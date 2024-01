Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, aseguró que, en la reunión con el ministro del Interior e Ignacio Torres por los posibles cambios en la Ley de Pesca, "hubo planteos muy claros por parte nuestra". "En estos últimos cuatro años, estuvo ausente la obra pública" en Mar del Plata, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Montenegro es un abogado, profesor y político argentino. Desde 2019 es intendente del partido de General Pueyrredón. Fue juez federal, hasta que en 2007 renunció a su cargo para ser ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Pudieron salir a flote en la reunión de ayer con el ministro del Interior?

Es importante poner contexto: en estos últimos cuatros años y, sobre todo en los últimos meses de la campaña, el kirchnerismo hizo un desastre, el cual generó una situación crítica que está viviendo Argentina y que una de estas consecuencias tiene que ver con la inflación que impacta duramente con la gente. Es necesario llevar distintos procesos que generen mayores ingresos a Argentina y con mayor transparencia. En eso estamos de acuerdo.

Cuando se planteó la modificación de la Ley de Pesca, había algunas cuestiones que impactaban directamente en las economías regionales. Lo venía hablando no solamente con Ignacio Torres, sino que también con senadores y diputados. Por ejemplo, con Maximiliano Abad. Hay que entender que algunas cuestiones, como la no obligatoriedad del desembarco del producto en tierra argentina, lo que generaba en Mar del Plata es que el 50% de ese desembarco se producía en nuestra ciudad, de lo que se pesca en toda la Argentina. Con lo cual, eso te impacta, por un lado, en 30.000 puestos de trabajo que también aportan al Gobierno Nacional y que si vos no generás que esta sea una obligatoriedad de concurrir a puertos argentinos, también evitás la chance de ingreso de divisas con la exportación. De esta manera, perdías de los dos lugares, solamente ganabas con la regalía en la cuota. Esto lo que hacía no era conveniente y era una de la cuestiones que planteamos desde un primer momento. Incluyo también lo que tiene que ver con que el 75% de los integrantes de las empresas, que pueden tener capitales extranjeros pero son argentinas, sean empleados argentinos.

Entonces, eran cuestiones que eran importantes, no solamente pensando en lo que es el trabajo (que para nosotros es clave y en mi caso puntual es fundamental para una de las principales industrias de la ciudad), sino que tampoco era beneficioso para lo que estaba buscando el Gobierno Nacional, que eran dos cosas que planteaba Guillermo Francos: generar la transparencia necesaria en este tipo de procesos (en lo que estamos de acuerdo), y generar más ingresos. En esto de los mayores ingresos, de esta manera, entendemos que se cuida el trabajo regional y también le genera más ingresos a Argentina.

Nuria Am: En principio, la solución que les propone el Gobierno a través del ministro del Interior, ¿cuál es?

Mar del Plata tuvo muchos problemas y es la primera vez que vengo a la Casa Rosada a dialogar, y te escuchan. Esto ya lo tomo como algo positivo. Que se haya escuchado, planteado y buscado una solución, si lo hace el Gobierno Nacional o después se modifica en el Senado o en Diputados, lo importante es llevar adelante un reclamo que no tiene que ver con un pedido ilógico, sino que tiene que ver con una cuestión muy clara, que es de un sector que se veía afectado y que las medidas de pesca no le generaba ningún beneficio al Gobierno. Entonces era, dentro del sentido común, plantear que el Interior sea escuchado y poder generar este vínculo de diálogo y conversación.

Lo que aclaró Francos fue lo que manifestó al terminar la reunión. La idea tiene que ver con la transparencia, los procesos claros, un mayor ingreso de divisas a Argentina (que está bien y lo así se lo comunicamos), pero también que observen que tomando esta decisión, sin tener en cuenta qué es lo que puede ocurrir en nuestras ciudades, puede llegar a crear un conflicto mayor. Lo importante es que fue bien recibido. Me fui conforme con la reunión. Viendo después cuál es la modificación, si se hará por el lado del Gobierno Nacional en la redacción de la ley, después en comisiones o en el Senado y en Diputados. A fin de cuentas, hubo una buena predisposición para llevar adelante esto.

