estábamos discutiendo el debido proceso judicial. Se estaba evaluando la idoneidad moral del Senador.

En el resto de los casos, incluso esto que algunos tuiteros libertarios pusieron ayer con todos los diputados y senadores que habría que expulsar porque tienen causas, no es lo que corresponde. El proceso normal en ese caso es lo que está establecido que es una instancia y una segunda instancia en la Justicia.

Si les preocupa que tengamos senadores y diputados que tienen causas judiciales confirmadas, habiéndose encontrado culpables en doble instancia, hubiesen aprobado Ficha Limpia. No hubiese mandado el Gobierno Nacional a levantar a 8 diputados y el kirchnerismo irse para no tratar eso.

Nosotros creemos que las personas que están doblemente condenadas no pueden estar sentadas como representantes del pueblo. Debatamos Ficha Limpia, es eso lo que estamos planteando. Ahora, por una denuncia, por más terrible que sea, yo sí creo que el debido proceso que está garantizado en la Constitución Nacional.

Alejandro Gomel (AG): En qué punto está la relación del PRO con el Gobierno ¿Puede haber un quiebre en esa relación?

La verdad que no soy la persona indicada para evaluar esto porque no he participado nunca de la estrategia de conversación y alianza con el Gobierno. No sé cómo fueron las conversaciones anteriores, qué fue lo que se acordó. Yo no participo de esas conversaciones porque no estoy de acuerdo con esa estrategia. Desde el acuerdo de Acassuso en adelante yo nunca estuve de acuerdo con dar un apoyo incondicional al Gobierno.

Mi relación es en mi rol de senadora. Aquellas leyes que me parece que están bien, acompaño, y el resto no. Pero no tengo ni un apoyo incondicional ni voto absolutamente nada a libro cerrado. Tampoco priorizo mi vínculo con el Gobierno al momento de votar.

Se ha quedado en una situación rara, sin identidad, teniendo que defender posturas contrarias a valores que defendimos siempre. Y un Gobierno al que nunca le interesó construir políticamente con el PRO sino utilizar y hoy desconoce todo el aporte que ha hecho el bloque del PRO en Diputados y Senadores en más de una ocasión.

Elizabeth Peger (EP) En las últimas horas, la diputada María Eugenia Vidal consideró que no se respetó el debido proceso en el caso del senador Kueider porque no tuvo oportunidad de defenderse. ¿Usted qué piensa de esto?

Me parece que es una opinión coherente con lo que venía planteando la mesa directiva. Y es similar a lo que dijo la mayoría de los senadores del PRO. Yo dije desde un primer momento que me iba a sentar a dar quórum y que iba a votar para que algo pasara. Porque lo que sucedía ayer a la mañana es que no iba a pasar nada. Ninguno tenía dos tercios, entonces no se expulsaba, no se suspendía. Y entonces a la gente le decíamos “no pasó nada, acá la casta se cuida bien y alguien puede cruzar 200 mil dólares en un bolso y hacemos como si nada”.

Yo creo que la Argentina si algo dijo es “a eso basta”. Entonces, a mi no me daba la cara. Y dije voy a votar lo primero que está en el temario y eso era la expulsión. Voy a aportar mi voto en las dos opciones, la expulsión y la suspensión, pero algo tiene que pasar. Cuando entró el oficio de la jueza Arroyo Salgado yo planteé dentro de mi bloque que había un hecho nuevo en las situación . Y que perfectamente podríamos darle ingreso y evaluar este pedido de desafuero como corresponde. Un pedido de desafuero es mucho más relevante, no se trata en dos minutos. Pero no quisieron ir por esa opción.

El debate se estaba dando mientras allanaban la oficina del Senador. Era muy difícil explicar el mensaje a la Argentina diciéndole que un Senador está detenido en Paraguay, se lo encontró con 200 mil dólares, hay una jueza argentina federal, de trayectoria de Arroyo Salgado, que está pidiendo su detención, su desafuero y lo está allanando. Para mi era muy difícil, como senadora, decirle a los argentinos, “los suspendimos para ver qué pasa”.

Si algo nos enseñó y algo aprendimos en este proceso del surgimiento de La Libertad Avanza, del odio a la política, del populismo de derecha es que todo lo que pasó anteriormente y ese tipo de conductas donde la casta justifica por conveniencia personal sus valores es todo lo que los argentinos dijeron “basta”.

EP: Algunos referentes del PRO acompañaron la postura del Gobierno…

Fue muy difícil la postura mayoritaria tanto del PRO como de la UCR. Hasta el día anterior, la propuesta era la suspensión por dos meses. Y la verdad el Senado está cerrado en febrero, con lo cual no había mucha modificación. Cambió mucho la situación que una jueza federal este allanando los domicilios del senador y nosotros digamos como que acá no está pasando nada.

Claudio Mardones (CM): Hubo un comunicado de la Mesa Nacional del PRO en respaldo a la suspensión para avanzar en desafuero. Algunos legisladores, como Alfredo De Angeli, habían dicho que iban a votar la expulsión y finalmente cambiaron de postura. ¿Hubo llamados de Mauricio Macri para garantizar esos votos?

Durante toda la jornada uno habla con todos. No tengo conocimiento de que Mauricio Macri haya llamado personalmente, pero todos hablamos con todos. Uno también habla con otros senadores, con su equipo y con los referentes del PRO para intercambiar opiniones. Es lo lógico que suceda. Yo espero que en situaciones de estas características todos podamos hablar con todos, pensar, reflexionar y buscar alternativas. A mi me preguntaron y yo dí mis opiniones. Insisto, yo a la mañana plantee que si había entrado el pedido de desafuero, se pusiera en temario. Bueno, no se puso en temario. Yo lo plantee como una opción para que viéramos el escenario entero. El oficialismo y el resto de los bloques decidieron no dar cuenta de que había un pedido de desafuero ingresado formalmente al Senado. Es muy difícil después pedir que tratemos el desafuero si fue la primera opción que yo di a las diez y media de la mañana, pero el Senado no estaba tratando el pedido de desafuero, no estaba en el temario.