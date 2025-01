Javier Milei, el manosanta

Desde Junio de 2024 el gobierno de Javier Milei agotó prácticamente todo lo que tenía para ofrecer en materia de gestión. El proceso que hemos vivido desde entonces tiene cierta estabilidad especialmente en los económicos y social fundado en la esperanza o creencia casi religiosa de sus seguidores que desde aquí lo comparamos no como un líder espiritual sino apenas como un “manosanta”.

1 ) Sus desvaríos y la esperanza de los fieles

Cuando una persona tiene poder que otorga el cargo de Presidente de la República y no conecta con la realidad, todo aquello que sigue es una sucesión de acontecimientos desafortunados. Esta falta de conexión lo llevaría a decir recientemente “Yo no voy a cambiar, me votaron por ser como soy”, sabiendo que perdió las elecciones generales frente a Sergio Massa, y sus votos era producto del rechazo de la gente hacia este último. Asimismo, frente a una economía que no remonta ha dicho “Se vienen tiempos felices”, frase muy parecida a la de Fernando De la Rua “Que lindo es dar buenas noticias”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El público de nuestro manosanta, compuesto mayormente por los denominados “esperanzados”, son quienes justifican los desvaríos presidenciales con frases como “El dijo que iba hacer esto”, cuando por lo contrario Javi no resiste un archivo; pues fue modificando su discurso casi a diario desde que lo vemos en los medios. Agreguemos sus posteos en redes sociales, algunos que son de mal gusto o propios de una criatura, donde recientemente se vio una persona con su trasero seriamente lastimado por el mal uso de pirotecnia, hasta cosas sumamente infantiles donde frenéticamente se autoelogia.

Un año en Costa Pobre

Cuando le preguntaron sobre la falta total de obra pública en su gestión, este afirma que los impuestos para las mismas son un robo, por lo que dijo “Robar esta mal, no importa que hagas con el destino de los fondos robados”. Por supuesto que nada dijo de los 17 viajes de placer en su primer año de gestión, que dentro de esa lógica; estamos frente a un robo y burla juntos a toda la ciudadanía.

2 ) Fiestas en paz, pero sin plata.

Este fin de año, más allá de toda la propaganda del gobierno y el relato infumable de los trolls en las redes, periodistas militantes incluidos, en torno al tema consumo, los changuitos estuvieron vacíos. Según CAME el ticket promedio fue de $36,000 o sea digamos, ha sido la ruina total. Sin embargo debemos decir que este monto es lógico cuando el salario mínimo es de 279,000 pesos. Recordemos que fue el propio Javier quien primero dijo que el salario promedio era de u$s 1,000, inclusive hablo de hasta u$s 1,500 y tres Doritos después como es su costumbre refirió que en realidad es de u$s 400.

En efecto, más allá que nuestro Manosanta quiere instalar la idea de estabilidad, el consumo lo tienen hecho pedazos, las ventas en centros de compras bajaron -7,8% interanual en octubre de 2024, -9,7% en la región Gran Buenos Aires y -4,8% en el resto del país. Las ventas en supermercados cayeron -17,8% ia también en el mismo mes y -1,7% respecto del mes previo. Es decir, alcanzaron el mínimo en 6 meses. Por su parte los autoservicios mayoristas disminuyeron sus ventas en -22,8% interanual en octubre de 2024 y crecieron +2,1% respecto del mes anterior.

Si esperaban que Santa viniera con turistas de regalo del exterior, la industria turística sigue en caída libre, en noviembre de 2024, la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país cayó -19,2% interanual y la de quienes salieron aumentó +43,2% porque Papá Noel e brasileiro. Recordemos que por viajes y pagos con tarjetas en el exterior en el 2024 se fueron casi u$s 4,600,000,000 que se financiaron con los dólares que escupieron barato la clase media y las Pymes.

La propaganda oficial ha mostrado durante estas fiestas para sostener el relato desde videos con largas filas en los super donde se veía que la gente no compraba, hasta los de centros de compras colmados que pertenecían a otros países. Esta situación evidentemente va a resistir hasta que aquellos que solo bancan por la "esperanza" y el rechazo a otros espacios políticos ceda ante la realidad.

3 ) ¿Economía? Ya se te va a curar!

El manosanta llegó al poder prometiendo una cura mágica para la economía, pero cuando desenmascaran su mentira, desvía la atención con enojos y creando nuevos enemigos. El ex ministro de economía Domingo Cavallo, en un acto de osadía que va contra el discurso único del gobierno, advirtió que por el atraso cambiario la situación es similar a la del fin de la convertibilidad. Este de ser, según Javo, el mejor ministro de la historia, paso a “Me parece una vergüenza su declaración y su juicio tan ligero y tan mal fundamentado”.

Por supuesto que la cura del manosanta nunca llega, siempre hay excusas que prolongan todo en el tiempo. Sobre “las reservas dijo “Si en diciembre se repite una inflación de 2,5% pasamos a crawling peg de 1%”, “Si conseguimos US$ 11,000 millones del FMI o de fondos de inversión salimos del cepo" y remató “Solo Dios sabe el valor del dólar, si tuviéramos problemas el blue hubiera explotado”.

Este gobierno no ha sido la excepción a los populistas que lo antecedieron. Argentina tendrá que pagar u$s 57,000,000,000 en lo que dure este mandato y recordemos que Javi aumentó la deuda en u$s 92,000,000,000; es decir el 25% de todo lo que debemos. Para afrontar los vencimientos de esta gran bola de nieve en parte heredada y en parte autosugestionada, el gobierno cerró un REPO (Repurchase Agreement), préstamo a cambio de entregar bonos en garantía, con cinco bancos por u$s 1,000 millones, a un plazo de 2 años y 4 meses. Tasa fija del 8,8% anual.

