Mariano Campero: "Hay radicales y gente del PRO que quieren que le vaya mal al Gobierno"

Mariano Campero explicó que el proceso interno de la UCR es similar al del PRO, con dos alas del partido divididas por su apoyo u oposición al Gobierno. ”El proceso de dejar atrás el pasado, al kirchnerismo, no está completado, por lo tanto, para que lo podamos completar, entiendo que es clave que este año se logre una tranquilidad parlamentaria que no se ha tenido durante el año 24”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mariano Campero es diputado nacional de la UCR por Tucumán, con mandato desde 2023 a 2027. Previamente, había sido intendente de Yerbabuena entre 2015 y 2023 y miembro del Consejo Deliberante de su localidad.

Hoy todo el mundo está hablando de cuán cerca y cuán lejos están el PRO y La Libertad Avanza. ¿Nos podrá hacer un balance de su propia perspectiva?

Como siempre digo, es un gusto estar en tu programa. Escuchaba también atentamente el análisis que hacían recién, y coincido. Estamos frente a un escenario Milei contra Cristina. Eso me parece que se va a traducir en términos electorales.

Dicho esto, en el radicalismo ocurre algo muy similar a lo que ocurre en el PRO. Quizá en escala los grupos podrían ser más heterogéneos, pero así como en el PRO, hay radicales que quieren que le vaya bien al Gobierno. Como en el PRO Patricia Bullrich y Damián Arabia, en el radicalismo nosotros, los cinco: Pablito Servi de Neuquén, Martín Arjol de Misiones, Luis Picat de Córdoba, Federico Tunier de Corrientes, y mi caso.

Después, hay otros radicales y miembros del PRO que quieren que le vaya mal al Gobierno, como Lousteau, o a lo mejor Rodríguez Larreta. Y después hay muchos que están en el medio. Podría ser un poco la posición de Macri y de algunos también de nuestro bloque, o de nuestro partido.

Dicho esto, observo que por ahí hay algunas diferencias a tratar. En nuestro caso, nosotros le planteamos al Presidente en la reunión a fin de año la idea de hacer un movimiento que integre a radicales independientes que venimos de Juntos por el Cambio, pero que queremos que le vaya bien al gobierno, sobre todo en este año, que es clave para confirmar el rumbo de nuestro país.

Si bien el año pasado fue un año de mucho ajuste, mucha recesión, los indicadores de que la economía empezaba a levantarse comenzaron a fines del año pasado. Por lo tanto, la expectativa está puesta en términos económicos y en términos políticos para este año 2025, en donde creo que el Gobierno nacional va a hacer una gran elección y también va a tener un gran año en términos económicos, con un crecimiento mínimo de cinco puntos del PBI, de mínima, para arriba. Esto me parece que le va a permitir al gobierno tener un handicap, que hoy lo está administrando muy bien, para definir quiénes ingresan y quiénes no a ese famoso frente electoral.

Interesante lo que planteás. Lo que se plantea no es un tema solo del PRO, sino de Cambiemos, tanto del PRO como del radicalismo, y podríamos agregar aún en menor medida a la Coalición Cívica, que tiene una posición unánime pero es un partido más pequeño. Por el otro lado, lo interesante es que lo que ustedes plantean es construir un Cambiemos liberal, para decirlo de alguna manera, que tome parte del PRO, parte del radicalismo, y que haya un sector de Cambiemos oficialmente que integre la coalición con La Libertad Avanza. ¿Es así?

Hoy está en juego algo mucho más fuerte que la diferencia interna que podamos tener. Hoy está en juego dejar de lado el pasado. Desde ese lugar es el planteo que estamos haciendo. Después, las diferencias las podemos charlar... porque es una elección totalmente distinta la del 25 y la del 27.

Probablemente, algunos quieren proyectar el 27 en el 25, pero sería un error, porque todavía el proceso de dejar atrás el pasado, al kirchnerismo, no está completado. Por lo tanto, para que lo podamos completar, entiendo que es clave que este año se logre una tranquilidad parlamentaria que no se ha tenido durante el año 24.

Dicho esto, me parece que hay un dato más. El Gobierno nacional ha tomado a gran parte del electorado de Juntos por el Cambio. Es muy probable que aquellos que marcharon a favor de Mauricio Macri hayan votado por Milei en el balotaje.

