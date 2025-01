La desaforada defensa de Javier Milei ante las acusaciones contra el magnate Elon Musk por el polémico saludo que realizó durante la asunción de Donald Trump le trajeron consecuencias legales al presidente argentino. Este jueves, el abogado Gregorio Dalbón, defensor de la exmandataria Cristina Fernández Kirchner en algunas causas, lo denunció por amenazar con "perseguir zurdos" hasta el "último rincón del planeta".

El letrado presentó la denuncia por los delitos de "amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley Contra la Discriminación", luego de que el fundador de La Libertad Avanza saliera a defender al dueño de Tesla mediante un posteo en la red social X -que también es propiedad de Musk- tras ser acusado de realizar un supuesto gesto nazi. “No sólo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas, tiemblen”, escribió el libertario.

Javier Milei salió desaforado a defender a Elon Musk

"Lo que hizo usted, con una violencia inusitada, de salir a perseguir a los que piensan distinto a su convicción política, realmente constituye un delito", sostuvo Dalbón a través de un video que publicó en sus redes sociales. Para el abogado, las expresiones del Jefe de Estado violan la Ley de Discriminación porque no se puede llamar a una persecución a quienes "piensan diferente" porque exactamente sobre ello "se basa la democracia".

"Usted fue elegido por las personas que confiaron en usted, por quienes odian al peronismo y lo votaron, como el PRO y otros partidos", continuó diciendo el abogado, que también agregó que es respetado por "quienes no lo votaron por haber sido electo democráticamente". En ese sentido, consideró que el tuit que enarboló en defensa de Musk, es un "acto antidemocrático que retrocede, y que nos hacen ir a las horas más oscuras que vivió la Argentina, con la dictadura militar, por ejemplo".

Luego, el defensor de la titular del PJ nacional en causas civiles recordó la noticia de la recuperación de la nieta 139 por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo y planteó que a Milei "quizás no le interesan los derechos humanos, sino solo el mercado". Y agregó: "Si no pide disculpas en un país democrático como es la Argentina, el país no va a poder seguir confiando en una persona que amenaza con perseguir al que piensa diferente".

"La hemos pasado muy mal, con 30.000 desaparecidos y luchando codo a codo con todos los organismos de derechos humanos para poder tener una democracia y sostenerla en el tiempo", puntualizó. Por último, advirtió al Presidente: "No olvide que todos aquellos que persiguieron a quienes pensaban diferente, o se murieron en la cárcel o están siendo juzgados".

La denuncia contra el mandatario fue asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 y registrada bajo el nro de causa CFP 216/2025. Los titulares son el Juez Daniel Rafecas y la Fiscal Paloma Ochoa.

Dalbón indicó en el escrito que las expresiones empleadas por Milei "no son un comentario aislado, sino que se trata de un mensaje directo que busca generar miedo y estigmatizar a un sector con una ideología política distinta". También sostuvo que las palabras están "cargadas de violencia y amenazas" y el término “zurdos hijos de puta es profundamente ofensivo y discriminatorio”.

Acorde a la Ley Antidiscriminación (Ley 23.592), la norma protege a las personas cuando "no pueden ejercer tus derechos por motivos de raza, condición social, género, opiniones políticas, religión, etc." y quien la infrige podría ser sancionado -incluso con la prisión- si alienta a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas por esas razones.

El tuit de Javier Milei para defender a Elon Musk

En la publicación en su cuenta de la plataforma ex Twitter, Milei calificó de "difamaciones" las críticas hacia Musk y afirmó: "Nazi las pelotas". Según el economista liberal libertario, el magnate sudafricano, flamante titular del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Trump, "uno de los hombres más importantes de la Historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura, para todos”.

“Por eso hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Elon Musk para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional. Pero el mundo cambió. Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la ‘tierra de la libertad’ que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump”, manifestó Milei.

“No sólo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas, tiemblen”, concluyó en su polémico mensaje.

