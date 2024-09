Marcha de estudiantes y docentes frente al Congreso: piden la aprobación de la reforma universitaria

Estudiantes, docentes y no docentes de universidades públicas se concentran frente al Congreso para demandar que el Senado apruebe la reforma del presupuesto universitario, que ya obtuvo la media sanción en Diputados.

La Ley de Financiamiento Universitario implica el incremento del presupuesto para las universidades públicas nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes. Aunque el debate se lleva adelante en el Senado, el presidente Javier Milei advirtió con anticipación que vetará la ley si es aprobada.

“Estamos comprometidos con la educación y con el presupuesto de los docentes”, manifestó uno de los estudiantes concentrados frente al Congreso a TN. “Es un estado crítico, estamos hablando de una emergencia presupuestaria. Con respecto a los salarios, es el mismo presupuesto del año anterior, no está ajustado a la inflación”, agregó otra joven.

“Los trabajadores no docentes y docentes hemos perdido muchísimo la calidad de vida. Los compañeros con categorías cinco, seis y siete no llegan a fin de mes, tienen que pagar $300.000 de alquiler y no llegan a los $600.000 de sueldo”, detalló otra manifestante que se encontraba en la concentración.

Qué propone la Ley de Financiamiento Universitario que trata el Senado

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto asegura una recomposición salarial para docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, con un impacto estimado de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI. Los fundamentos de la oposición son que ese monto es el mínimo necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades, mientras que algunos sectores oficialistas han expresado su preocupación por el impacto fiscal.

La Ley de Financiamiento Universitario establece una distribución fija del presupuesto universitario, al asignar el 85% a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento. Dentro de los gastos de funcionamiento propone una actualización bimestral que combina el índice de precios (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%).

Respecto a los salarios para docentes y no docentes plantea una recomposición en línea con la inflación, pero de manera complementaria a las paritarias y autoriza al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios para actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023 (211,4%).

Además, modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior y establece nuevos criterios como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión, para la asignación de presupuesto.

