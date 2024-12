Un año en Costa Pobre

El 10 de diciembre se cumplió un año desde que Javier Milei es presidente. La cantidad de disparates que ha dicho en este período probablemente no tenga precedente en ninguna presidencia anterior, sin embargo nos alcanza con reproducir algunos que ha vertido en las últimas semanas tales como "si me mataran, me harían inmortal"; “estoy haciendo las cosas tan bien que muchas empresas están quebrando” (sí, lo dijo); “experimento placer recortando el gasto público, sacando al Estado del medio”, “decían que no llegábamos a enero, decían eso porque necesitaban que no destapáramos sus curros”.

Si a estas expresiones le sumamos que en la previa de su última cadena nacional se puso una careta de su perro Conan (muerto) para festejar con sus seguidores, que se mostró desmejorado como hace rato viene ocurriendo; y que también volvió a quebrarse emocionalmente (sí, otra vez) durante un abrazo a los granaderos, quienes le tocaron los temas que a nuestro presiniño le gustan (Yo soy el león), donde hubo bailecito con la hermana incluido. Todo esto acaba reflejando lo que siempre supimos y muchos no aceptan: El Presidente no está preparado emocionalmente para el cargo.



La bicicleta financiera mais grando do mundo

En materia económica, el plan improvisado por Javier Milei y Luis Caputo tuvo la impronta de las mentiras de campaña del primero y la “timba financiera” que caracteriza al segundo. El superávit fiscal falso y el financiero dibujado patean el vencimiento de la deuda y sus intereses para el próximo ejercicio. La basura no queda a la vista porque “Javi” decidió que no haya presupuesto 2025, y de esa forma la oculta debajo de la alfombra; ya que de paso esta maniobra le permite hacer uso discrecional de fondos para el año de campaña electoral.

El control de cambio es un pilar de esta falta de política económica, es por eso que Luis “Toto” Caputo dijo “Para salir del cepo se deben cumplir 3 condiciones:

que la inflación converja al nivel del crawling peg terminar de equilibrar el mercado de dinero, la demanda y la oferta de pesos tener más reservas en el balance del Banco central”.

Solo diremos que las reservas netas del BCRA superan los -8.000 millones y no paran de caer, volviendo al punto de partida de diciembre de 2023; pero esta vez sin dólares frescos del campo, con los depósitos en dólares cayendo -3.000 millones desde el 31/10, sin los ahorros de la clase media para aspirar; y compromisos de deuda por 20.000 millones en 2025.

La deuda pública se elevó en US$ 92.000.000.000, creció un 25% de tu total en un año. Actualmente debemos US$ 475.000.000.000 un verdadero récord histórico. Semejante crecimiento de los compromisos del país se debe a que estamos viviendo la bicicleta financiera más extraordinaria de la historia, con rendimientos del 45% en dólares. Esto ocurre debido a la acción del gobierno destinada a crear una contabilidad creativa de magnitud que tiene a esconder la verdadera inflación entre otras cosas.

La actividad económica debido al plan nigeriano de Milei/Caputo nunca pudo recuperarse, en el tercer trimestre creció 3,9%, pero no aclaran que tuvo una caída -2,1% internanual, así como la formación bruta de capital fijo -16,8% ia, la construcción -14,9%, pesca -6,7% y las actividades de comercio mayorista, minorista y reparaciones -6,1%. Solo el sector rural registro 13,2% positiva debido a que venimos de una sequía feroz en el 2023. Si esto era malo, en la industria cayó un -2% anual en octubre y acumuló en 2024 una contracción de -11,6%. La construcción retrocedió -24,5% ia octubre de 2024 y cayó -4% respecto de septiembre.



Inflación dibujada y falta de consumo

La capacidad instalada de la industria volvió a crecer en octubre y se ubicó en 63,2%, el valor más alto en la era Milei, según el INDEC, ya que el punto más bajo lo había tocado en marzo con el 53,4%. Ahora bien, si este dato lo comparamos con Octubre de 2023, esta era de 65,3% y el mismo mes en 2022 era de 66,7%. ¿Hay más actividad? Respuesta: sí. ¿Esa actividad logró alcanzar al estadista moderado Alberto Fernández? Respusta: no.

El desempleo que en el primer trimestre se ubicaba en 7,7%, el segundo bajó a 7,6% y actualmente se ubica en 6,9%; pero no hay nada que festejar, pues en la misma época en 2023 estaba en 5,7%. Asimismo, los ocupados demandantes de empleo treparon de 16% a 17,6% debido al alto costo de vida. En efecto, desde que asumió Milei se perdieron 261.000 puestos de trabajo registrado, y la falta de un plan productivo no augura recuperación de los mismos.

La canasta navideña aumentó un 80% respecto del 2023, la inflación fue supuestamente del 2,7%, pero la realidad marca que es más elevada que la informada, todo esto debido al criterio que se conforma Indice de Precios al Consumidor. Curiosamente Milei desde Narnia sostiene “en Argentina ya tenemos deflación”.

