La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes un acto en el Centro Gallego de Mar del Plata durante el comienzo del año electoral, que tendrá como plato fuerte las elecciones legislativas. "Estamos viendo cómo La Libertad Avanza sigue creciendo y nuestro mayor logro es haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso ha generado confianza en millones de argentinos", subrayó.

La titular de LLA estuvo acompañada durante la actividad de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido; Sebastián Pareja, jefe de LLA en la provincia de Buenos Aires, y el referente local Alejandro Carrancio.

El mencionado Pareja fue quien declaró que sería una candidata competitiva en el bastión del peronismo, donde gobierna desde hace dos mandatos Axel Kicillof. Incluso, llegó a ponerla a la misma altura que Cristina Kirchner.

Milei sostuvo que desde el espacio libertario seguirán "diciendo la verdad y ayudando a los argentinos", pero al mismo tiempo enseñarán que "el Estado no debe estar en el medio, porque mientras menos Estado haya, mejor le irá al país".

La Secretaría General de la Presidencia también destacó el papel de la juventud como impulsora de la figura del Presidente. "Ustedes son lo más importante que tenemos, y su entusiasmo nos lleva a seguir trabajando por un futuro mejor", expresó.

En plena disputa con Mauricio Macri, quien la semana pasada habló de formar un equipo de trabajo conjunto con los libertarios de cara a las legislativas, fue Martín Menem quien se refirió a la relación con el PRO. "Hemos trabajado todo el año con el PRO y tenemos las mismas ideas. Seguramente vamos a trabajar juntos y está la voluntad de hacerlo, pero falta tiempo todavía y es una falta de respeto hablar de listas en estos momentos", adelantó.

Si bien el partido amarillo acompañó gran parte de las iniciativas oficialistas, se diferenció en el caso de los fondos reservados a la SIDE. En declaraciones públicas, Macri llegó a deslizar que nada de los que habla con Milei se cumple al largo plazo.

Pareja, el máximo representante libertario en PBA, destacó la llegada de las "ideas de la libertad" a Mar del Plata y aprovechó para cuestionar la gestión K. "El kirchnerismo convirtió a la provincia de Buenos Aires en el bache de nuestro país y en el basural de América Latina. Vinimos a cambiar esa maldita realidad porque los bonaerenses de bien nos merecemos otra cosa", disparó en redes sociales.

LLA había cerrado el 2024 con un acto en el teatro porteño Gran Rivadavia, donde firmó un acuerdo de cooperación entre la estructura partidaria porteña y la bonaerense para llevar adelante políticas públicas de forma conjunta.

El acto en Mar del Plata es la continuidad de la agenda que viene desarrollando el espacio desde septiembre del año pasado, cuando la fuerza que lidera Karina Milei obtuvo la personería jurídica. Desde ese momento, la hermana del Presidente y Martín Menem vienen recorriendo el país para promover el partido e inaugurar sedes en diversas jurisdicciones, entre ellas en Río Negro, Paraná, Formosa, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Chaco.

Tanto Milei como Menem iniciaron este lunes el año electoral con actividades en Mar del Plata, desde donde advirtieron que "seguramente" habrá una "confluencia con el PRO". Sin embargo, no hay confirmaciones y todavía funcionarios como Patricia Bullrich siguen criticando y limando a Macri, el posible aliado.

"Seguramente vamos a confluir de manera conjunta con el PRO", dijo el titular de la Cámara de Diputados en una conferencia de prensa brindada en la ciudad balnearia.

Consultado sobre la posibilidad de que Milei sea candidata, el legislador sostuvo que "depende de la voluntad de ella". "Su capacidad de dirigente está de manifiesto y es importante en el gobierno, pero es una decisión personal, porque tal vez, en una banca, no tiene tanto potencial como donde está ahora, que es cerca del presidente. A mí me gustaría que sea candidata por su capacidad de trabajo y condiciones, pero eso se define en el cierre de listas", remarcó.

Más allá de hablar de la posibilidad de un pacto electoral con el partido que preside Macri, Menem lanzó críticas al armado de Juntos por el Cambio, que logró ganarla al kirchnerismo luego de 12 años en 2015. "Este proceso lleva tres años y el 24 de febrero se cumple un año desde que LLA obtuvo personería como partido en La Rioja. Llegamos sin partido y en alianzas con muchos otros partidos que firmaron. Tenemos un espíritu amplio, pero no cometemos errores del pasado cuando hubo alianzas con fines electorales solamente. Juntos por el Cambio tuvo inconvenientes por eso. Nosotros no miramos de dónde vienen, pero sí no nos movemos del rumbo que fijamos y de la batalla cultural contra el populismo. No negociamos las ideas", sostuvo.

