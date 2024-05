En medio de la expectativa por el evento de Javier Milei, el diputado Oscar Zago opinó acerca del "show musical" que dará el Presidente junto a otros referentes del universo libertario durante la presentación de su último libro. Si bien dijo que "hay que esperar" a ver qué hace el jefe de estado durante su presentación, el exjefe del bloque de La Libertad Avanza deslizó una postura crítica al respecto.

En un giro de eventos al estilo Milei, el jefe de estado decidió realizar un show musical en el Luna Park, el emblemático estadio ubicado en el corazón del microcentro porteño, para presentar su último libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica: de la teoría económica a la acción política. Los detalles del acto, previsto para las 22 de este miércoles, desconcertaron tanto a dirigentes de su propio espacio como a la oposición.

Uno de los más sorprendidos fue Oscar Zago, quien supo ser una figura cercana a Milei hasta que fue apartado del cargo de jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados. En la previa al evento, Zago expresó su sorpresa y su desacuerdo con la iniciativa del mandatario, quien además de hacer la presentación oficial oficiará de cantante de la "banda Liberal".

"Yo voy a la presentación de un libro y lo del show musical vienen anunciándolo… No sé de qué se trata, no tengo idea. Me parece que no debería ser así. No estoy enterado de estas cuestiones, sí estoy enterado de que la entrada habla de la presentación del libro del presidente. Lo otro… No tengo idea”, comentó el legislador en diálogo con Futurock, dejando clara su posición.

El anuncio sobre el "show musical" de Milei fue confirmado por el vocero Manuel Adorni esta mañana, cuando detalló cómo iba a ser el evento que involucrará al jefe de estado. "El Presidente va a realizar la presentación, la cual va a tener dos partes: una donde será la presentación del libro y en la otra es un show en el que Milei va a participar donde él mismo va a cantar y va a ser la figura relevante”, reveló en su habitual conferencia de prensa.

Zago, por su parte, cuestionó la oportunidad del evento en medio de la crisis económica, la creciente pobreza y la disparada del tipo de cambio. "La verdad que no", respondió al ser consultado sobre si era el momento adecuado para un show musical en el Luna Park.

"Creo que hay cuestiones que no se deberían hacer", agregó en relación al show musical. "Vamos a esperar al día de hoy a ver si se hace. Creo que son cosas que no hay que hacer, corresponderá al Presidente explicar… Todavía no sé, te digo sinceramente", indicó.

Zago también destacó que, si bien Milei tiene derecho a realizar eventos privados, este no es el caso y, por lo tanto, debería considerar las implicaciones de su agenda pública. "Si fuera todo en privado, si fuera una cuestión privada de él, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera; pero por supuesto que no lo es", objetó.

Asimismo, reflejó las críticas de diversos sectores, tanto dentro como fuera de su partido, sobre la interrupción de la agenda oficial del presidente para tal evento. "No sé cuál va a ser el formato, cuál va a ser la idea. Primero lo quiero ver, después opinamos", concluyó.

El vínculo entre Oscar Zago y Milei

Oscar Zago, diputado de La Libertad Avanza (LLA), tiene una relación compleja con Javier Milei. Inicialmente, Zago era uno de los colaboradores cercanos de Milei y ocupaba un puesto significativo dentro del bloque de LLA. Sin embargo, en los últimos meses hubo una serie de tensiones y reconfiguraciones internas que afectaron su posición.

La escalada culminó con el desplazamiento de Zago de la jefatura del bloque de diputados en línea con los designos de Karina Milei, hermana y principal estratega política de Javier Milei, y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. En esa oportunidad, el diputado, que es titular del partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), no asistió a esa reunión y terminó abandonando el bloque libertario en medio de la interna.

Si bien asegura seguir en línea con Milei y que su vínculo "está intacto", Zago se distanció públicamente de algunas de las declaraciones más controvertidas. Por ejemplo, cuando calificó de "nido de ratas" al Congreso, o ante los agravios del mandatario al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, declaraciones que consideró "poco felices".

