En medio de las tensiones entre el PRO y LLA, Patricia Bullrich apuntó contra Mauricio Macri

Al estilo 'Wanda Gate', el equipo de comunicación de Patricia Bullrich filtró a la prensa un viejo mensaje que la ministra de Seguridad escribió en 2022 en un grupo de WhatsApp del PRO donde cuestionaba la decisión de su espacio de confrontar con el entonces diputado Javier Milei. Entre sus viejos compañeros hay furia y más de uno la desmintió en público. La interna amarilla explota (una vez más), en medio de las tensiones entre Mauricio Macri y la Casa Rosada, y en el oficialismo parecen estar decididos a avanzar contra el expresidente.

Bullrich, que hoy se presenta como una mileísta de la primera hora, decidió jugar fuerte contra Macri en medio de las marchas y contramarchas por el posible acuerdo del PRO con La Libertad Avanza. Y aunque ella tiene su propia historia con el expresidente, entre los dirigentes oficialistas se da por descontado que sus movimientos cuentan con el visto bueno de la Casa Rosada.

El vínculo entre el PRO y LLA es complejo desde el día que Milei asumió la Presidencia. Si bien el Gobierno necesitó de la colaboración del macrismo, sobre todo en el Congreso, el “triángulo de hierro” siempre tuvo en claro que no podían depender del expresidente y ahora sienten que tienen la fortaleza necesaria para ser quienes impongan las condiciones de un eventual acuerdo. Se basan, sobre todo, en las encuestas que les indican que el electorado macrista ya les es propio.

La nueva temporada del “Macrilei Gate” comenzó el 9 de enero, cuando el expresidente le propuso a Milei conformar una mesa de trabajo de cara al 2025. Su mensaje llegó después de que el libertario dijera en una entrevista que estaba dispuesto a avanzar en un acuerdo con el PRO para “arrasar con el kirchnerismo”. Sin embargo, al día siguiente, todos los dirigentes que responden a Santiago Caputo y Karina Milei se encargaron de hacer circular que todavía era temprano para una alianza y que, en el caso que se concrete, serán ellos los que dirán cómo y cuándo.

Desde entonces, la militancia digital libertaria apuntó todos sus cañones contra Macri. Entre los dirigentes con presencia en redes insisten en que no fue una orden bajada desde arriba y hablan de “reacciones lógicas”. Pero no solo ellos cargaron contra el expresidente. El fin de semana, el senador Luis Juez anunció que abandona la presidencia del bloque PRO como consecuencia de sus diferencias con quien hasta hace muy poco era su jefe político.

Y cuando la tensión estaba en un punto máximo, habló Bullrich, y terminó de hacer estallar la interna amarilla.

Filtraciones y desmentidas en el macrismo

Durante una entrevista con Daniel Parisini (El Gordo Dan), Bullrich hizo un repaso sobre su versión de cómo fue su vínculo con Milei en los últimos años. La Ministra de Seguridad contó que, cuando era la presidenta del PRO, llegó a una reunión del partido y se encontró con que se había decidido firmar un documento en el que se cuestionaba a Milei a pesar de que ella no estaba de acuerdo.

Bullrich apuró a Macri para que tome una decisión: "¿Sos oficialista u oposición?"

“Estaban Larreta, Lousteau. Estaban todos firmando el documento. Y estaba Macri también. Entonces yo les digo que están haciendo una locura, que cómo van a hacer esto. Se armó un revuelo”, contó. Bullrich llegó a decir que era “amiga” y que tenía “cercanía” con Milei y que las coincidencias ideológicas la decidieron a tomar esa postura. “Fue difícil en ese momento romper Juntos por el Cambio y preferí ir a las PASO”, explicó.

Sobre la campaña presidencial 2023, la ministra hizo una autocrítica y dijo estar “arrepentida” por no “haber seguido con la misma actitud que había tenido antes”. Bullrich enfatizó la similitud entre su propuesta y la de Mieli y dejó entrever que la competencia con el economista nunca había sido una idea suya.

La anécdota hizo que buena parte de los miembros que pertenecían a la mesa del PRO en 2021 y 2022 saliera a cuestionar a Bullrich. Facundo Pérez Carletti, el secretario general del PRO, publicó una foto del día que se redactó el documento al que había hecho referencia la ministra. “Fue un comunicado ridículo, causó una repercusión negativa en las redes, cuando PB (sic) vio eso salió a negar el comunicado que ella misma escribió y firmó. Saquen sus propias conclusiones”, escribió en X.

Patricia Bullrich apuntó contra uno de los elegidos por Mauricio Macri para negociar con Javier Milei: "Habría que ser más razonable"

Maximiliano Ferraro, el presidente de la Coalición Cívica (presente en la foto), agregó: “Ese día Patricia corrió a alguien del equipo de comunicación y se puso a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final. En el ínterin, hizo un chiste para distender el ambiente”, contó. Según el diputado, fue la ministra quien escribió que Javier Milei intentaba quebrar la unidad de Juntos por el Cambio y que era “funcional al oficialismo”.