Milei en Italia, antes de su encuentro con Meloni: "Desprecio al Estado, estoy en él para destruirlo" "

En contrapartida al relato fantástico, en noviembre el consumo masivo se desplomó -20% respecto del mismo mes del año pasado y acumula un retroceso de 13,5% en lo que va del año. Las ventas minoristas bajaron -1,7% interanual en noviembre 2024 y acumulan un descenso de -12,2% en los primeros 11 meses del año. Esta locura nos ha llevado al consumo de carnes más bajo en 22 años, -10% mismo período enero - noviembre de 2023, pero el dato ahora está en el reclamo de los frigoríficos por el récord al robo de camiones.

La misma corruptela y sus nuevos protectores

Mientras en las redes la comunicación del gobierno dice que todos quieren venir a vivir a nuestro país, se disparó el pedido de residencia de argentinos en Uruguay, creció +64% desde que Milei es presidente. Si no es para vivir, es para descansar, pero este año todos quieren irse. Karina la tarotista, no quiere que los funcionarios vayan de vacaciones al exterior para no ser fotografiados cuando la temporada en la Costa podría fracasar. Sin embargo tanto Manuel Adorni como Patricia Bullrich adelantaron que van a descansar afuera.

A este escenario de descrédito se suma que la oposición pidió el desafuero del Senador Edgardo Kueider y la vicepresidente Victoria Villarruel concedió. El legislador de LLA se fue con un trámite express debido a su detención en Paraguay por intentar pasar la frontera con US$ 200,000. Ahora la Juez Sandra Arroyo Salgado apura su extradición para que éste declare la procedencia del dinero. El operativo mediático para desvincular a Javier Milei del escándalo no funcionó, y ahora comienzan las preguntas para saber si se trató de un soborno para aprobar la Ley Bases.

Esta mezcla de mal ejemplo con protección de la corruptela se ve reflejado por ejemplo en la falta de pedido de explicaciones del gobierno al nuevo jefe de la DGI, Andrés Vázquez, quien omitió informar a la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 2 millones de dólares en propiedades en Miami. El ex Nro. 2 de Ricardo Etchegaray comenzó gozando de los mismos beneficios que en la época de Cristina, algo que le costó el puesto a Florencia Mirzrahi por oponerse a la designación.

El juez de la Corte Juan Carlos Maqueda se despidió sin antes advirtir que hay "nubarrones sobre la democracia”. En efecto, si van a designar a Ariel Lijo en la CSJN por decreto, bien pueden extender el plazo de Maqueda por decreto. Si a nuestro poder ejecutivo y legislativo cuestionados les faltaba algo, es todo lo que está sucediendo en torno a la Corte y la fiesta de cumpleaños del fiscal Ramiro González con Cristian Castro incluido.



¿Fenómeno de Barrio de alcance internacional?

Desde que asumieron, Javier Milei y su hermana la repostera, realizaron 17 viajes al exterior, prácticamente todos de placer, donde fueron casi exclusivamente a recibir reconocimientos falopa. En efecto, arrancó por Davos, Suiza, donde Javier dio clase de economía a los empresarios más ricos del planeta, luego fue 7 veces a los Estados Unidos; la última, a buscar una foto con Donald Trump para que en casa no se burlen que no le atendía el teléfono. Sin embargo no pudo evitar un “Bullying presidencial” en Montevideo con motivo de la cumbre del Mercosur y el G20 en Brasil, donde habría tenido un cruce con Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric que lo habrían afectado en lo más profundo de sus entrañas.



En los últimos días Javi se volvió a ver con la italiana Giogia Meloni mientras sus trolls jugaban con I.A. e imaginan un presente feliz para el mandatario, ligo doble nacionalidad para él y su hermana al tiempo que la demora para cualquier hijo de vecino es de 5 años; y se animó a soltar su objeto de apego (la agenda y el estuche de lentes) para lograr un video diciéndole “mi amiga” a la italiana.

Volvió a recibir otra copa al mejor amigo, esta vez el “Premio Internacional Milton Friedman” en Roma y entretuvo a los presentes en el Festival de Atreju, donde dio un discurso de lo más fascista que se había escuchado desde la época de Mussolini.

Finalmente la prensa local pudo anunciar que Javi fue invitado a la toma de mando en los Estados Unidos junto a otros mandatarios del club de los ultra conservadores, invitación a la cual el chino Xi Jinping declinó. Por cierto, nuestro Presi se refirió a la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Venezuela, aunque sabemos que lo suyo es X y postear desde lo más profundo de su ego; pero sigue sin tener política exterior y autoridades que hagan funcionar a la Cancillería para resolver esta nueva crisis.

Este año de Javier Milei se desenvolvió como Presidente como si se tratara de una nueva versión del Dictador de Costa Pobre que interpretaba Alberto Olmedo, mientras que su ministro Luis “Toto” Caputo en términos de expectativas ha sido lo más parecido al vendedor de monorriel de los Simpsons.

Desafortunadamente la intolerancia y persecución a quienes piensan diferente, como ocurrió con Marcelo Longobardi, nos recuerdan lo peor del kirchnerismo.