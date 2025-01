Oscar Zago, ex presidente de diputados de La Libertad Avanza, no cree en un acuerdo con el PRO

Oscar Zago afirmó que la falta de consenso y los enfrentamientos internos dificultan la posibilidad de una coalición en el corto plazo con el PRO: "Hay muchas idas y vueltas, hay muchos enfrentamientos, hay algunas personas de la política que siguen reproduciendo agresiones. Por ejemplo, hacia la vicepresidenta, son errores que no se pueden cometer". "Cuando hay ciertas cuestiones políticas que llegan a un grado de agresividad o descalificación, me parece que después es complicado volver hacia atrás", opinó el diputado oficialista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Zago es diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo por la Ciudad de Buenos Aires. Fue presidente del bloque de La Libertad Avanza hasta abril de 2024, legislador porteño, también en 2005 y 2021, y defensor del pueblo adjunto, en 2014.