Cese de contratos en Salud: el Gobierno de Córdoba afirmó que hay un ausentismo “muy elevado”

El secretario de Salud provincial, Carlos Giordana, justificó este viernes el cese de contratos en su área en el “ausentismo muy elevado” y la productividad “muy baja”.

Argumentos

“Estamos teniendo realmente muchas dificultades hace mucho tiempo con parte de equipo de salud que tiene un ausentismo muy elevado como es el caso de enfermería, o de equipos de salud que tienen que atender a nuestros pacientes en consultorio, están poco tiempo y luego tienen una producción muy baja”, explicó el funcionario.

“Habitualmente se venía utilizando una evaluación en los últimos años para calificar el desempeño de nuestros agentes que era una evaluación subjetiva, donde su superior inmediato le ponía una nota que terminaba siendo una nota de concepto. Cada vez que esa nota no era la que el agente quería, el agente reclamaba, y terminábamos en una serie de luchas para ver quién tenía la razón y quién no”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Hoy nosotros contamos ya con un sistema completamente informatizado dentro del área del Ministerio de Salud, donde todos nuestros hospitales cuentan con el sistema SiSalud, la historia clínica digital”, precisó Giordana.

Nuevo sistema de evaluaciones

Además informó que “en concomitancia con la finalización de 404 contratos en Salud este 31 de diciembre, se decidió tomar nuevos parámetros basados en el sistema de salud que tenemos para poder definir si había que renovar esos contratos o no”.

“Si bien usamos algunos de los parámetros clásicos, el ausentismo, las faltas injustificadas, las carpetas médicas más prolongadas de lo que deberían ser, también ahora se ha comenzado a utilizar parámetros como es la producción de un profesional en consultorio”, añadió.

Sobre esta cuestión, el funcionario ejemplificó que “en la parte privada un médico atiende un promedio de entre 15 y 20 consultas diarias”, mientras que “en el ámbito público el promedio está muy por debajo, está un poquito arriba de 8 pacientes diarios”.

“Esto lo que significa es que determinados profesionales no están teniendo el desempeño adecuado o el desempeño promedio que deberían tener. Puede significar que estén trabajando pocas horas y después estén en el hospital sin tener actividad o puede haber algún caso en el que la persona se retire del hospital”, consideró Giordana.

Nuevos parámetros

También indicó que el sistema de historia clínica digital “permite trazar lo que realiza cada uno de los agentes del equipo de salud”

“Entonces de ahora en más empezamos a basar nuestras evaluaciones de desempeño para todo el equipo de salud por lo que figure en el sistema. Entonces si un médico evolucionó, si una enfermera realizó las indicaciones del día, la cantidad de atenciones o de consultas que tuvieron en consultorio externo los profesionales, esto pasa a ser un parámetro claramente objetivo e indiscutible de si una persona ha tenido un desempeño adecuado o no”, sostuvo el secretario de Salud del Gobierno de Córdoba.

“Lo que queremos es que todos aquellos integrantes del equipo de salud que sí cumplen, que sí trabajan, que sí están las horas que tienen que estar, que sí atienden a nuestros cordobeses como corresponden, no sientan que vale lo mismo exigirte y trabajar mucho que trabajar poco. Porque eso a la corta o a la larga termina siendo que uno se desilusione como trabajador y baje un poco los brazos. Nosotros queremos que no sea así. Que los que trabajan sean el ejemplo a seguir y quienes no estén cumpliendo tener las herramientas para hacerlos cumplir”, enfatizó.

Cese de contratos

Giordana recordó que en el Ministerio de Salud trabajan “casi 15 mil personas”. “De ellos hay casi un total de 3.900 contratos y los contratos que han sido puestos en revisión son un total de 404 contratos”, detalló.

El funcionario aclaró que se encontró “un número de 42 mujeres que habían excedido la carpeta médica por situaciones de maternidad, por embarazos de alto riesgo” y que “esos 42 contratos hoy mismo son puestos otra vez a trabajar y dados de alta nuevamente”.

“Estamos revisando cada una de las situaciones con el nuevo sistema de evaluación para ver realmente que nuestros agentes estén trabajando, todos estén produciendo y que no sea algo que se renueve automáticamente sin ningún control”, expresó.

Giordana mencionó que de los 404 contratos sujetos a revisión hay aproximadamente un un tercio de médicos, otro tercio de enfermería y los restantes son personal administrativo.

Ausentismo

“En el ámbito privado el porcentaje de ausentismo es entre un 6 y un 8 por ciento. En nuestros hospitales, en el ámbito de enfermería realmente es una situación preocupante porque estamos muy por encima de esos valores, con algunos hospitales que han superado el 50 por ciento del ausentismo. Esto hace que sea realmente muy difícil poder mantener las camas habilitadas, las camas de terapia, las camas críticas para atender a los enfermos”, concluyó en sus declaraciones a la emisora cordobesa.