En diálogo con el influencer libertario “Gordo Dan”, Patricia Bullrich reflexionó este lunes 13 de enero sobre su paso como ministra de Seguridad durante la administración de Mauricio Macri y contrastó esa experiencia con su participación actual en el gobierno de Javier Milei.

La conversación con el influencer oficialista Daniel Parisini fue transmitida en el programa de streaming “El Despacho” del canal Carajo. Las declaraciones con Patricia Bullrich suma tensiones en el contexto de la agitada negociación entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a una posible alianza electoral para las elecciones de mediano término.

Bullrich recordó los desafíos que enfrentó al asumir el Ministerio de Seguridad en el gobierno de Juntos por el Cambio (2015-2019), destacando un episodio clave: la implementación del protocolo antipiquetes. La ministra afirmó que, apenas asumió Macri en 2015, presentó el proyecto, pero no fue acompañada por sus socios del partido. “Cuando presenté ese protocolo, era el mismo desde el primer día. No cambié ni una palabra. Sin embargo, cuando comenzaron las críticas, me di cuenta de que estaba sola, todos se habían ido”, señaló.

Bullrich sostuvo que presentó el protocolo antipiquetes en 2015, pero no fue acompañada por el PRO ni Juntos por el Cambio.

Bullrich prosiguió con las diferencias entre ambas gestiones. A sus ojos, Milei presentó una postura más enérgica y decidida a la hora de implementar cambios desde el Poder Ejecutivo. “Hoy la decisión es firme, rápida, concreta y profunda. En el pasado, muchas veces prevaleció la corrección política, y eso le hizo mucho daño a la Argentina”, afirmó, en una crítica velada a la administración macrista.

La ministra ya había apuntado sus cañones hacia Mauricio Macri y su entorno, exigiéndole que defina una postura más clara con respecto al gobierno libertario. “Tiene que tomar una primera decisión que es fundamental: ¿Sos oficialista o sos oposición? Porque si sos oposición, ¿cuál es la razón de un acuerdo?”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

La funcionaria reflexionó también sobre su vínculo con Javier Milei. Según contó, durante la campaña de 2023, se opuso a firmar un documento impulsado por Macri, Larreta y otros sectores de Juntos por el Cambio que afirmaba: "con Milei, nunca", lo que le pareció "una locura".

“Muchas veces Milei me planteó: ‘Che, vamos juntos a las PASO’, porque esa cercanía era evidente”, relató. No obstante, reconoció que la relación enfrentó tensiones, especialmente tras las elecciones parlamentarias de 2021, cuando las dinámicas internas dificultaron mantener la unidad en Juntos por el Cambio.

La exministra lamentó algunas decisiones tomadas durante la campaña electoral que siguió a esos comicios: “Me arrepiento de no haber sostenido la misma actitud que tenía antes. Creo que fue un error decir ciertas cosas, porque estaba claro que Javier y yo competíamos desde el mismo lado del cambio”, admitió.

En el momento más álgido de la campaña de 2023, los ataques e insultos proferidos entre una parte y otra alcanzaron límites insospechados, como cuando Javier Milei acusó a Bullrich de “poner bombas en jardines de infantes”.

Tras la derrota del PRO en las elecciones generales, Bullrich afirma haber experimentado un cambio en su perspectiva política. Decidió respaldar a Javier Milei como parte de un compromiso para romper con lo que describió como la “lógica corrupta” que domina la política tradicional en Argentina. “La única forma de lograrlo era apoyarlo”, afirmó.

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad

Por otra parte, Bullrich planteó la necesidad de reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años como parte de una reforma estructural. Según explicó, esta medida busca abordar el incremento de delitos cometidos por menores de edad, con un enfoque especial en los jóvenes que comienzan a involucrarse en actividades delictivas a edades cada vez más tempranas.

“Presentamos un proyecto, lo hicimos junto con el Ministerio de Justicia, firmado por el presidente de la Nación. Pusimos 13 años, nos piden 14, pero nosotros creemos que hoy los 13 años es la edad donde vemos que hay poco delito, pero empieza a haber más de lo que había antes”, detalló Bullrich, justificando la elección del límite propuesto.

La exministra defendió el proyecto argumentando que incorpora medidas específicas para los menores que cometan delitos graves antes de alcanzar esa edad. “Esta ley tiene una cosa muy importante: si vos matás antes de los 13 años no vas a ser imputable penalmente, pero vas a ser imputable por mecanismos que te den un tratamiento especial. No puede ser que un chico de 12 años mate y al otro día vuelva a su casa como si nada”, afirmó.

“Ese chico tiene dos posibilidades: o se deprime totalmente después de haber matado a alguien, o piensa que matar es normal y va a seguir matando. Entonces no podés dejarlo”, advirtió la ministra.

