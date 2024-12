Las autoridades detuvieron a un hombre que le tiró un piedrazo en la cabeza a una empleada para robarle en un minimercado en Mar del Plata. El accionar policial fue celebrado el intendente de la localidad balnearia, Guillermo Montenegro, que aprovechó la ocasión para lanzar un dardo a referentes de izquierda, a quienes días atrás había acusado de "proteger" a delincuentes disfrazados en personas en "situación de calle".

"Acaban de atrapar a este hijo de puta que le pegó un piedrazo a una empleada para robarle. Este chorro es un supuesto 'situación de calle'", escribió Montenegro a través de su cuenta de X (antes Twitter). Además, en la publicación adjuntó dos videos: uno que corresponde al robo y otro al momento en el cual el ladrón es detenido.

"¿Qué tienen para decir ahora Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Juan Grabois y el resto de los progres? Harto me tienen poniendo trabas", continuó el intendente. En ese contexto, hizo referencia a la polémica ocasionada en los días previos luego de que el jefe comunal compartiera una filmación donde los agentes echaban a dos personas que estaban durmiendo en la calle y les quitaba el colchón que tenían.

"Me denunciaron y presentaron habeas corpus en mi contra por combatir a estos violentos. Los defienden diciendo que son pobres. Acá está la prueba: no son pobres. Son chorros y violentos. Ahora hay uno menos, y lo festejo", cerró Montenegro. En respuesta, Bregman le contestó: "No me sume a su agresiva campaña electoral, intendente. Su brutalidad no me incluye ni para discutirle".

El cruce entre el intendente balneario y los referentes de izquierda comenzó cuando el jefe comunal ordenó desalojar un predio y difundió por las redes las imágenes del operativo policial bajo la leyenda "Se terminó". En esa ocasión, el funcionario del PRO responsabilizó a Grabois y a los referentes de Izquierda de "proteger" a delincuentes disfrazados de personas en "situación de calle".

"Todo matones contra los más pobres. Qué basura tenés que ser, para hacerlo y para festejarlo", le recriminó Bregman, ante lo que Montenegro escribió: “Llevátelos a tu casa, Myriam Bregman. ¿Pensás que no nos damos cuenta lo que está haciendo tu amigo Juan Grabois y todas las orgas? Manga de mafias".

Y agregó: “Estos no son gente en situación de calle. A ellos los tenemos censados y asistidos. A estos los están trayendo a Mar del Plata para instalarlos, para hacernos piquetes y acampes. Son violentos con los vecinos. A cinco minutos del verano empiezan los cortes… qué casualidad!"

"Mi trabajo es defender a los marplatenses, al que se levanta a laburar todas las mañanas. Y lo voy a hacer con mis propias manos si es necesario", concluyó en aquel intercambio, para luego incluir en otra publicación: "A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos (...) Sepan que no me voy a quedar de brazos cruzados esperando una tragedia".

El robo que mencionó Guillermo Montenegro

El hecho al que hizo referencia el intendente balneario ocurrió el sábado 30 de noviembre en un minimercado ubicado en el barrio San Carlos de Mar del Plata. En ese sitio, un delincuente de 28 años se acercó al mostrador donde estaba la empleada de 47 años para concretar el robo.

Luego de un breve intercambio, el hombre le tiró una piedra en la cabeza a la mujer. De esa manera, le sustrajo el celular y dinero en efectivo que había en la caja, para después huir de la escena.

La secuencia quedó grabada y no tardó en viralizarse. Tras la difusión de las imágenes, la policía local confirmó que el delincuente fue detenido este domingo por la tarde en el cruce de las calles Bernardo de Irigoyen y Primera Junta.

A raíz del arresto, fue trasladado a la Unidad N°44 de Batán donde esperará por su testimonial con el fiscal del caso, Fernando Berlingeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14. El sujeto quedó imputado por el delito de "robo agravado por el uso de arma impropia".