Milei, más de lo mismo

Cuando se lo increpa a Milei sobre la baja de impuestos prometida para activar la producción este responde “Yo no tengo problemas en bajar impuestos, que alguien me ayude a bajar el gasto público”, y cuando le preguntan por el ingreso de la gente, un día dice que el promedio es de 1,100 dólares, hasta llegó a decir 1500, y al siguiente de 400. Siempre ha sido un mal mentiroso, muchas veces pasando el límite de la falta de respeto por el nivel de absurdo; pero sus “esperanzados” eligieron fingir demencia para creerle.

En 2024 el gobierno compró u$s 19,000 millones, pero las reservas netas están en -10,000,000,000 (negativas). En efecto, se fumaron los ahorros de la clase media y las Pymes y siguen donde comenzaron. Por supuesto dirán que el riesgo país esta en 627 puntos básicos, y que aspiran a alcanzar un nivel que les permita tomar más crédito y seguir con este delirio.

4 ) Rosca chiquita en año electoral

El manosanta no tiene aliados, solo acepta sumisión a su mandato de fé. Sin embargo los números electorales de LLA no cierran y desde las pasadas elecciones nunca construyeron armado político. Es por eso que Javier Milei pasó de "Si con el PRO no vamos juntos en todos lados competiremos por separado”, "No los necesitamos, si no se someten no queremos unión" pasamos a "Juntos podemos destruir al Kirchnerismo para siempre”. Es evidente que Javi no tiene candidatos y que la Karina “la repostera” no mide, por eso dijo “Creo que mi hermana se siente mucho más cómoda cuidando mis espaldas que sentada en una banca”.

En esta rosca chiquita, la sister, que tiene más ganas de “ser” que el propio hermano, no descartaría ser candidata a senadora para quedar como reemplazo de Victoria Villarruel en la Cámara Alta. Esa grave falencia de cara a las elecciones, ha llevado al gobierno a reflotar a Daniel Scioli, una verdadera joya de la política, estaría sumando posibilidades de representar a la LLA en las próximas elecciones intermedias. Para eso Javo firmó el DNU 4/2025 prorrogando la vigencia del Fondo Nacional del Turismo hasta 2027, financiado por un impuesto del 7% en los pasajes al exterior, recursos que son manejados por “El Pichichi".

5 ) Fenómeno Barrial y cara maquillada

El presidente electo de Venezuela, Edmundo Gonzalez, nos visitó como parte de su gira, quien fue recibido por in Javier Milei más maquillado que Marcel Marceau o el propio Guasón de César Romero. Luego del paso de Emanuel Macron, Giorgia Meloni por la Casa Rosada, el Manosanta se dió el gusto de tener Plaza de Mayo algo poblada, aunque esta vez era de venezolanos que fueron a saludar a su líder. Mientras tanto la justicia adicta a Nicolás Maduro, procesó al gendarme Nahuel Gallo por terrorismo, demostrando que los errores de Patricia Bullrich se pagan caro.

El embajador de los EEUU se va despidiendo del país, y para devolver gentilezas a Milei después de su destrato en relación a China, Marc Stanley dijo “Cristina Kirchner pasará a la historia como una de las mujeres más influyentes de América Latina”. Mientras tanto, Donald Trump, el “amigo” de Javi, anunció como encargado para Latinoamérica a Mauricio Claver-Carone, un ex director del BID que criticó a Milei, a Caputo y tiene un fuerte encono con Guillermo Francos. Sin embargo, eso no sería un problema, porque si al Manosanta y sus seguidores no les gusta la realidad, se la inventan.

6 ) Jorge Lanata nos dijo adiós.

En momentos que la libertad de expresión pasa por un mal momento, se nos fue Jorge Lanata. Los caceroleros y "Lanato" conformábamos un mismo equipo, ese que luchó por la libertad contra el chavismo criollo, y ganamos. Cuando el periodismo no tuvo el coraje necesario para enfrentar al proyecto hegemónico de Cristina, fue el "gordito golpista" al frente de unos pocos periodistas y los ciudadanos de a pie en las redes sociales los que pusimos el hombro para que Argentina venciera a los K.

Decir que Jorge solamente se ocupó de la corrupción como fue "La Ruta del Dinero K", el caso "Ciccone" de Amado Boudou y los Báez contando dinero en La Rosadita fue apenas una parte de su legado. Lanata expuso al aparato de comunicación del kirchnerismo cuando estos querían someter a la prensa libre a través de la ley de medios. También puso al aire los audios que dejaron expuesto el entramado político del espurio Pacto con Irán días después del asesinato del fiscal Alberto Nisman.

Milei, Trump y el cumpleaños permanente

Durante la épocas de las grandes marchas, con Lanata jugábamos de memoria, siempre estuvo junto a nosotros, desde los primeros cacerolazos, el 13S, luego en New York en el Cacerolazo en Naciones Unidas, en Harvard; y por supuesto el 8N, el 18A y el 8A. El silencio presidencial sobre el fallecimiento de Jorge Lanata. Fue la novia de Milei, Yuyito González quien respondió “Solo responde sobre asuntos ligados a su gestión”. Muy parecido a Cristina Fernandez, que hasta hoy no dió sus condolencias a la familia de Alberto Nisman.

En definitiva, la acumulación de mentiras mezcladas con golpes de timón para cubrir las primeras, la realidad imaginaria de sus seguidores y funcionarios, sumado a la esperanza de muchos que en el fondo encubre una ficción de demencia, augura un final poco feliz cuyo desenlace acabe con la frase “Y si no me tienen fé ...”.