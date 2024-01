El experto en auditoría y compliance, Gustavo Nigohosian, defendió la necesidad de cambios culturales y explicó que las medidas del Gobierno buscan cambiar las maneras en que se gestionan los recursos y se controla el Estado. Además, sostuvo que la implementación de nuevas normas generará un impacto positivo a largo plazo. “El espíritu de lo que estoy leyendo es consistente con lo que se viene trabajando durante dos años en los equipos técnicos del Presidente”, aseguró el auditor en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Nigohosian es contador, experto internacional en auditoría y formó parte del control de calidad del contenido de la Ley Ómnibus y, antes, de la Oficina Anticorrupción.

Alejandro Gomel: Hay muchas dudas con la Ley Ómnibus. ¿Cuál fue exactamente el trabajo que realizaron?

Yo participo del proceso desde hace dos años. Cuando Javier decía que había gente trabajando en las sombras, era verdad. Comenzamos ocho personas y terminamos 100 trabajando en cada uno de los puntos que vos estás viendo, tanto en el DNU como en la Ley Ómnibus. En mi caso particular, quiero aclararlo, estoy más enfocado en todos los aspectos del control interno de los organismos, como para que el Estado sea más eficiente y también haya menos corrupción y más transparencia.

AG: Una de las primeras medidas fue la de no renovar los contratos que se habían firmado durante el 2023. ¿Por qué se hizo foco en esto primeramente?

Si ves tanto el DNU como la ley, los fundamentos son varios. No es un foco único, ni primario. De hecho, los primeros artículos versan en torno a los puntos que yo te puedo contar, que tienen que ver con el control interno del Estado y con todos los temas de anticorrupción. Recién en el medio está toda la parte vinculada con los contratos.

El foco es eficientizar el Estado: así como vos lees eso, también vas a leer cosas que te van a parecer muy justas, como que las promociones a cargos y vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes, como que la distribución de dinero hacia las universidades sea también sobre la base de los programas que más estén asociados con el crecimiento del país y que haya un seguimiento y trazabilidad de los fondos que se van girando, como que la gente no tenga que ser rehén de la burocracia del Estado. Con lo cual, lo que se dice es que en la Administración Pública Nacional todo se realizará íntegramente en forma digital. Y así un montón de temas relacionados con contrataciones y con cuestiones que tienen que ver con la salida de dinero, derogaciones y principalmente méritos en la función pública.

Se presume que muchas designaciones de última hora, sabemos que históricamente, se van acelerando al final de un gobierno, y probablemente ahí también se hizo énfasis. Pero no es el foco principal para nada de los decretos ni del proyecto de ley.

Nuria Am: ¿Cómo es su relación con Milei?

A mí me han consultado en diferentes gobiernos por mi rol más técnico. De hecho, fui consejero asesor de la Oficina Anticorrupción del gobierno anterior, ad honorem, y también en la época de Mauricio Macri me han consultado con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que es una ley que pone foco en temas anticorrupción de las empresas, y ahí participé en el Congreso dando opiniones. Y finalmente esa ley se promulgó.

En este caso, es lo mismo. Me han llamado por mi rol de experto, en primera instancia, cuando él sorteó su dieta, todo el sistema de cumplimiento y el diseño de procesos para mitigar el riesgo de manipulación de datos personales lo armé yo, porque fijate que tuvo una base de datos de tres millones de personas, con lo cual, lo bombardearon desde la Agencia de Protección de Datos. Yo administré todo eso de forma tal de que no se fugue la información y se venda esa información porque es lo que suele pasar.

Ahí fue un primer vínculo, y después se le armó una fundación, en realidad una asociación civil, se la armé yo, también ad honorem, y a partir de esa fundación empezó a sumarse gente experta del mercado, donde empezaron a proponer cada una de las cuestiones que ustedes ahora leen. Con lo cual, lo que ustedes están leyendo ahora es la sumatoria, como les dije, de 100 personas que fueron sumando al final mucho más. Como todo sucede en la vida, al principio son pocos, después son muchos, y propusieron lo que ustedes están leyendo. Esa fue la segunda injerencia quizás importante que puedo contar.

NA: Cuando llega a tus manos un proyecto de leyes así, de tal magnitud, en un periodo tan corto de tiempo, para ser tratadas por un Congreso bastante "remolón", ¿pensaste que era para problemas?

