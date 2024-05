Misiones: hubo acuerdos con gremios estatales pero sigue el conflicto con los policías

Este miércoles, en la quinta jornada de protestas, el Gobierno de Misiones avanzó con acuerdos salariales con los trabajadores de la administración pública y salud, en concreto con los de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), aunque aún continúa vigente el reclamo de los policías y docentes. No obstante, desde Nación aseguraron que la situación está "razonablemente controlada".

Este martes se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes ingresó al Ministerio de Salud provincial para pedir que los recibieran las autoridades.

El acuerdo salarial con ATE y UPCN fue el resultado de una mesa de diálogo en el Ministerio de Salud de la provincia conformada por el titular del área, Héctor González, la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, y el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán.

Si bien se anunciaron incrementos a la Policía y al Servicio Penitenciario Provincial, no fue posible llegar a un acuerdo con los oficiales y uniformados, quienes sostienen su reclamo frente al Comando Radioeléctrico, en la capital provincial, Posadas.

En paralelo, tampoco se logró alcanzar un punto en común con los docentes auto-convocados y la situación con la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (Sidepp) quedó en desacuerdo con la oferta salarial aceptada.

En lo que respecta a la Policía, el ministro de Gobierno provincial, Marcelo Pérez, confirmó que a los uniformados se les liquidarán los haberes de mayo con un incremento del 20% anunciado el pasado lunes, siendo este el tercer incremento salarial en 4 meses.

"En algunos casos, en esta última oportunidad, casi triplica la inflación, un incremento que cada uno de los sectores percibirá en tiempo y forma, conforme lo viene haciendo el gobierno provincial desde hace muchísimo tiempo", indicó el funcionario.

Al respecto, Germán Palavecino, uno de los voceros del descontento, agregó: "Si hubiésemos tenido sueldos altos o enormes, estaríamos en otra situación y no nos hubiese afectado tanto. En los últimos 5 o 6 años, siempre los salarios han oscilado la canasta básica. Pero desde octubre a la fecha hemos perdido un 50% de nuestros sueldos".

"De acá no nos vamos a ir y la cosa se pone fea. Mañana (este miércoles) bajan más agentes de otros puntos de la provincia. Vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias. Se les va a incendiar la provincia. Dejaron juntar todos los sectores. Nos abandonaron", reclamó luego Ramón Amarilla, otro de los referentes de la protesta policial.

El reclamo escaló tras la irrupción de los "auto-convocados", quienes no se identifican con los jefes gremiales, y, después de casi 10 horas de corte total en la autovía de la ruta nacional 12, los Docentes Autoconvocados y los del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha levantaron la manifestación para instalarse con un campamento en la intersección de las avenidas Uruguay y Trincheras de San José.

Manifestantes irrumpieron en el Ministerio de Salud

Dado que a la protesta se sumaron médicos y docentes, este miércoles en medio de la protesta un grupo de manifestantes ingresó al Ministerio de Salud provincial para pedir que los recibieran las autoridades.

"Estamos trabajando para mejorar el salario", expresó sin mayor detalle el ministro Pérez en diálogo con Todo Noticas.

En medio del conflicto con el sector policial, docentes y otros grupos, el ministro de Gobierno misiones, Marcelo Pérez, aseguró que los recursos otorgados en el acuerdo salarial son los únicos que la gestión pondrá sobre la mesa y negó que se planee pedir asistencia al Gobierno de la Nación.

"El Estado nacional no tiene que estar sentado en esta mesa porque no son empleados nacionales (quienes reclaman)", señaló el funcionario provincial y añadió: "Misiones tiene equilibrio fiscal desde hace muchos años. Y una ley, la única en el país, que impide endeudarse para gastos corrientes. Ya hemos visto en Argentina lo que implica endeudarse para atender gastos corrientes. Por eso somos una administración responsable".

Luego, acotó: "No se concibe trabajar en democracia si no es dialogando. Menos para este Gobierno. El diálogo se genera todos los días con cercanía, aproximación, entendimiento y empatía por la situación. No somos ajenos a lo que está atravesando la Argentina. Los coletazos llegan a todas las provincias por igual. El diálogo estuvo, está y estará".

El Gobierno asegura que la situación está "razonablemente controlada"

Este miércoles, durante la sexta jornada de protestas, el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, aseguró que la situación está "razonablemente controlada" y remarcó que están permanente contacto con las autoridades provinciales.

"Nuestra ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) está atenta con las fuerzas nacionales para poder ayudar en caso de que sea necesario reforzar la seguridad de los ciudadanos", sostuvo en diálogo con LN+.

Al ser consultado si esta situación podría replicarse en otros distritos, el funcionario expresó: "Somos conscientes de que hay muchas provincias con problemas de financiamiento y estamos en contacto con los gobernadores. Es responsabilidad nuestra estar al tanto de lo que pasa".

"Llevamos cinco meses del gobiernos. Venimos de una gestión económica desastrosa que durante cuatro años nos condujo a esta situación. Más allá de que algunos no se hacen responsables de nada me parece ilógico hacernos cargo de una situación económica heredada", aclaró.

AS /LT