El presidente de España, Pedro Sánchez, explicó la decisión de retirar a su embajadora de Argentina y lamentó que el mandatario argentino, Javier Milei, "lejos de rectificar, se ratifica en el insulto".



Sánchez retiró a la embajadora española en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, y detalló en una exposición ante el Congreso español, que esa medida "es una práctica de las relaciones diplomáticas como acto de protesta formal".

Las declaraciones de Sánchez son en respuesta a los dichos de Milei, que el martes afirmó: "Lo tengo match point a Pedrito". El presidente de España planteó: "Este gobierno no tiene nada que ver con el gobierno de Milei. Los afectos son libres, pero el respeto no, es irrenunciable, y por encima de las ideologías están la educación y el patriotismo".

Sánchez aclaró: "Nuestro sentimiento fraternal al pueblo argentino, los que conviven con nosotros, y las relaciones económicas, culturales, académica, van a ser siempre una prioridad para nuestro gobierno, lo han sido desde el primer minuto".

España retiró "definitivamente" a su embajadora en Argentina, el pasado martes 21 de mayo. Fue luego de que Javier Milei, rehusara disculparse tras acusar de "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez. Lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires", que ya había sido llamada a consultas el domingo y que "se quedará definitivamente en Madrid", por lo que "Argentina continuará sin embajadora", dijo Albares en rueda de prensa tras un consejo de ministros.

Tras el insulto de Milei, el gobierno español convocó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, que se reunió este lunes con Albares durante media hora en la sede de la cartera de Relaciones Exteriores de España, pero no avanzaron la rectificación de las palabras del presidente argentino sobre Sánchez y su esposa.

Las palabras de Milei

El presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que se refirió al conflicto con el presidente de España, Pedro Sánchez, sobre el que resolvió no pedir disculpas y lanzó: “Trabaja alineado con el kirchnerismo para intentar sabotear nuestro gobierno, en sus intenciones golpistas”.

“Durante el discurso me salí de la letra”, reconoció el Presidente y continuó: “Dije ‘atornillado’ y mencioné el caso de corrupción, pero no la nombré” a la esposa del presidente español.

“Entonces es el principio de revelación, se autoincriminan. ¿Me están diciendo que Sánchez, en su diatriba, utiliza el Estado de forma personal? ¿Él es el dueño del Estado? Esto demuestra que está sucio, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias”, agregó.

El presidente argentino luego insistió en que, a pesar de que el país europeo retiró su embajadora, “la relación no se va a romper, porque no la construyen los mandatarios, sino la gente”.

“Sánchez nunca me llamó para felicitarme cuando gané las elecciones y se metió abajo de las polleras de la mujer y me mandó a agredir por las mujeres de su espacio. Como Alberto Fernández es uno de los asesores de Sánchez, vi que esto se venía”, advirtió Milei en su nota con TN y lanzó: "Son insignificantes: es tan cobarde que me mandó a pegar por mujeres".

"No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista", dijo Milei. "El agredido fui yo", sostuvo, al recordar que funcionarios del gobierno español lo llamaron "xenófobo, racista, ultraderechista (...), negacionista de la ciencia, misógino".

RB/LT