Drogas, viajes y tríos sexuales: qué se sabe del caso de la mujer que saltó de un balcón y denunció a su pareja de obligarla a prostituirse

Este lunes 27 de febrero los vecinos del barrio porteño de Palermo se vieron conmocionados cuando una mujer de 34 años se arrojó semidesnuda desde un primer piso y, tras caer en la calle, empezó a pedir ayuda. La víctima denunció que su pareja, un conocido cirujano plástico de San Juan, la había retenido, drogado y explotado sexualmente, por lo que el hombre fue detenido y en las últimas horas se realizó un allanamiento en el inmueble donde se secuestraron desde medicamentos hasta dinero y estupefacientes.

El médico, que además es piloto, ya declaró frente al fiscal Gerardo Pollicita y la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, en la causa que está caratulada como "trata de personas y facilitación y suministro de estupefacientes". Durante la audiencia, que duró cuatro horas, el sujeto aseguró que “en ningún momento la tuvo secuestrada” y relató en varias ocasiones hacían "tríos sexuales con su pareja".

De acuerdo a su denuncia, la mujer contó a las autoridades que eran pareja desde hace cinco años y habían llegado a la Ciudad de Buenos Aires desde la provincia de San Juan en las últimas horas. Según relató a los agentes policiales, al ver la oportunidad de escapar se lanzó desde el primer piso, lo que le provocó que se quebrara los tobillos.

En ese contexto, la denunciante fue asistida por personal médico de SAME y, posteriormente, trasladada al Hospital Fernández con diagnóstico de politraumatismos, debido a la caída. Por el momento, está recuperándose en el centro de salud, mientras la magistrada espera para tomarle declaración en Cámara Gesell, herramienta aplicada tanto a menores de edad y adultos víctimas de distinto tipo de violencia.

Horror en Palermo: quién es el hombre acusado de secuestrar y prostituir a su pareja

Además, está pendiente el resultado toxicológico que se le realizó a la novia del cirujano, que por su parte deberá explicar la imputación por haberle facilitado, en forma gratuita, cocaína, tusi y marihuana y por la tenencia de distintas drogas para consumo personal.

La denuncia de la mujer que se arrojó del balcón

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, se arrojó semidesnuda del departamente que habían alquilado por Airbnb. El hecho tuvo lugar en la calle Niceto Vega al 5900, en el mencionado barrio porteño, donde Bomberos y policías de la Ciudad de Buenos Aires fueron alertados por la presencia de una joven que se había lanzado desde un primer piso, pidiendo auxilio.

Un grupo de vecinos retuvo a un hombre, que más tarde se conoció que es el cirujano plástico Fabián Peláez. La mujer lo acusó de "haberla retenido contra su voluntad, narcotizada y explotada sexualmente". La damnificada también afirmó que aun con los tobillos fracturados "comenzó a correr, cruzó la avenida y gritó auxilio", por lo que fue socorrida por la gente que pasaba por ahí, quienes la vieron moverse con dificultad.

Fabián Peláez, el cirujano acusado por su pareja.

En la causa tomó intervención la jueza Capuchetti, Secretaría 10 de Leandro Noguera, que ordenó la detención del profesional, que tiene 54 años. Luego lo dejaron arrestado en condición de incomunicado, dando intervención a la División Trata de Personas de la fuerza de seguridad porteña y dejando una consigna custodiando el departamento.

Quién es Fabián Peláez, el imputado

Peláez es un reconocido cirujano plástico de la ciudad de San Juan, dueño de la Clínica del Prado, una estética que funciona en una mansión que perteneció a una importante familia bodeguera de la zona, los Graffigna. El profesional obtuvo su título en Medicina y continuó sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se especializó en Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

Se trata de una persona con un alto perfil en el mundo de las redes sociales. En Instagram, donde acumula más de 4.000 seguidores, comparte videos de los procedimientos médicos que realiza, sus viajes y su otra pasión: pilotear una avioneta. En Facebook, por ejemplo, también muestra imágenes de paisajes tomados desde los cielos y otras de él tomadas en el interior de la aeronave.

Además, el cirujano es padre de dos hijos que viven en su provincia de origen, motivo por el cual viaja seguido para verlos. Hace unos años se separó de quien fue su primera mujer, una persona que también es conocida en tierras sanjuaninas: Liliam Marí, exreina del Sol.

La casona donde funciona la clínica del cirujano denunciado.

La Clínica Del Prado fue inaugurada en 2007 y está ubicada en Tucumán 468 (Sur) y avenida Córdoba, en una de las últimas grandes mansiones de la provincia. La casona perteneció a Duilio Santiago Graffigna, propietario de la bodega las Lomas en el Ullum.