Javier Milei siempre me planteó modificar el status quo, con lo cual, que sea remolón y que se requiera trabajo es consistente con lo que siempre planteó. Por otro lado, todas las cuestiones que estamos leyendo acá tienen que ver con políticas de shock, pero vinculadas siempre (y ahí te respondo la parte de hacerlo rápido) con un norte, que es la desregulación para que los argentinos puedan tener mayores facilidades de hacer sus tareas cotidianas y privadas, de ampliar la torta de la economía para que eso genere más trabajo y, por otro lado, cuestiones vinculadas a facilitar la vida de la gente. No digo que en la lectura haya algún problema de inconsistencia con relación a lo que se venía hablando, lo remolón o no remolón, hay que laburar.

AG: Lo que se plantea es por qué con un decreto con semejante envergadura no llevarlo todo al Congreso.

Está bien, está buenísima la pregunta. También la de Nuria, que da hincapié de esto. Primero, hay mecanismos previstos para esto, bajo la Constitución Nacional, siempre y cuando no trate cuestiones penales, de partidos políticos y demás. O sea, el resto se puede. En ese marco, cuando uno ve las justificaciones del DNU (porque una cosa es el DNU y otra cosa es la ley de bases), basta verlas para entender la situación en la cual estamos comparativamente con otros momentos de la historia.

También hay fallos de la Corte Suprema que indican que se puede llevar este trámite cuando sea una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el trámite que demandan normalmente las leyes. Le saco la palabra remolona.

NA: Lo digo en sentido figurativo. Hay que reconocer que en ese paquete de medidas hay cosas que se pueden justificar como urgencias y otras que no sé cuál es tu idea, si están puestas como parte de la negociación. No se entiende que todo lo del DNU esté encuadrado en la necesidad y urgencia real que hace a la emergencia en este momento económico de la Argentina.

Sí, quizás siempre se tocó el tema de la parte del fútbol y demás. Cuando vos lees los fundamentos, no es imposición, es opción ese caso. Dice "todo aquello que implica expandir la economía, llevarlo al sector privado". Entonces, tenés un punto ahí. Cuando vos decís que estás armando algo integral, lo hacés integral.

Después, por supuesto, podemos encontrar la subjetividad de si es urgente o no es urgente. Lo vas a leer bajo ese prisma de los "visto y considerando" y todo te va a parecer razonable, porque ya sabés que esto también es parte importante de nuestra economía. Así que después, si la naturaleza del tema la ves solamente en forma aislada, sí, por supuesto, se puede cuestionar. Como bien dijiste vos, ya es política. Desde ya que hay negociaciones en el Congreso, así que eso también seguramente va a ser parte y debería ser parte por una cuestión sana de discutir los puntos.

Claudio Mardones: Usted mencionó una fundación. ¿Qué fundación es?

Es una asociación civil, se llama Instituto para el Crecimiento. Lo pueden buscar. La verdad que tiene un perfil muy bajo. Yo fui secretario hasta hace poco. Fue una cuestión de ponerlo en forma operativa, después lo dejé en manos del presidente, Miguel Ponte, que es quien participó mucho en la parte laboral. Te diría que hemos trabajado prácticamente todos ad honorem, y generamos todos estos documentos, que después se consolidaron y hoy están presentes en el Congreso. Nunca formalmente llevaron el sello de la fundación. Fue la base para convencer también a mucha gente que estaba en el mercado con ganas de colaborar.

CM: ¿Cómo fue esa coordinación con Federico Sturzenegger? ¿Fue él quien finalmente ordenó el texto final?

Las formas fueron primero, hablamos de hace dos años, cuando Javier apenas era diputado, recién había sido diputado. Ahí empezamos ocho personas a darle forma a esto. Te soy sincero: las últimas tres semanas fueron muy vertiginosas. No me quiero meter mucho en la parte política, prefiero limitarme a lo técnico, que creo que hoy en día importa muy mucho este punto. Pero sí, cuando hay un acuerdo, un perdón o acompañamiento, sí, entra Federico (Sturzenegger) y hay una conjunción de lo que se viene trabajando. Lo que yo veo, finalmente, cuando uno lee esto, es muy consistente con lo que se armó en estos equipos de trabajo.

Vos me preguntás si en un punto se impuso uno sobre otro, pero ese análisis no lo tengo. Cuando yo leo completo, veo mucha consistencia, por lo menos los temas míos que tratan de que haya una auditoría independiente que se enfatice la responsabilidad de los organismos por el control interno. Antes el control era un tema de auditoría, ahora ponemos énfasis en que cada área del Ministerio sea responsable por su control, que hagan análisis de riesgos para ser más eficaces y eficientes que prevengan el fraude.

