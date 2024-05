El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno arremetió contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de conducir "un gobierno de trastornados". Ante ese paradigma, el exfuncionario consideró que "la solución es que se vayan".

En diálogo con el canal Laca Stream, Moreno manifestó que el mandatario "conduce un gobierno de trastornados". En ese sentido, mencionó de manera puntual al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien tildó de "ludópata", y a la canciller Diana Mondino, que aseguró se encuentra "totalmente perdida, no sabe ni donde está la nariz". "Ninguno está normal”, remató el exsecretario.

Guillermo Moreno: "El Presidente no está ubicado en tiempo y lugar"

Al respecto, expresó que "la solución es que este gobierno se vaya". "Lo fiscal y lo monetario está roto, el sector externo está hecho un desastre, imaginate que la solución de ellos es importar alimentos, ¿cómo la Argentina va a importar alimentos?", cuestionó.

Asimismo, criticó las medidas del Ejecutivo Nacional: "Te piden que los ahorros los destines a cuenta corriente, sin inversión. El ahorro quieren que lo uses para comprar la leche, no invertir". A su criterio, esa política "es una cosa de locos, nunca se vio esta estupidez", por lo que insistió en que "la solución es que este gobierno se vaya, yo dije que se va en 4 o 6 meses”.

A raíz de esas consideraciones, Moreno se preguntó: "¿Cómo va a terminar el mandato un muchacho que está trastornado?”. "Supongamos que hay asamblea legislativa, ¿cuánto falta? Yo no tengo dudas de que esto tiene que ser breve. Si esto sigue así, ¿cómo va a terminar el mandato un muchacho que está trastornado?", continuó.

En esa línea, esperó "que no haya movilización popular, como lo de Misiones", a la par que deseó que dichas protestas "no se prolonguen". "No es joda eso, los policías están con armamento y en combate urbano, nadie mejor que la policía. Las bandas policías cuando salen a la calle, mejor que vos no salgas de acá", indicó sobre el conflicto en la provincia del norte. "En la Provincia de Buenos Aires se solucionó con plata, acá no hay plata, no está Berni y encima tenés un chapita [Milei] peor que Alberto, que era un inútil”, añadió.

La "reunificación" del peronismo

Otra de las temáticas que abordó en la entrevista fue la “reunificación” del peronismo. Sobre ese punto, el exsecretario de Comercio destacó que en la organización de la fuerza política van a estar el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, la expresidenta Cristina Kirchner, la exlegisladora Graciela Camaño y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Pichetto en la reunificación del peronismo va a estar, van a estar todos, la negra Camaño, Cristina, todos, hasta Kicillof, si no habla de economía”, ironizó el dirigente del PJ.

Sin embargo, aclaró que el mandatario bonaerense "no es peronista", a pesar de que se trate de "un pibe sano" al cual votó. En esa línea, remarcó que el gobernador "tiene más acuerdo con Milei que con Moreno".

“Asamblea Legislativa en 45 días, ¿qué candidatos hay? El próximo presidente sale del lobby, no del mandato popular", expresó el exfuncionario, a la vez que subrayó que "Kicillof no es peronista, es socialdemócrata". "A mí me dijo que era marxista, pero después gobernó como socialdemócrata", argumentó.