En ese contexto, me parece clave analizarlo también, nuestro electorado también da una exigencia de acompañamiento al Gobierno nacional, y eso también implica una responsabilidad, porque hoy jugar a dividir, a golpear al gobierno, y que vuelva el kirchnerismo, sería todo esto “al vicio”.

Vos querés ser gobernador de Tucumán. ¿No sentís que es diferente para una persona como Macri, que puede tener expectativas de que él mismo o alguien del PRO pueda ser presidente? En el caso de él, existe aquello de cuán cerca y cuán lejos. Mientras que para vos no hay ese conflicto de intereses porque para vos ser gobernador de Tucumán, contando con el apoyo tanto del radicalismo como del PRO como de La Libertad Avanza, porque sería una ventaja para competirle al peronismo en tu provincia, para Mauricio Macri, que le vaya muy bien a Milei resulta conflictivo. Es decir, que puede querer que le vaya bien, pero no tan bien como para que lo pase a retiro. ¿Considerás que es un interés legítimo de sentido ganarle al kirchnerismo, pero no tanto como para que al mismo tiempopara que le ganen a él?

Muy interesante, te hago una pregunta antes de desarrollar la respuesta ¿Cuál es el gobernador más cercano a Mi ley?

¿Osvaldo Jaldo?

Exactamente, de Tucumán. Si esta jugada tuviera intereses personales no la debería haber hecho. Esto tiene una cuestión de decir: hay que dejar el pasado atrás, hay que dejar de lado las aspiraciones personales, por más que Jaldo salga totalmente beneficiado. Me puede costar esa gobernación que usted está diciendo. Pero el salto cualitativo que damos los argentinos, si dejamos atrás la corrupción, si dejamos atrás la crisis económica que han golpeado enormemente y profundamente, vamos a poder reconstruir un país en donde ahí vamos a poder discutir las diferencias

Me parece que esa es la diferencia de análisis que debería hacer también en lo del PRO, vinculado a que no hay ninguna cuestión de debilidad nuestra o de los que no somos de La Libertad Avanza en apoyar que le vaya bien al Gobierno. No es una debilidad, es una exigencia, una fortaleza y hasta una responsabilidad en algún punto, porque insisto con esto: todos los que me han acompañado en Tucumán, todos quieren que le vaya bien al Gobierno.

Hay una posición en la Argentina que va llevando a esto de Milei contra Cristina. Si uno lo analiza personalmente, a mí personalmente no me hubiese convenido. Pero acá lo que está en juego es mucho más grande que lo personal o mi aspiración a ser gobernador. Está la Argentina. Que pueda ser próspera, que se pueda apostar este año al sector productivo, que se bajen las retenciones, que se toque el tema del impuesto al cheque, que se saque la presión impositiva, que se puedan desarrollar las economías regionales. Y desde ahí, uno tendrá o no la capacidad de decir: bueno, perfecto, yo calculo que en 4 años esto va a estar mucho mejor y también se van a venir desafíos, por ejemplo de gestión, ¿no? Y van a decir: bueno, queremos alguien de gestión. Bueno, esos perfiles los estamos armando. Hay una generación, te digo, de 40-45 años, que viene formándose hace muchos años, que tiene muchísimas ganas de sacar la Argentina adelante, que quiere que le vaya bien al Gobierno, y que no somos de La Libertad Avanza. Y esa parte también se tiene que entender, me parece.

Al igual que en el PRO, la UCR se dividen por su apoyo u oposición al Gobierno.

Claudio Mardones: En el caso de su provincia, usted lo mencionaba, Osvaldo Jaldo, gobernador peronista de la provincia de Tucumán, el primero en mostrar un gesto de diálogo con la Casa Rosada. Porque el bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados perdió tres diputados por el bloque Independencia, que responde directamente a Osvaldo Jaldo. Ahora, ¿qué le parece la idea del frente con LLA? Yo interpreto que hubo un dato muy importante, y fue esa reunión en la que usted estuvo con Javier Milei, en donde no estaban solamente los llamados cinco “radicales con peluca”, entre comillas, sino también había otras figuras importantes de su bloque: Rodrigo de Loredo, presidente del bloque; un grupo de diputados mendocinos que responden directamente al gobernador Alfredo Cornejo. Pero esta idea de frente electoral en su provincia, ¿cómo sería? Porque parece que el acuerdo con el radicalismo, ese acercamiento, también condiciona un poco al PRO. ¿Usted cree que podría tener una pata peronista, un eventual frente de aliados de Javier Milei en estas elecciones legislativas? ¿Cómo sería en su provincia?