También en X, el que siguió fue Rosendo Grobocopatel, que también formaba parte de la mesa chica de aquel entonces. “En esa época coordinaba el equipo de comunicación del PRO Argentina. Me acuerdo bien de ese día. Todo lo que dice Patricia es bolazo. Classic”, escribió.

Bullrich no se quedó atrás. A media mañana, su equipo de comunicación filtró a la prensa un mensaje que Bullrich habría escrito en el grupo de WhatsApp del PRO luego del comunicado. En la captura de pantalla se lee: “Considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de JxC es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores. Por otro lado, considero que la metodología no fue transparente. Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas a niveles subnacionales. Tampoco es prudente a un año y 4 meses de la elección decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos, ni el programa de gobierno. Por lo cual considero que un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones”.

Consultado por este mensaje, en off, una persona que participa de la prensa del PRO y que estuvo en la firma del documento validó la versión de Ferraro y calificó a Bullrich de “perversa”. Tranquila la pelea.

La estrategia libertaria: esperar

La decisión de Juez de abandonar la presidencia del bloque en el Senado no hizo más que confirmar lo que una parte del oficialismo tiene en mente: hay que esperar y desgastar a Macri. Nadie niega que pueda llegar a concretarse un acuerdo del PRO, pero si La Libertad Avanza decide avanzar en ese sentido sabe que tiene que cerrar a último momento. “Mauricio pierde su capacidad de fuego día a día. El gobierno le va a caranchear a todos los dirigentes que pueda y a último momento se va a sentar y le va a dar dos diputados y un par de concejales”, bromeó un bullrichista.

Oscar Zago, ex presidente de diputados de La Libertad Avanza, no cree en un acuerdo con el PRO

Es probable que Macri ya lo sepa. De hecho, el expresidente decidió abandonar el tono amigable con “Javier” y el lunes por la tarde, desde la cuenta de X del PRO, se publicó un comunicado cargado de formalidad en el que se cuestionó al gobierno por no incorporar en el temario de las sesiones extraordinarias el Presupuesto 2025. “Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos. Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”, agregó el texto.

El bullrichismo desacredita la palabra de Macri. “El PRO es una entelequia. ¿En nombre de quién habla Mauricio? En el Senado se le dio vuelta Juez. En Diputados, de los 37 miembros del bloque, 11 son de Patricia, 5 de Cristian Ritondo, algunos responden a sus gobernadores, como la diputada de Ignacio Torres, otro de Rogelio Frigerio, que en realidad juegan para sí mismos… también hay una legisladora de Jorge Macri y hay ‘librepensadores’ que no están alineados con nadie. Macri tiene cada vez más influencia”, sostuvo un dirigente cercano a la ministra de Seguridad y puso como ejemplo que los legisladores no hicieron caso al pedido del expresidente de limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia.

En el bullirchismo, además, fogonean a quienes hoy parecen pertenecer (todavía) a la órbita de Macri. Hablan del “destrato” a Ritondo y cuentan que el diputado se enteró de la publicación del PRO del lunes. En el entorno del diputado aseguraron que “todos estaban al tanto que iba a salir un comunicado”, pero aclararon: “No sé si del contenido”. En público, hubo dirigentes como Fernando Iglesias y Diego Santilli que decidieron desmarcarse de la posición de su partido.

Dura crítica del PRO contra el Gobierno por no incluir el Presupuesto 2025 en las extraordinarias: "Visión autoritaria"

Durante una conferencia de prensa desde Mar del Plata, el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, puso paños fríos: “Seguro vamos a confluir electoralemnte con el PRO. Ese es mi deseo. Además, hemos trabajado todo 2024 espalda con espalda y han sido incondicionales con las ideas que estamos llevando adelante y este 2025 va a ser de la misma manera", dijo. Según reconstruyó el medio Letra P, el armador bonaerense Sebastián Pareja también habló de la posibilidad de ampliar los acuerdos con el radicalismo, la Coalición Cívica o el peronismo no kirchnerista para ganarle la provincia a Axel Kicillof.

“Una cosa son los acuerdos que se puedan hacer en las provincias. Pero a nivel nacional, a Mauricio lo queremos lo más lejos posible”, sostuvo un dirigente libertario que frecuenta Casa Rosada. Todo parece que el PRO no es un problema para el oficialismo y que las tintas se cargaron de forma personal contra Macri. El operativo desgaste contra el expresidente parece estar en marcha y los libertarios tienen algo a favor: muchos macristas están dispuestos a colaborar.