CM: Después de la reconciliación entre Bullrich y Milei, ¿hay una doctrina compartida del shock, en la que parece que ya había dos grupos que venían trabajando desde hace dos años, o ese trabajo de dos años entre un sector del PRO y los que respondían a Javier Milei para colaborar ad honorem ya venía de mucho antes de esta reconciliación?

No, en el trabajo de dos años no había gente del PRO.

CM: ¿Cuándo se encontraron con Sturzenegger para articular todos?

En las últimas semanas. Hay equipos de trabajo que van trabajando en forma independiente y en algún momento se consolidó y dijimos "nosotros tenemos esto, a ver qué pueden aportar ustedes". La base fue el trabajo que se fue realizando durante dos años. El espíritu de lo que estoy leyendo es consistente con lo que se viene trabajando durante dos años en los equipos técnicos del Presidente.

Vos podes leer "elimínese tal artículo, inclúyase tal cosa", y yo te puedo decir las cosas que escribí que están. Aparte, por más que los equipos técnicos de Milei hayan escrito algo, después esto pasó por expertos en Secretaría Legal y Técnica, que le terminaron de dar el marco jurídico adecuado. Con lo cual, es difícil saber qué puntos exactamente son copia y pega de lo que fue trabajando Milei (que para mí es la mayoría y que se estuvieron trabajando mucho tiempo) y cuáles temas se amalgamaron con lo que venía de Sturzenegger. Pero sin duda lo de Sturzenegger fue fundamental.

AG: ¿Hay algún tipo de autocrítica en cuanto a que rápidamente la Justicia dictó una cautelar y se frenó parte del decreto? ¿Hubo algún tipo de falla o cosa que no hayan previsto?

No. Son cuestiones lógicas de las idas y vueltas que puede tener cambiar culturalmente un país. Es así, no hay mucho para encontrarle a eso.

AG: ¿Se puede cambiar culturalmente un país desde un decreto?

Si vas viendo temas puntuales, la sumatoria de las cosas va generando un efecto multiplicador, que entiendo yo lo harían. Tenés que tener un punto de partida. Si vos venís haciendo lo mismo, no lo vas a conseguir. Si yo te digo puntualmente cuestiones como las que te dije recién, que le estoy poniendo al Estado Nacional la responsabilidad por el control interno, que lo voy a medir, que las auditorías no van a depender más, siempre, en todo lugar, incluso pasa en las empresas (lo he visto en Techint, lo he visto en Aerolíneas Argentinas donde estuve como director, lo he visto en Corporación América), cuando cotizan la Bolsa de Nueva York, las personas se concentran en la gestión y no se concentran en el control. Y el control es lo que te permite decir es “hasta acá". ¿Sabés lo que pasaba antes? Las unidades de auditoría interna reportaban al ministro. Y un cambio fundamental es que ahora no, ahora reporta el Síndico General de la Nación para hacerlo independiente. Con estas cosas que parecen pequeñas, en el largo plazo, la gestión pública va mejorando muchísimo más. Y lo otro que te dije, que es el crecimiento basado en mérito. Si vos no laburás, me parece que te echan. Si vos no laburás o no "performás" bien, me parece que te echan. O por lo menos te van a avisar una o dos veces. Yo estaba en Tenaris, del grupo Techint, y me evaluaban de uno a cinco todos los años y competía con otros compañeros. Si tenía dos, dos años seguidos, me echaban.

Acá tenemos una estabilidad, no digo que se cambie la estabilidad, pero sí que las promociones son basadas en mérito. Eso te va generando cambios culturales. Y si vos decís a las personas que ahora los trámites no van a ser diez ventanillas, va a ser una sola ventanilla, que va a ser de forma electrónica, y esa forma electrónica además te genera trazabilidad (cosa que se pueda auditar lo que estás haciendo), es un cambio cultural enorme. Yo lo he visto en compañías. ¿Sabés cuándo tardó el cambio cultural en un grupo muy importante en el que yo participé? No es un año, son ocho. Pero al principio las normas fueron de una vez. Acá hay una diferencia entre entender que el hecho de que haya una norma va a cambiar el país para una velocidad que se implementa la norma, que no es así, y no está mal, sino que los efectos de la norma van a generar un cambio cultural a largo plazo, como pasa en cualquier lugar. Eso hay que diferenciar. No confundamos, de hecho, Milei lo dice, esto tarda. Incluso la inflación, es lo que está más a la mano del Presidente.

