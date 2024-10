Javier Milei: fenómeno de historieta

El Presidente Javier Milei volvió a tener otro curioso episodio en vivo, el creador de “veo a mi hermana como primera dama”, en su pelea con los medios afirmó: “Nunca me pidieron perdón por decir que me acuesto con mi hermana y mis perros”.

Curiosamente sobre lo primero es un tema surgido en las redes sociales, y el segundo es algo que sólo está en su cabeza, ya que ni en X se lo ha mencionado. Seguramente en ese momento de la entrevista al mandatario por parte de Franco Mercuriali, los inversores dijeron “que bien hicimos en decidir no poner un centavo en Argentina mientras gobierne este señor”.

Milei también dijo en la misma oportunidad: “Hay otros que me han dicho nazi”, solo que en ese caso, un pormenorizado análisis podría llevarnos a descubrir el uso de los principios de propaganda de Joseph Goebbels que siempre hizo su equipo de comunicación. El Presi muchas veces juega al límite entre las mentiras y los enojos.

Este corso a contramano de emociones también festejó su cumpleaños y literalmente se “quebró” cuando recibió un regalo por parte de los Granaderos a Caballo.

El choque de Javier con la realidad lo lleva a una pelea sin retorno con los medios a los que les expresó “yo los trackeo a ustedes”. El mandatario vive pendiente de lo que dicen de su persona. La última vez le jugó una mala pasada, ya que la editorial DC Comics anunció su nuevo número de Superman Absolute. El Presi rápidamente imaginó que había sido dedicado a su persona, por lo que posteó: “Fenómeno Barrial, Viva la libertad carajo!”. Esto le valió la burla de cientos de usuarios de X, así como de la editora de DC, Gail Simone y el dibujante de la historieta Rafa Sandoval.

Con críticas a Milei, Cristina Kirchner reivindicó la Asignación Universal por Hijo: "No le pudo pasar la motosierra"

El presidente es campeón “trackeando” que dice de él tanto el periodismo como las redes, pero además es capo en la gestión de la violencia, la que tuvo otro capítulo con el fallecimiento de Ginés González García. “En el día de ayer dejó este mundo ese ser siniestro … y responsable junto a Alberto Fernández de 130.000 muertos… éste era un hijo de remil putas y será recordado como un hijo de puta”.

Se ha vuelto costumbre en Javier Milei mostrar cualidades inferiores como persona, se burla cruelmente de las personas con síndrome de Down, ofende a distancia sin enfrentar las consecuencias, como en el caso de Lula da Silva; y finalmente insulta a los muertos no habiendo dicho nada en vida de esa persona.



Que la casta no se entere

Desde siempre el papá de los cuatro perrijes supo que el ajuste lo ibas a pagar vos, que eso de la casta solamente era para tener tu voto. En efecto, recientemente dijo “Teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre, por lo tanto era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, para decirlo de alguna manera”. Sin embargo, haber mentido no es lo único que hizo, también afirmó “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad y no hemos perdido ni un ápice de apoyo social”. En efecto, la grandilocuencia, la mentira y la disociación de la realidad van a todos lados con nuestro Presi.

En Diciembre de 2023 la deuda del Tesoro era de US$370,664,000,000, luego con la llegada del Premio Nobel y segundo hombre más importante después de Donald Trump, esta trepó en Septiembre 2024 a US$460,068,000,000.

En esos diez meses de mandato la deuda del BCRA de US$ 32,092,000,000 “descendió” a la módica suma de US$ 10,574,000,000. En efecto, ninguno de los milagros financieros prometidos en campaña funcionaron, y la deuda en pesos que se podía pagar con crecimiento, se convirtieron en una mochila extra de US$ 90,000,000,000. El mejor ministro de la historia y el genio incomprendido comenzaron con una deuda total de u$s 402,756,000,000 y en Septiembre, con licuadora incluida, estábamos en u$s 470.,642,000,000.