En las plataformas virtuales, Peláez muestra entre otros procedimientos quirúrgicos la colocación de botox, que disimula las arrugas de expresión, o de ácido hialurónico, utilizado comúnmente en las técnicas de remodelación labial. Entre otras de las prácticas observadas en sus historias destacadas también se registran lipoaspiraciones, rinoplastias e implantes mamarios.

La declaración del cirujano plástico

En su declaración ante la magistrada, Peláez destacó que en la noche del hecho, él y su novia tuvieron relaciones sexuales, consumieron drogas y que ella se tiró del balcón “de manera voluntaria”. Luego, aseguró que hace seis meses ella tuvo una situación de desborde psicológico por “la presión que tenía en sus exámenes” y reaccionó de forma violenta con uno de sus hijos.

Acorde a su testimonio, la mujer está bajo tratamiento psiquiátrico y no volvió a tener ningún episodio similar hasta el lunes pasado. En relación al viaje a Buenos Aires, comentó que suelen salir mucho a fiestas electrónicas y que en esta oportunidad "habían salido muchas veces". Antes de que sucediera el hecho consumieron cocaína “en muy poca cantidad” y se quedaron conversando y tomando vodka con bebidas energizantes hasta altas horas de la madrugada.

“A las 6 de la mañana nos fuimos a dormir. Recuerdo que estaba amaneciendo y ella me dice: ‘Acompañame al baño que no me siento muy bien'. Me dijo que se sentía rara”, agregó. Después, contó que se fueron a dormir y cuando la mujer se despertó comenzó a gritarle: "¡Hijo de puta, me tenés secuestrada!" y él quiso sujetarla porque "le tiraba manotazos".

Fabián Peláez, el cirujano acusado por su pareja, también es piloto

"Forcejeamos porque quería salir corriendo. Me rompió la remera que tenía puesta y se me escapó. Fui atrás de ella y la vi descolgándose del balcón. Se soltó, no llegué a agarrarla”, expresó.

Más tarde, dio detalles del tratamiento psiquiátrico que sigue la mujer, donde puntualizó que no tiene diagnóstico preciso, que toma Cegutlion —utilizado para tratar trastornos bipolares—, y que cada tanto consume el ansiolítico Alplax, pero que éste no está prescripto.

Tríos sexuales: "Yo no la iba a someter"

En otro momento de su testimonio ante la jueza, el denunciado de explotación sexual comentó que realizaban tríos sexuales con su pareja. Sobre este punto, amplió diciendo que "siempre eran con mujeres" y antes del hecho habían hablado “de las chicas para hacer tríos, de si se animaba, si le gustaba o no le gustaba".

“En algunas ocasiones me pedía estar con terceras personas, en otras me decía que no estaba preparada. Si ella no estaba cómoda, yo no la iba a someter”, agregó. Sobre el consumo de drogas, admitió que lo hacían “de forma recreativa, una vez por mes” y respecto a algunas de las drogas lícitas que estaban en el departamento allanado por la policía, indicó: “Son mías y es Viagra”.

Las drogas encontradas en el allanamiento

Tras el operativo se encontró tusi, cocaína y marihuana en el departamento. También se secuestraron medicamentos —dos pastilleros y cuatro blisters de diferentes drogas, todas psiquiátricas y de curso legal—, dinero en efectivo y el teléfono celular de la mujer que cayó, el cual será peritado.

Un hallazgo que llamó la atención de la magistrada son los recetarios del médico, en los cuales se descubrieron diversas anotaciones relacionadas a la medicina, entre ellas la mención de algunas drogas. A partir de ese descubrimiento, y debido al desconocimiento de sus efectos, la jueza se comunicará con el director de Toxicología del hospital Fernández, con el fin de comprender en qué casos se recetan ese tipo de medicamentos.

Mar de Plata: detienen a 40 personas y secuestran éxtasis y "tusi" en una fiesta electrónica

Declaración en cámara Gesell

Por su parte, la víctima no está en condiciones aún para ser indagada, de manera que se espera su recuperación. Debido a las lesiones que tuvo en sus tobillos debió ser intervenida quirúrgicamente. La jueza Capuchetti aguarda fecha para tomarle testimonio en cámara Gesell.

Este tipo de sala es una habitación condicionada para permitir la observación con personas y para reservar la identidad de las mismas. Está conformada por dos ambientes, separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación.

Este lunes, fuentes policiales informaron que la víctima acusaba a su pareja de "haberla retenido contra su voluntad" y que supuestamente la estaba "explotando sexualmente".

FP/ML