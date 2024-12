Milei, más de lo mismo

Son cuatro los mitos por los cuales Javier Milei llegó al poder y se sostiene hasta la actualidad, ninguno de ellos es real y no pasan de simples espejismos del imaginario de un electorado que supo fingir demencia para supuestamente quitarse de encima a los mismos de siempre.



El mito de ser distinto

El culto a la personalidad y la autocelebración de los populistas es el principal rasgo que desde el comienzo estuvo presente en la construcción de este personaje llamado Javier Milei. Ave, Miller! Los acólitos del Presidente y otros obsecuentes organizan eventos y constituyen entidades sobre la base de relatos proféticos como las psicografías de Benjamin Solari Parravicini. En efecto, recientemente la presentación de la “Fundación Faro”, que usa como logo una de las predicciones de aquel vidente, muestra que la juventud de esta construcción política, transita el camino de crear su propia “La Cámpora”, esta vez con un mesianismo muy marcado.

Estos mismos chicos, fanáticos de este personaje, se presentan como “El brazo armado” o “Guardia Pretoriana” de Javier, con a una estética que recuerda a un fascismo o nazismo de prescolar, escasa formación, muchas caras de “virgo”, una pésima dicción y algo Roma clásica. En este punto, solo esperemos que nadie finja que los considera peligrosos y tengamos que lamentar una desgracia.

Mientras tanto, Milei vive un cumpleaños constante, donde por un lado está esa necesidad permanente de reconocimiento como “veo a Sylvester Stallone y me conoce, me tenía que pellizcar, esto no puede ser cierto”, “me emocioné tanto cuando lo conocí, porque lo que menciona es lo valioso de que a pesar de que a uno le peguen y le peguen, seguir avanzando”; y siguió “a gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro, … van a tener que bancarse el vuelto”; y por otro la violencia en todo tiempo y lugar “las personas de izquierda son como las cucarachas”, “se cayó el muro, los aplastó, pero resurgieron”, “pido perdón a las cucarachas”.

Como dijo recientemente la reconocida publicación The New Yorker sobre Javier “está como mínimo desequilibrado" (Fenómeno barrial, pero de Arkham Asylum).

Nunca estuvo preparado intelectual ni emocionalmente para el cargo.



El mito de la honestidad y el antikirchnersimo

Milei vino a repetir lo peor del kirchnerismo, el relato solo se sostiene como lo hace Manuel Adorni, que tiene 208 empleados en su estructura de vocería, y un presidente que vive pendiente de las redes sociales, también el photoshop en todas las fotos del mandatario, para reafirmar la “superioridad estética” y combatir los fantasmas del espejo. En efecto, ni 24 horas duró la regulación de Mauricio Macri contra el nepostismo, por eso Javier se defendió diciendo “mi hermana la supuesta repostera, como si eso fuera un delito, y que no sabe nada de política, en 6 meses armó un partido y mirá donde estamos. Qué me contás?”.

Ficha limpia, culo sucio. Esta ha sido la consigna desde que el bloque de LLA dejó al descubierto el “Pacto Milei/Kirchner” de cara a las próxima elecciones. La condena en doble instancia de la ex Presidente Cristina Fernández destapó una olla de la que el gobierno no ha podido desmarcarse. Peor aún, necesitan a la ex mandataria para competir el próximo año; y en esta situación, se vuelve de cualquier lado, menos de la vereda de los corruptos.

El JGM Guillermo Francos, tratando de justificar lo injustificable dijo "Javier Milei cree que hay que derrotar a Cristina Kirchner en las elecciones”, ”el gobierno de Milei está de acuerdo con Ficha Limpia, siempre y cuando no afecte a Cristina". Eso sí, no quieren tratar este proyecto ni en extraordinarias, pero saldría el decreto para designar a Ariel Lijo para la CSJN.

Sumemos a este panorama por un lado el cambio de criterio de la Oficina Anticorrupción, que no permite saber a “quienes” asesoraba Javier Milei antes de ser presidente; pero pide evitar que estas personas o empresas sean beneficiadas por las medidas que toma el mandatario en el curso de su gobierno; ergo le pise que se controle a sí mismo. Por otra parte tenemos el caso del Senador Edgardo Kueider, cuestionada por su voto a la Ley Bases, detenido en Paraguay con u$s 200,000 en efectivo, lo que podría ser el caso de la nueva “Banelco” de Milei.

Entre el Pacto de impunidad con los K y los rumores de corrupción que arrastra desde la campaña electoral, es muy posible que esta gestión tampoco tenga superioridad moral.