En medio de internas, el radicalismo se une para repudiar las críticas de Milei a Alfonsín

El ministro de economía y su padawan (aprendiz) presidencial están a la caza de inversores. Luis Caputo lo hace descalificando, ya que afirmó “La oposición son todos una manga de delincuentes”. Simultáneamente cuando Milei todavía no había tomado nota que el empresariado no le cree, sin embargo insiste diciendo “esto va a ser exitoso cuando haya crecimiento. Y el crecimiento se va a dar cuando ustedes decidan ponerse al hombro su rol de emprendedores y salir y ganar el mercado. Y eso nos va a traer prosperidad a todos”.

En este sentido y como evidencia que ninguno va teniendo éxito en la tarea, el blanqueo alcanzó los US$ 14,500,000,000, muy lejos de los 30 o 40 mil millones que esperaban, es decir que con el campo liquidando migajas y el pago del impuesto de Bienes Personales adelantado por 5 años, comienzan a agotarse todas la balas de la política económica del gobierno.



Recuperar la confianza que nunca tuvieron

Si no hay reforma laboral ni baja de impuestos solo queda eliminar el cepo cambiario, pero según Milei lo hará el día que: Cierre el problema de los stocks, luego cuando la base monetaria alcance la base amplia, después cuando la inflación converja a 0% mensual y finalmente “Si ponen plata lo abro hoy, no me importa nada”. En definitiva, todo indica que no lo hará en el mediano plazo. Por su parte Caputo confirmó que pagará vencimientos de enero con un préstamo de bancos y aspira a emitir deuda para cubrir los de julio, ¿Y el superavit? Bien, gracias.

En este contexto el Riesgo País rompió la barrera de los 1,000 puntos básicos, su valor más bajo desde 2019, y el dólar blue sigue en $1200 para garantizar una destrucción pareja de todo del aparato productivo. Las reservas netas del BCRA se ubican en US$ -7,000,000,000, todo a pesar del blanqueo, Bienes Personales por cinco años y la liquidación del campo.

En la economía real las ventas de combustible, clave para saber como van realmente las cosas, cayeron -11,8% interanual en septiembre, siendo este el décimo mes consecutivo a la baja. En efecto, desde Diciembre de 2023 que fue de -1,0%, Enero 2024 -5,8%, Febrero -4,0%, Marzo -12,1%, Abril -13%, Mayo -8%, Junio -12%, Julio -5,3% y Agosto -9,2%. El consumo de carne por su parte cayó -11,3% interanual y esta en su peor nivel en 26 años, logrando que el 71% de las familias no hagan los tradicionales asados. Finalmente los remedios más usados por adultos mayores aumentaron 202,2% desde la llegada de Javier Milei.



Mile quiere a Cristina y sus funcionarios de regreso

El mismo día que anunciaron la eliminación de la AFIP, nos damos cuenta que solo le cambiaron el nombre por el de ARCA. En la misma jornada nos enteramos que el nuevo responsable de la DGI será Andrés Vázquez, ex Nro. 2 de Ricardo Echegaray y que el gobierno le quita las exenciones impositivas a la prensa gráfica y a los clubes del fútbol argentino. Casualmente, Milei está públicamente enfrentado con los medios y con la AFA. ¿Y por qué no le quita las exenciones al régimen de Tierra del Fuego y a la economía del conocimiento? La respuesta es obvia, Nicolás Caputo y Marcos Galperín están alineados con la Rosada.

La frase de Milei “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”, no es más que un acto de revolver el fondo del tacho de basura para encontrar un rival a su medida. En efecto, cualquier persona más o menos normal sería un rival imposible de vencer para nuestro “presiduende”. Es por eso que Javo reflota a Cristina y la convierte en un antagonista.

La ex presidente, que poco tienen de lerda, tomó el guante y respondió: “Los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteás a un muerto, te van a soltar la mano y te van a descartar como se hace con esos adminículos que sólo se pueden usar una vez”; “¿o no te diste cuenta el título que te pusieron en el coloquio al que fuiste a putear? (60º Coloquio de IDEA: “Si no es ahora, cuando”) … te aclaro que me eligieron 2 veces Presidenta sin que nadie me “prestara” los votos. Vos y Macri son los únicos presidentes que fueron elegidos por balotaje”.



Con olor a Asamblea Legislativa

Desde que asumió, el fantasma del juicio político y la Asamblea Legislativa siempre ha estado presentes en el camino de Javier Milei. Desde hace semanas venimos diciendo que polarizar con Cristina Fernández puede darle el manejos de ambas Cámaras a la señora. Fue la propia Elisa Carrió la que se sumó a nuestra postura en las últimas horas “Si Cristina gana en la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”.

