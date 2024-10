Myriam Bregman: "Si obreros y estudiantes se unen, pueden poner en jaque el plan de Milei"

En el marco del debate parlamentario por el veto presidencial al financiamiento universitario, Myriam Bregman criticó duramente al Gobierno. “Hay que tener claro que se discute en el recinto, pero se decide en la calle”, expresó en exclusiva para el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bruno Ghiso: Si se llega a bajar el veto a la ley de financiamiento universitario, el Gobierno amenaza con judicializar la medida. ¿Cómo ves esta cuestión?

Otra arbitrariedad. Ya hay algo muy arbitrario, que hay que repensarlo en el sistema político, y es que se vota una ley y un Gobierno con solo tener un tercio puede impedir que esta ley se aplique. Entonces, hay cuestiones que son mucho más de fondo y si a eso le agregás la judicialización, me parece que ya es el colmo de la arbitrariedad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero es un Gobierno que ha tomado cada vez más un giro arbitrario, absolutista y de tratar de imponer sus ideas como sea, incluso por la fuerza. Este operativo represivo que ves acá afuera, tan delirante, tiene que ver con imponer sus ideas sea como sea e impedir que haya manifestaciones. En nuestro país las universidades siempre se han manifestado, siempre. Es parte de la historia de nuestro país. Desde la reforma universitaria registramos enormes manifestaciones. A este Gobierno se le ocurrió que eso no es legal y que no se puede hacer.

Entonces, creo que hay que tener claro que se discute en el recinto, pero se decide en la calle. Creo que la calle está cobrando cada vez más importancia en nuestro país y esto se va a terminar decidiendo ahí. Porque más allá de lo que se vote acá adentro, si se logra ratificar el veto, igualmente con la lucha se pueden conseguir paritarias.

Marcha de estudiantes y docentes frente al Congreso: piden la aprobación de la reforma universitaria

BG: O sea que ves también un escenario de esperanza respecto a que hoy hay movimiento estudiantil de todo signo político, no solo de la izquierda, y hay mucha gente movilizándose, que capaz votó al PRO o a Milei, y sin embargo, alzan la bandera a favor de la educación.

Sí. Por supuesto desde la izquierda siempre defendimos la educación pública y nos parece que es algo vital para nuestro pueblo.

Anoche me puse a hablar con mis compañeros de Rosario, y me decían que se estaba discutiendo la toma. En Jujuy ya se había votado, Córdoba, distintas universidades del conurbano, Filosofía de la UBA. Es impresionante lo que está pasando. Creo que Milei está logrando poner nuevos actores en la calle o revivir actores en la calle. Lo he visto con los jubilados, que cada miércoles estaban acá y a fuerza de represiones logró crear nuevamente un sujeto político que le cuestiona el punto más sensible de su ajuste, que es atacar a los jubilados y jubiladas. Ahora está creando otro sujeto político que es el movimiento estudiantil. Es evidente que estos atropellos van generando, que incluso aquellos sectores que venían tratando de desmovilizar o en roscas interminables políticas y electorales para dentro de un año se hayan tenido que decidir y salir a la calle.

Estamos en un punto de inflexión. El que no vea eso está leyendo mal la realidad política de nuestro país.

Tomaron las facultades de Psicología y Filosofía y Letras de la UBA en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento universitario

Esto que está pasando con las universidades, creo que ya son más de 20 las universidades tomadas, ¿promete ser, salvando las gigantescas distancias, algo así como un Mayo Francés que pueda ser un punto de inflexión? ¿Crees que hay algo que va más allá de la paritaria docente y no docente, que lo que se está discutiendo es otra cosa y la lucha de la universidad es un significante de la lucha por la aspiración a ser clase media?

Sí, evidentemente, sí. Hay algo para mí más profundo y por eso veo como un punto de quiebre aquella movilización que se hizo el 23 de abril en defensa de las universidades. No fue una movilización más.

Es bueno pensarlo en términos del Cordobazo. El Cordobazo se produce tres años después de que se había iniciado la dictadura de Onganía, que también atacó muy fuertemente desde el inicio, con la noche de los bastones largos, las universidades, que atacó al movimiento obrero y que en esa ciudad de Córdoba obreros y estudiantes pusieron en jaque a la dictadura. Mir si no se puede poner en jaque el plan de Javier Milei, Caputo y Sturzenegger, si obreros y estudiantes se unen.

Eso nos lleva a repensar qué pasa con el movimiento obrero, por qué hoy la CGT y las direcciones sindicales de las centrales, no están convocando para unir los reclamos, porque el ataque es a la docencia, que son trabajadores y trabajadoras, y es al movimiento obrero más en general. Se están cerrando puestos de trabajo, se están cerrando empresas y hay ataques en distintos lugares. Pero todo lo que está surgiendo, esto hay que marcarlo, surge desde abajo y a través de asambleas. Es un método que desde la izquierda siempre reivindicamos porque une sectores, saltea las diferencias de sindicatos que puede haber en un lugar y unifica por abajo para fortalecer la lucha.

Eso es lo que vimos en el Hospital Laura Bonaparte y lo estamos viendo ahora en el movimiento estudiantil. Así que me parece un punto a destacar también, y en perspectiva histórica, como vos le dabas, empezar a pensar que también lo nuevo es que empiezan a surgir las asambleas como ámbito de discusión política, gremial y de organización para la lucha.

MVB FM