Nuria Am: Esto que planteás de la escucha es algo que reclaman desde otros sectores. Básicamente, por ejemplo, del DNU o el megapaquete de leyes. ¿Creés que esta es una característica que dará el Gobierno o son excepciones, tal vez, por una cuestión más cercana, podría decirse políticamente, porque sos un hombre de Juntos por el Cambio? Planteo esto porque lo que se cuestiona este gobierno es la escucha.

Yo puedo hablar de mi experiencia.

NA: A vos te fue bien.

El diálogo es fundamental. Mi experiencia fue buena, hice todo un camino que tiene que ver con ir planteándole esto a los senadores, diputados, a Ignacio Torres (que habló con los distintos gobernadores patagónicos), y así poder llevar una posición que tiene que ver con ser pragmático, en el buen sentido de la palabra, y tomar la mejor decisión y a que todos les vaya mejor.

Hablando por lo que me pasó a mí, fue algo muy natural cómo se hizo el camino e incluso cómo terminó una reunión de lo más amena. Hubo planteos muy claros por parte nuestra y una posición del Gobierno y decir que nuestra idea tiene que ver con el cuidado de la soberanía. Por eso es que también estuvo la participación del ministro de Defensa, Luis Petri, quien también se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el cuidado de las 200 millas, que también es uno de los reclamos del sector.

Por otro lado, decir que las aclaraciones se harán porque el espíritu de la ley no solamente tiene que ver con la soberanía en términos estrictos, sino también con la soberanía de la defensa del trabajo argentino. Por lo tanto, nos fuimos conformes.

AG: Con respecto a las medidas que está tomando el Gobierno, hay algunas que impactan en algunos municipios y en varias provincias, que tienen que ver con la obra pública. ¿A ustedes esto les impacta? ¿Hablaron del tema con los intendentes, sobre todo con los que son de JxC? ¿Cómo lo ven?

Te hablo por mí. En estos últimos cuatro años, estuvo ausente la obra pública. Con lo cual, tuvimos que usar la creatividad de cómo realizar eso con inversiones privadas obra pública. Si vos tenés o das un terreno en el Parque Industrial, cuando una empresa realiza una obra para servicios para el resto del Parque o cuando hacés una edificio con una plusvalía, también generás la chance de hacer una plaza en otro barrio.

Todo lo que tiene que ver con el manejo muy austero de los recursos municipales lo venimos trabajando en estos cuatro años. Cedimos parte de nuestro sueldo a todos los funcionarios políticos, ingresó menos gente de la que se fue en el municipio de General Pueyrredón. También hubo una posición muy clara de actualización de tasas que siempre fueron por debajo del 50%. Nuestra actualización fue por debajo del 35% en cuatro años. Fuimos muy cuidadosos del mango. En lo que tiene que ver con la administración de los fondos públicos soy muy estricto.

En cuanto a la obra pública, no hubo. Para nosotros sí es necesario ver algunas cuestiones puntuales que no se puedan llevar adelante con los privados o con un presupuesto municipal. Pero también entendemos la realidad que está viviendo Argentina, por dónde nos dejó el kirchnerismo, después de estos cuatro años, habiendo gastado la plata en cualquier cosa. Hay que ser realistas y lógicos en lo que uno puede plantear porque también es lo que puede hacer.

NA: Este jueves estuviste con Francos y durante el día anterior fue protagonista de rumores que reflejaban una interna dentro del gabinete. El que tiene el rol de negociar o conversar con los gobernadores es él, pero después del lugar que había tenido en las conversaciones con la CGT, hubo enojos dentro del gabinete por una postura más dialoguista de Francos en lugar de la dureza del jefe de Gabinete. Desde el Gobierno, ayer salieron a negar su salida. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo respiraste todo eso en la Casa Rosada?