Mile sabe que la primavera se convirtió rápidamente en invierno político. La reforma de la Ley de DNU es uno de esos nubarrones, por ello el Presi afirmó “Tratan de hacer un golpe de Estado”, "cambiar las reglas del juego a mitad de camino”.

En efecto, la falta de resultados económicos ha hecho que Javier tenga que ir por un nuevo mensaje. De allí que arremetió con la cuestión universitaria afirmando "Voy a ir a buscar a los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos”. Desafortunamente, mientras dice lo anterior, sostiene la candidatura de Ariel Lijo y anuncia que se van a subastar 800 propiedades del Estado por un valor de US$ 800,000,000; algo que pone muy feliz a algunos personajes que lo ayudar a llegar a la presidencia.



¿Los elogios de Mauricio?

Por su parte Mauricio Macri en las últimas horas realiza equilibrio entre colocar gente propia en el gobierno y evitar que la mala gestión de Javier Milei lo arrastre al abismo en el futuro cercano. El “Cat” nos dejó algunas definiciones tales como "Milei le cedió casi el manejo absoluto del Gobierno a Santiago Caputo”, algo que ciertamente no nos sorprende; ya que Karina no es el genio que nos habían contado y Javier está muy ocupado “Trackeando” periodistas y redes sociales.

El ex presidente también se manifestó sobre una alianza con La Libertad Avanza para las legislativas de 2025, pero agregó que "no puede ser algo forzado”, “Si hay respeto y confianza se puede hacer una coalición e ir juntos a una elección”. Sin embargo resultó curioso el “elogio” a la figura de Milei “La gente no es tonta, votó sabiendo que Milei tiene una psicología especial. La gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación”. ¿Qué significa psicología especial? Hubiera sido más directo decir “Un muchacho que esta para el chaleco de fuerza”.



Ruptura matrimonial aquí y allá

La vicepresidente Victoria Villarruel sigue trabajando en su agenda propia. Por un lado construye su vínculo con el peronismo, inclusive con algunos actores que el propio Milei considera aliados, los que a espaldas de este estrechan lazos con la vice al tiempo que afilan el puñal para cuando llegue el momento adecuando.

Javier Milei decidió cortar todo vínculo con Victoria Villarruel tras la "provocación" con María Estela Martínez de Perón

¿Acaso la visita de la titular del Senado al Papa Francisco no resulta sospechosa? ¿Ustedes vieron la secuencia de despedida en el encuentro con el Pontífice? Esta claramente fue una de las muestras de independencia política de Vicky y también de su espalda peronista. Luego vino el encuentro con Isabel Martínez de Perón, a quien le realizó un homenaje, y sobre lo que Javier se desmarcó diciendo “Fue un error reivindicar a alguien que creó la Triple A”.

Victoria sabe que más temprano que tarde tendrá que abrirse de su ex compañero de fórmula, pero es evidente que el tiempo de decisión oscilará entre optar por ir con lista propia en las próximas legislativas o esperar el resultado de las mismas con un “Jamocito” desgastado a finales del próximo año. Nadie desconoce que todos los gobernadores ya superan en imagen positiva a Milei, que el 60% desaprueba al libertario, y la costumbre de salir al balcón ya resulta contraproducente, pues los aplausos de poco tiempo atrás se han vuelto en insultos.

De la misma forma que el matrimonio político presidencial esta terminado, el otro matrimonio internacional, el que mantenía con los EEUU, no pasa por su mejor momento. Renunció el vicecanciller Leopoldo Sahores, número dos de Diana Mondino, y acto seguido Milei dijo: “Los embajadores deben alinearse o renunciar”. Esto ocurre en medio del giro diplomático con guiño a Beijing incluido. Todo esto sucede al tiempo que el presidente chino Xi Jinping, vistiendo uniforme militar, algo muy raro, pidió "fortalecer integralmente el entrenamiento y la preparación para la guerra”.

En fin, como dijo Karina Milei “La Casta sigue viva, hay que destruirla”, con el único detalle que los tienen en todos los cargos importantes de la gestión.