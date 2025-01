Luego de su expulsión de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra compartió un video donde aseguraba que, a pesar de haberse "sorprendido" por el anuncio, seguirá "defendiendo" al presidente Javier Milei. El espacio político anunció la desvinculación del legislador porteño en las últimas horas del miércoles, ante lo que el dirigente había publicado un breve mensaje que rezaba: “Viva la lealtad. Viva la libertad carajo. Mañana hablamos”.

Casi un día después de que se conociera su salida, Marra volvió a pronunciarse al respecto a través de una filmación que difundió en redes sociales. "Este es mi mensaje para quienes piden explicaciones. Voy a seguir apoyando a nuestro presidente Javier Milei y trabajando por una Argentina más libre", escribió en la publicación que acompañaba la pieza.

El largo adiós de Ramiro Marra: cómo pasó de formar parte de la fundación de La Libertad Avanza a ser expulsado sin piedad

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al inicio de la grabación, envió su agradecimiento "hacia todos los dirigentes de La Libertad Avanza que de forma privada" le han dado su apoyo, así como a "todos los que en redes sociales" lo estuvieron acompañando "en las últimas horas". Acto seguido, reveló que le "sorprendió el tuit", ya que "no había tenido ninguna notificación previa ni ninguna conversación".

Sin embargo, aclaró que va a "seguir defendiendo las políticas de este Gobierno" porque está "a favor del modelo económico, de la política de seguridad, de las desregulaciones, del posicionamiento internacional que está teniendo la Argentina”. Asimismo, se refirió al "cariño personal" que le tiene al jefe de Estado, asegurando que junto a él logró "el mayor éxito" de su vida: "Sacar al kirchnerismo del poder".

"Voy a trabajar con las mismas convicciones, los mismos valores, los mismos principios y, por supuesto, con las mismas ideas que están logrando que la Argentina sea próspera", continuó, aclarando que dejará de lado "cualquier discusión política, partidaria, de sellos, de rótulos que no ayudan". "Yo no me voy a callar, yo estoy acá para seguir gritando: viva la democracia, viva la lealtad y, por supuesto, viva la libertad, carajo", concluyó.

Cerca de la medianoche del miércoles, desde el oficialismo publicaron un comunicado donde daban a conocer la expulsión de Marra del espacio. “LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible”, expresaron.

Según detallaron, la decisión fue "consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei”. “Todos aquellos que no respeten la agenda del presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, cerraron.

El contexto de la expulsión de Marra del partido oficialista

A pesar de los rumores sobre conflictos recientes, Marra había asegurado semanas atrás que su relación con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, era “excelente”. Sin embargo, desde la Casa Rosada lo contradijeron y sostuvieron que hacía un año que "no se hablan".

Sumado a esto, se había distanciado del bloque oficialista, mientras que mantiene una buena relación con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien desafió al oficialismo al adelantar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires para julio, una decisión contraria a la postura del mandatario nacional, que se oponía a desdoblar los comicios. De hecho, Marra votó a favor del Presupuesto 2025 del jefe de Gobierno.

La designación de Castro Videla a la Procuración y la jugada para preservar a Rojas para otro cargo

La desvinculación de Marra horas después del anuncio sobre la incorporación de legisladores porteños que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al partido oficialista. El acuerdo, que fue oficializado el miércoles por la tarde, busca posicionar a La Libertad Avanza como una alternativa al actual alcalde porteño.

Además, a mediados del año pasado, Marra intentó desconocer a Pilar Ramírez de la presidencia del bloque de LLA en la Legislatura. Ramírez había sido designada para ocupar ese cargo directamente por Karina Milei y es una figura de su mayor confianza. Si bien el legislador adujo que había sido elegido por la mayoría de sus compañeros, fue visto como un signo de desautorización hacia la hermana del presidente.

La adhesión de los diputados Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena al bloque libertario se formalizó durante un encuentro en la Legislatura porteña. En la reunión estuvieron presentes Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA, y Bullrich, quien respaldó públicamente la incorporación. Además de los nuevos miembros, la bancada ya contaba con Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Leonardo Saifert y Lucía Montenegro. Con este movimiento, el bloque libertario alcanza los ocho integrantes, fortaleciendo su presencia en el ámbito político de la Ciudad de Buenos Aires.

MB/ML