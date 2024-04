Oscar Zago: “Mi vínculo con Milei está intacto; hablo lo necesario”

El extitular del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago dialogó con PERFIL a horas del inicio del tratamiento de la ley Bases, una iniciativa clave.

—¿Cómo llega el oficialismo a la sesión por Bases?

—Me parece que llegamos bien, incluso con algunas firmas más que en enero que tuvimos 55 firmas y ahora tenemos 61. Hay una actitud más positiva. Quedan pequeñas diferencias, pero en el correr de los días las iremos corrigiendo y a partir de la semana que viene deberíamos sacar la ley.

—¿Qué aprendizajes cree que hubo entre la primera versión de la ley Bases y ésta?

—El aprendizaje se ve en que hemos modificado muchas cuestiones y en que muchos artículos se han caído. En la primera ley bases había 664 artículos, ahora iremos al recinto con un dictamen con 232 artículos.

—El bloque que usted conformó recientemente (MID) va a acompañar… —Por supuesto. Éste es el bloque original.

—¿Qué quiere decir por “original”?

—Desde el 2021 venimos trabajando con el presidente Javier Milei junto a Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. Nosotros podemos tener puntos de vistas diferentes respecto de la conducción legislativa. Hoy, vale decir que se formó una conducción de un presidente con un grupo de nueve diputados alrededor. Lo que nosotros proponíamos es ampliar, poder pensar en conformar un interbloque y sumar en definitiva muchos más diputados. Lo que para nosotros vale la pena es convocar a otros bloques y poder trabajar juntos.

—¿Tiene diálogo con Martín Menem?

—No. Muy poco diálogo. Lo justo y necesario por el tema de la ley Bases y del Paquete Fiscal. Lo que cordialmente tiene el presidente de un cuerpo legislativo con el titular de uno de los bloques.

—¿Cómo cree que se resuelve la situación de la Comisión de Juicio Político?

—Nosotros no queremos tener las mismas formas de hacer política que la vieja política. Hice lo que dice el reglamento interno e incluso otros miembros de la comisión. Hay dos diputados que fueron presidentes de la Cámara en la comisión (Moreau y Monzó). Eso dice algo. Puede haber un problema con una persona puntual, pero el método fue el correcto.

—¿Cómo está su vínculo con el Presidente?

—Sigue intacto y muy bien. Hablo lo justo y necesario con él.

—¿Hay personas que le “cuentan” las cosas cambiadas al Presidente?

—No lo sé. Pero hacer las mismas cosas que nosotros criticamos permanentemente, no está bien. Eso de convocar y desconvocar no es lo correcto. Yo vine para cambiar las cosas. Lo hice y lo hice bien.

—¿Pudo hablar con su colega Marcela Pagano?

—Sí. Tengo dialogo, sigue en reposo. Espero su pronta recuperación para poder estar en la sesión.

—¿Le consta que sufrió amenazas?

—No pude hablar con ella. Hablé con su Jefe de despacho, no quería molestarla. Seguramente en persona podremos hablar más en detalle.

—¿Entiende que la ley Bases es una herramienta fundamental para que despegue la economía?

—Creo que sí. Cuando te dan una herramienta siempre es para mejorar. La reforma laboral es sin dudas para mejorar. Muchas veces las empresas no toman empleados porque las reglas del juego no son claras. Hay acuerdo con sectores gremiales y algunos que quieren más y otros que quieren menos. Pero es importante que la CGT y la CTA se sientan medianamente conformes y que no sea tomado como un ataque a los gremios, sino como un avance en modernizar lo que estaba muy atrasado.