Luego de que el presidente Javier Milei regresara de su gira por España, donde presentó su nuevo libro y participó de un acto organizado por el partido conservador Vox, el bloque de Diputados de la Coalición Cívica ARI presentó un proyecto para transparentar el uso de aviones estatales y prohibir su utilización personal y/o electoral.

La visita del mandatario a Madrid no revistió un viaje de carácter oficial ni de Estado, ya que el libertario no se reunió con funcionario del Gobierno español, y desde el partido opositor sostuvieron que “el uso personal y político de las aeronaves públicas es una práctica consolidada desde hace años a la que Milei no debería plegarse”.

Quiénes integran "La banda liberal", el grupo musical que acompañará a Javier Milei en el Luna Park

Así lo manifestó el diputado Juan Manuel López a través de su cuenta personal de "X", la plataforma antes conocida como Twitter, donde dio a conocer el envío de la iniciativa al Congreso de la Nación, con críticas que también apuntaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Desde Cristina Kirchner que se hacía llevar los diarios a Río Gallegos en el Tango 03 y viajaba en el avión de (la empresa estatal) YPF hasta los gobernadores que utilizan los aviones sanitarios como si fueran propios, la política desvía recursos que deberían estar al servicio de la función pública", señaló el legislador.

El presidente Javier Milei en el evento "Europa Viva 24", organizado por Vox.

Según López, estos hechos fueron posibles por "la ausencia de una norma que transparente y obligue a rendir cuentas", motivo por el cual se decidió presentar el proyecto de ley titulado "Régimen de uso de las aeronaves públicas".

El objetivo de la norma es optimizar la gestión de las naves estatales y garantizar su disponibilidad para la prestación efectiva de servicios públicos. Además, busca promover el uso responsable y austero terminando con una práctica consolidada de la política que utiliza estos recursos públicos discrecionalmente.

Entre otras ideas, propone la creación del "Registro Nacional de Aeronaves Públicas" en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) donde se registrarán las aeronaves públicas pertenecientes al Estado Nacional, así como los vuelos realizados con ellas, el cual será de carácter público.

El diputado nacional Juan Manuel López.

También solicita que las jurisdicciones o entidades del Estado Nacional deberán inscribir y mantener actualizada en este registro la información correspondiente a las aeronaves públicas que tuvieran afectadas detallando el modelo, clase, capacidad de pasajeros, fecha de adquisición, monto, destino o función asignada, así como el estado de disponibilidad para su utilización.

En esa línea, aclara que las aeronaves deberán ser "empleadas exclusivamente para los fines autorizados" y podrán ser "utilizadas por los funcionarios autorizados de la jurisdicción o entidad que tenga afectado su uso".

En el artículo 5 de la iniciativa se prevé el uso con "carácter de excepción" por razones "debidamente fundadas" DE las aeronaves públicas para un fin distinto a los previstos o cedidas con cargo a terceros o a otras jurisdicciones o entidades.

Javier Milei cantará en la presentación de su libro en el Luna Park

Controversia por el viaje de Milei a España

El viaje de Javier Milei a España no solo generó polémica por el aumento en la tensión diplomática que derivaron sus declaraciones contra la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sino también por el desconocimiento sobre si los gastos de esta visita no oficial fueron cubiertos "con presupuesto público" o por quienes realizaron las actividades.

En ese marco, la diputada radical Karina Banfi presentó este martes una nota a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), para saber si la visita del mandatario a la nación ibérica viola o no la Ley de Ética Pública.

"Según la información disponible, las principales actividades del presidente fueron la participación en el evento político partidario 'Europa Viva 24', organizado por la agrupación española Vox, la presentación de su libro organizada por la empresa que lo edita, Grupo Planeta, a lo que se agrega una reunión con empresarios sobre la que no constan detalles acerca de su relevancia y objeto", dice la misiva que cuestiona que el mandatario se haya movilizado en el avión presidencial ARG-01 por este motivo.

El proyecto completo para limitar el uso de aviones públicos