El mito del superávit fiscal, la inflación y dólar controlado

El superávit fiscal y el tipo de cambio estable es otro de los mitos. Mientras que al inicio del mandato licuaron los ingresos y destrozaron la capacidad de ahorro de la clase media y las Pymes, evitando así cualquier tipo de rebote. En los últimos dos meses, el BCRA compró en el mercado cambiario US$ 3.000 millones. ¿Se acumularon reservas? Re: No. La mayor parte por no decir todo, fue al pago de deuda, mientras que los 4.300.000.000 se explicaron por el blanqueo de capitales. Este panorama empeora cuando nos damos cuenta que tenemos reservas netas -8.300.000.000 (NEGATIVAS), y que abrieron el comercio sin más, así como todos los que puedan irán a reventar dólares al exterior el próximo verano.

En 11 meses el carry trade acumula 45% de interés en dólares, el máximo rendimiento desde el inicio de la convertibilidad; es decir que dieron rienda suelta a una “bicicleta financiera” descomunal, mientras la pobreza en el mejor de los casos esta en 49,9% y 15,2% la indigencia. El desastre creado en Diciembre, que llegó al 54% de pobres y 20,3% de indigentes en Marzo y que en junio se ubicó 52,9% y 18,2%, encuentra su piso en la medida que no comencemos a producir. El modelo nigeriano 50% timba 50% cumpleaños llegó para quedarse, hasta que repitamos la historia; pero esta vez desde varios escalones más abajo.

La deuda creció en poco más de 6 meses a 91.879.000.000 dólares, una cifra descomunal, algo así como el doble de lo que tomó Mauricio Macri con el FMI en 4 años. La recaudación no muestra signos de reactivación, en Noviembre IVA -4,1%, Bienes Personales -48%, Pais -26%, Cheque -1,7%, Ganancias +7,4% (cierre de balances en Junio) y Retenciones +117%. Asimismo pasó por el despacho presidencial Arthur Laffer y le dijo al Presi “Yo no pondría plata en un país si después no puedo sacarla”, y algunas fuentes sostienen que agregó “Javier, te estas comiendo una curva y no es la mía”. En materia laboral no hay más empleo, por el contrario, en los primeros 10 meses de 2024, se registró un aumento del 7,6% en los juicios laborales. Cuando los empresarios plantean este desastre al gobierno, la respuesta ha sido “caraduras. Váyanse a cagar”, tal como dijo José Luis Espert a la UIA.

Nunca hubo Premio Nobel de economía, más bien un hombre limitado intelectualmente que hace todo lo que le indica otro que pertenece a la timba financiera.

El mito de pertenecer

El presidente participó del G20. Lula lo recibió con el frío que nuestro Presi se hizo acreedor. Nuevamente se lo vio desalineado, errático y con la hermana como “primera dama”. En su discurso otra vez deliró, no lo aplaudieron como es costumbre y sigue demostrando que no tiene roce social. Según el presidente Gustavo Petro de Colombia, se brotó frente a todos los presidentes, quedando como desmantelado mental. Asimismo el Javi faltó a la foto de familia y la que se tomó con Xi Jinping hubiera sido preferible que no se la tomara. La cara y postura del premier chino fue elocuente.

Emanuel Macron, Presidente de Francia, entendió todo sobre la necesidad de reconocimiento de nuestro mandatario. Luego del mal momento en Mar-A-Lago, el francés vino corriendo a darle un abrazo y venderle Submarinos y barcos (OPV); porque Javi solo quiere que lo quieran. Lo mismo hizo Giorgia Meloni de Italia, tal vez con menor suerte; ya que ligó una estatuilla de Milei con motosierra de regalo.

El presidente no asistió al acto por el aniversario del Tratado de Paz y Amistad con Chile de 1984, herido por su cruce con Gabriel Boric y Petro en el G-20, y tampoco tomó nota que Donald Trump lo quiere lejos, al punto que no envió saludos a la CPAC como lo hace siempre.

El argentino le convirtió el evento en una estudiantina, dio el mismo discurso por el que lo cortaron antes en Mar-A-Lago, y no se cansa de hacer el ridículo sobreactuando con baile y otras payasadas.

Milei no tiene pertenencia a grupo alguno a nivel internacional y no solo no logra ser bienvenido. Por el contrario, los mandatarios y empresarios que le dan cabida tienen apuro por sacarle “todo”, mientras puedan.

Desde que comenzó su carrera política, siempre fue fácil saber quién era Javier Milei, pero su llegada a la presidencia fue producto de muchos fingiendo demencia para evitar darle el voto a Sergio Massa. Por lo demás, no tengan dudas, lo de Javo es mesianismo en lo político, realismo mágico en lo económico y “Narnia” en política internacional.