Massot sobre el discurso de Milei en el Congreso: "No le voy a robar un domingo a mis hijos por una puesta en escena"

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) anticipó que no asistirá el domingo a la presentación del Presupuesto 2025 que realizará el presidente Javier Milei.

“El bloque todavía lo está deliberando. Yo en lo personal no voy a ir por una sencilla razón: tenía planes familiares. No le voy a robar un domingo a mis hijos por una puesta en escena”, confirmó el legislador.



“Para mí es una decisión personal. Para mí sacarle un fin de semana a mis tres hijos y mi mujer tiene que tener una justificación muy importante. Ya sabemos a qué va”, agregó en diálogo con Radio con Vos.

Y luego sostuvo: “Si fuese, como mandan los usos y costumbres, es decir las normas, que ir al presentar el presupuesto es también ir a discutir con los legisladores y someterse al menos a algunas consideraciones y preguntas por parte de los bloques, como se hizo en absolutamente todos los gobiernos de todos los signos, probablemente haría el esfuerzo”.

“Pero como todo en lo que vamos a ver, lo que busca es incrementar todavía más la ira con mentiras, con exageraciones para alimentar la legitimidad de su gobierno que empieza a ponerse en duda por la falta de resultados económicos, yo a ese juego prefiero no prestarme”, concluyó.

“No es una obligación legal”

“El domingo el Presidente va al Congreso porque él quiere. No es una obligación legal. Tampoco es una obligación legal de los diputados y senadores estar presentes. No es una asamblea legislativa de la que establezca la Constitución nacional que sea la presencia de los legisladores”, explicó el diputado por Córdoba, Juan Brügge (Encuentro Federal).

“Por lo tanto aquellos que quieran participar están en todo su derecho, y recibirlo al presidente y escucharlo. Aquellos que no quieran ir y no quieran participar no están afectando para nada ni la institucionalidad ni la gobernabilidad ni tienen la obligación constitucional ni reglamentaria de estar presentes”, añadió en declaraciones a Radio Suquía.

Al ser consultado sobre su postura personal, Brügge respondió: “Yo no voy a ir. No voy a estar presente porque el lunes a la mañana tengo compromisos académicos en Córdoba. Soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo mis clases”.

“El horario que ha elegido el presidente es un horario tarde del día domingo, me impide estar en Córdoba el lunes y yo tengo que cumplir con mis funciones académicas, insistió el diputado cordobés.