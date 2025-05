Inversiones con impacto: qué son y qué diferencias tienen con las tradicionales

Las inversiones de impacto son aquellas que buscan generar un impacto social y/o ambiental positivo además de un rendimiento financiero.

Se caracterizan por la intención de crear beneficios más allá del rendimiento económico y buscan resolver problemas sociales y/o ambientales, como la lucha contra la pobreza, la falta de acceso a la educación o la salud y el cambio climático, entre otras cosas.

No obstante, también se busca obtener un rendimiento financiero. No se trata solo de "invertir en el bien", sino además de generar ganancias que brinden sostenibilidad financiera. Son inversiones, no donaciones.

"Falta mucha capacitación y mucha educación en términos de inversiones, sobre todo para las mujeres"

Básicamente, al momento de evaluar una inversión, se trata de considerar otros aspectos más allá del financiero. El financiero debe estar y es fundamental, pero este tipo de análisis implica tener en cuenta qué efectos se van a producir con esa inversión.

¿Qué impacto tendrá en la sociedad? ¿Y en el planeta? En definitiva, poder considerar, y hacerse cargo, de esos efectos que van a generar una mejor sociedad y un planeta más sustentable.

De esta manera, se busca generar un impacto positivo de forma deliberada y no como un efecto colateral. La inversión debe ser analizada de manera integral.

Algunos ejemplos de inversiones con impacto

Entre los ejemplos de inversiones con impacto en la Argentina puede mencionarse al establecimiento “Santa María del Recuerdo”, que aplica un modelo de ganadería regenerativa.

“María Celia” también es un emprendimiento que se basa en la ganadería regenerativa, mediante la cual busca equilibrar las necesidades del suelo, las plantas y los animales, promoviendo la regeneración del ecosistema y la producción de alimentos saludables bajo estándares de bienestar animal.

Esta iniciativa también busca mitigar el impacto del cambio climático y fomentar la reactivación económica en zonas rurales.

Por otro lado, “FONDES” es un fondo público-privado para financia a unidades productivas de la economía social que usualmente no cuentan con acceso a financiamiento.

“Sánchez Cine” es una productora de cine que destinó el dinero recibido a financiar parte de la producción de una película llamada “Chocolate para Tres”. La productora, en conjunto con la firma de inclusión financiera Trasa y el GCABA, pre-estrenaron la película en el Barrio 31.

Huerta Cowork es una empresa B certificada que busca generar espacios de trabajos colaborativos fomentando el trabajo en comunidad a través de espacios verdes, capacitaciones in house y eventos.

Pese a todas estas experiencias, aún hay mucha gente que no conoce este tipo de inversiones porque tienen un menor recorrido que las convencionales.

Hace algunas décadas, quizás estas ideas no se habían siquiera desarrollado. Hoy, en cambio, se cuentan con varios instrumentos, que seguramente se necesita que sean aún más masivos.

En ese sentido, cabe resaltar que hay oportunidad para que todos puedan sumarse a este tipo de iniciativas con una impronta sustentable.

De hecho, además del rol de inversor, las organizaciones de impacto pueden ser sujetos captadores de fondos, que les permitan apalancar sus proyectos y, por ende, su impacto.

* fundador de la firma Trasa y presidente del Círculo de Impacto de Sistema B