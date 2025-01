Guillermo Montenegro denunció que recibió una amenaza de muerte: "Te van a dar un tiro, perro"

El intendente de General Pueyrredón , Guillermo Montenegro , denunció ante la Justicia haber recibido amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a su familia . Este hecho se produce en un contexto de fuertes medidas municipales contra actividades como las de “trapitos” y limpiavidrios en Mar del Plata , en pleno comienzo de la temporada turística .

Las amenazas que publicó Montenegro

Según consta en la denuncia presentada por Montenegro, las amenazas llegaron a través de la red social Instagram desde la cuenta identificada como @jancaten, asociada a un usuario llamado Juan Ancaten.

Entre los mensajes enviados se leía: “ Te van a dar un tiro, perro, acordate” y “Estás advertido, bien muerto vas a estar” . Además, uno de los textos apuntó directamente al círculo familiar del funcionario: “ Ya sabemos dónde vive tu familia ”.

Montenegro también recibió un video en el que aparecían tres personas jóvenes dentro de una vivienda, aparentemente consumiendo sustancias estupefacientes. Este material, junto con los mensajes, fue presentado como evidencia ante la Justicia.

Guillermo Montenegro adquirió armas "no letales" para Mar del Plata: "Me importa tres carajos lo que opinan"

En su cuenta de la red social X, el intendente respondió públicamente: “ Este perro no tiene miedo. Fui juez y fiscal, y por eso denuncié esta amenaza a mi familia. Pero nada va a impedir que siga persiguiendo a los que no entienden que se terminó. Amenazas conmigo no ”.

Las políticas de Montenegro contra actividades ilegales

Estas intimidaciones surgen en medio de una política de endurecimiento liderada por Montenegro para combatir actividades consideradas ilegales en el espacio público de Mar del Plata, como el trabajo de cuidacoches y limpiavidrios . Estas actividades están prohibidas por ordenanza local , pero suelen multiplicarse durante la temporada de verano con la llegada de personas de otras localidades .

El intendente fue muy enfático en sus declaraciones, asegurando que no permitirá lo que describa como una “extorsión permanente”. En redes sociales y declaraciones públicas, compartimos los operativos de la Patrulla Municipal en los que se desaloja a trapitos de las calles ya ocupantes de viviendas o propiedades privadas. “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda” , aseguró en una de sus publicaciones recientes.

Montenegro también anunció la próxima incorporación de armas no letales para los agentes municipales como parte de sus esfuerzos por garantizar el orden. “Voy a usar todas las herramientas a mi alcance para evitar que Mar del Plata se convierta en una ciudad invadida por zombies, como ocurre en otros lugares del mundo o incluso en ciertas ciudades de nuestro país”, afirmó en declaraciones a La Nación .

Polémica en Mar del Plata por el video del intendente sobre un desalojo de una pareja en la calle: "Se terminó"

Otras amenazas al intendente

No es la primera vez que Montenegro enfrenta situaciones de violencia o amenazas. A fines de 2023, durante una protesta frente al palacio municipal, un sujeto provocó una explosión cerca de la ventana de su despacho . El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

El intendente también anunció episodios vinculados al campamento de organizaciones sociales y destacó que no tolerará que el espacio público sea “tomado por trapitos extorsionadores, por lesiones o por mafias organizadas”.

La denuncia de Montenegro

La denuncia presentada por Montenegro, con el patrocinio del secretario de Hacienda, Legal y Técnica de la Municipalidad, Mauro Martinelli, busca esclarecer el origen de las amenazas y establecer responsabilidades legales. El delito de amenazas, según el Código Penal, contempla penas de hasta cuatro años de prisión .

Montenegro reafirmó su compromiso con las políticas de seguridad y orden público, insistiendo en que “el espacio público es de los vecinos”. Además, señaló que no se detendrá en su lucha contra la ocupación indebida de calles y propiedades, declarando: “La gente tiene derecho a disfrutar de la ciudad sin miedo de cruzar una plaza o estacionar su auto”.

La Justicia ya se encuentra investigando el caso, mientras el intendente continúa defendiendo su postura de no ceder ante presiones ni intimidaciones.