En mi provincia hay distintas cuestiones, porque también la posición de Jaldo le ha valido una interna con Mansur y con Cristina. Hay que ver cómo reacciona en esa parte. Y también hay una posición en donde está desembarcando el vicejefe de Gabinete de la Nación, Lisandro Catalán, y también lo tenemos a Roberto Sánchez, que es el actual diputado.

Tengo conversaciones con Roberto, con Lisandro, y me parece que sería muy bueno que se pueda llegar a un buen armado que pueda representar, diría, el desarrollo de Tucumán, pero también acompañando al Gobierno. Creo que ese es el principal desafío.

No lo veo integrando a Jaldo. Creo que Jaldo, en ese sentido, tendría graves problemas con las bases, sobre todo, ¿no? Y me parece que ahí él está, de hecho, en declaración acá en Tucumán, planteando algunas diferencias. De hecho, me adelanto: con el tema de las PASO puede haber algo... digamos, alguna diferencia, como también con el tema ficha limpia. Hay que ver en esas dos votaciones cómo reacciona Jaldo. Pero creo que es probable que, como buen peronista, comience a mostrar su diferencia con el Gobierno, como lo hizo Manzur con Macri.

CM: ¿O sea que se viene, entre los potenciales aliados de Javier Milei, una interna en Tucumán?

Yo no creo que sea interna, porque está muy claro que los espacios son distintos, ¿no? Siempre lo supo el Presidente, lo sabe Patricia Bullrich perfectamente, que conoce Tucumán muy bien, lo sabe Luis Petri. Y acá, insisto con esto, no hay un interés personal. Yo no meto a Tucumán nunca en la mesa cuando nos sentamos los cinco, ni en la última reunión. Me parece hasta una falta de respeto.

Al contrario, la idea es armar un movimiento nacional que le permita gobernabilidad al gobierno, que le dé los diputados y la tranquilidad parlamentaria para no tener los empujones que tuvimos en el año 24. Que podamos fortalecer un espacio que tenga esa “revancha” que yo veo en muchos funcionarios que no le fue bien con Macri, y que hoy, como lo dijo la misma Patricia, pueden desplegar todo el potencial.

Creo que hay muchos que fueron funcionarios del Gobierno de Macri y hoy nuevamente son funcionarios, y observo mucho que lo toman como una “segunda posibilidad”, en la cual quieren hacer lo mejor posible, ¿no? No quieren que ocurra lo que ocurrió en el 2019, que no logramos la reelección.

Entonces, para eso creo que tenemos que ser conscientes de lo que está en juego en la Argentina. Es mucho más que el interés de ese gobernador o el interés de Mauricio de ser presidente, que es totalmente legítimo, el de él y el mío. Pero hoy creo que la discusión es Milei - Cristina, y en ese escenario nosotros tenemos la obligación moral, la responsabilidad de darle las herramientas al Gobierno, de acompañar para que pueda tener gobernabilidad. Dicho esto, se podrán hablar de las diferencias después del 25.

CM: ¿Y con qué sectores de radicalismo piensa que se puede construir ese frente? Por eso le mencionaba el rol de Alfredo Cornejo, que además viene de cerrar la primera privatización del Gobierno con la venta de IMPSA. Pero en esa foto con Milei, bueno, hubo actores que podrían ser aliados radicales muy importantes. ¿Qué va a pasar con el partido, en ese sentido? ¿Se parte? ¿Habría dos Uniones Cívicas Radicales?

Tanto Alfredo Cornejo como Rodrigo de Loredo nos acompañaron a nosotros desde el primer momento, cuando Lusto salió a expulsarnos y a criticarnos. Entiendo que Alfredo es un gran dirigente, uno de los mejores gobernadores del país, y sí, por supuesto, me encantaría. Tanto él como Rodrigo son jugadores clave de potencial nacional y que además son distintos. Estamos en contacto con ellos, y es una posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver la “letra chica”, como se dice, y esa es la parte que podría ser un poco más compleja. Pero como concepto, entiendo que tanto Alfredo como Rodrigo, es muy clara la posición de que quieren que le vaya bien al Gobierno.

Además, aprovecho la oportunidad, para agradecer la posición que han tomado públicamente de defendernos y ponerse codo a codo con nosotros, con los cinco, con “los pelucas”, como decías vos.