No conozco tanto como para decirte. Vi una reunión muy clara, una posición muy concreta de defender cuáles son los intereses del Gobierno, que tienen que ver con la transparencia y la necesidad de generar divisas y recaudar, pero entendiendo cuáles eran nuestros problemas. Todo lo vi muy natural y normal, o sea, algo que tampoco estábamos acostumbrados porque a mí nunca me pasó de venir con un problema y que alguien me escuche. Al menos me escucharon y me dijeron "lo vamos a ver", no es un tema menor.

La actividad para la temporada de verano

AG: ¿Cómo viene la temporada? Se habló mucho de un estancamiento, que no había reservas como en años anteriores, que había menos gente.

Cuando comparás diciembre y diciembre, que es lo que puedo comparar ahora, el mejor diciembre de la historia fue el de 2023.

AG: ¿El mejor de la historia?

Sí, hay una cuestión para aclarar: cuando vos tenés el fin de semana del 24 y 31 de diciembre que fueron fines de semana largos, eso también hace que impacte. Sí tuvimos que la noche del 31 salieron más de 75.000 jóvenes en Mar del Plata. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con una nocturnidad cuidada, trabajándolo con el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires para que los jóvenes vuelvan a Mar del Plata. Cuando ves hoy el rango de edad de los que nos visita bajó mucho y eso es bueno porque cuando te vienen los más chicos te vienen los padres, esto es importante también.

Trabajamos muy duro porque cuando tenés entre 75.000 y 80.000 personas, es un Boca contra River. Tenés que hacerlo también viendo los horarios. Vamos trabajando para que todo ese tipo de eventos, que son buenos para la ciudad y te generan empleo, se puedan ir complementando con mucho trabajo de control sabiendo que cuando más trabajás, menos te equivocás. Puede haber cuestiones que obviamente uno siempre trata de evitarlas y que tiene que ver con el cuidado de los jóvenes, con tener claro que los padres terminan conformes cuando vos realizás operativos para la salida de los boliches y ese tipo de cuestiones que uno también las vive como padre. Ahí si le pusimos mucha energía. Hay más de 200 eventos, más de 23 de obras de teatro en la ciudad. Eso no solamente es bueno para el que viene, sino que también lo es porque significa trabajo para el marplatense, desde el que tira los cables, el iluminador, el que peina, etc.

NA: Muchos se habrán tenido que acomodar también, y nosotros hablábamos de los productores teatrales que deben haber tenido que absorber, en parte también, el golpe de todo lo de este año para que la gente pueda seguir yendo al teatro.

Ese es uno de los temas en donde los productores teatrales congelaron los precios, hicieron un precio amigable.

NA: Hablan de entre $6.000 y $8.000 la entrada.

Exactamente.

NA: En otros momentos, la entrada al teatro era mucho más.

La más cara es de $12.000. Con lo cual, eso también ayuda.

NA: ¿En qué porcentaje está ocupada la plaza hoy? Porque en Buenos Aires no hay gente. Se dice que para febrero hay muchos lugares en los que encontrás lugares "a patadas", no solamente digo en Mar del Plata, sino que en los lugares más importantes turísticos de Argentina. ¿En Mar del Plata qué pasa con este enero?

Tenés aproximadamente el 70%. Los fines de semana, que en Mar del Plata es 100%, es el segundo y tercer fin de semana de enero, eso históricamente.

Aquí tenés oferta para todo: lo gastronómico, lo cultural. Por ejemplo, vas a una playa pública con tu sombrilla, mi silla y el mate o me puedo ir a una carpa, puedo ir a comer una pizza o un restaurante caro. Mar del Plata te da esta posibilidad de que cualquiera que venga puede tener la chance de pasarla bien, que es un poco lo importante con los 43 kilómetros de costa que tenemos.

