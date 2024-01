Se despiertan los dólares financieros: ¿qué está pasando en el mercado?

La rueda de operaciones arrancó este jueves 4 de enero con los dólares financieros en alza, manteniendo la tendencia de ayer en que treparon más de 40 pesos cada uno.

Además, hoy se les suma el dólar paralelo que en el mediodía de la city cotiza en $955 para la compra y $1.010 para la venta tras dos jornadas sin subas.

Por su parte, la cotización en el Banco Nación se ajustó a $831,50 y por tanto la brecha se ubica en 18%. Con estos valores el dólar para gastos en moneda externa con Tarjeta vale $1.330,40 y, el dólar mayorista se elevó a $811,80.

Respecto de los dólares bursátiles, el Contado con Liquidación operaba al mediodía en $1.049,17, con lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicaba en el 29,35%.

Y por su parte, el dólar MEP se ubica en los $1.033,56. De esa manera, este tipo de cambio marca una brecha del 27,4% con el oficial.

Para la analista financiera Elena Alonso no es tan sorprendente que comiencen a subir los dólares bursátiles y señaló dos importantes factores que propician el alza, por un lado la fuerte inflación y la falta de instrumentos atractivos en pesos para cubrirse; y por otro, el revés judicial por el DNU de Milei que puede retrasar los cambios que proyecta el gobierno nacional.

"Con la inflación que se está viendo, sumado a que la gente no puede ir a instrumentos en pesos que los cubran, el refugio en el dólar termina siendo la opción que a todos nos hace sentir seguros, ¿no? ? indicó en diálogo con PERFIL.

En esa línea explicó que, al irse el incentivo de la tasa de interés alta en pesos, empieza a haber demanda de este tipo de instrumentos, como es el dólar financiero o el blue. "También el hecho de lo que pasó ayer en la justicia por el DNU, la reforma laboral, cuestiones que hacen que el camino, digamos, que quiere el gobierno actual, a lo mejor no vaya sobre rieles como ellos pretenden y eso impacta también en las expectativas de lo que puede llegar a pasar", sumó.

De todos modos, según su mirada el impacto más fuerte es con el tema de la inflación y vaticinó que el gobierno deberá corregir el crawling o volver a devaluar. "La devaluación del 50% cuando inició el gobierno y un aumento del 2% mensual, comparado con una inflación cercana al 30% en diciembre, resulta muy por debajo del panorama real. Entonces creo que, en algún momento, para que la brecha no siga aumentando, el gobierno va a tener que hacer una devaluación del oficial o un aumento del 2% del crawling peg mensual porque así van a seguir incentivando la demanda del dólar oficial, por ejemplo, del sector importador o que queden desfasados los exportadores y no liquiden divisas. Entonces van a tener que hacer un salto devaluatorio para que la brecha no siga aumentando", detalló.

Por su parte, el Lic Gastón Lentini sumó a esta mirada el tema de la convertibilidad que comienza a aparecer otra vez en el radar del mercado.

Qué pasó el miércoles 3 de enero con los dólares financieros

Luego de varias semanas de estabilidad, tanto el dólar MEP como el Contado Con Liquidación (CCL) comenzaron a reaccionar. En la jornada de ayer miércoles 3 de enero, el dólar Bolsa escaló $42,26 (+4,3%) para ubicarse en $1.033,56 (brecha con el tipo de cambio oficial en 27,4%). En tanto, el CCL trepó $51,72 (+5,2%) y finalizó en $1.049,17 (spread en 29,4%).

La suba que llevó a los dólares bursátiles por encima de los $1.000 se dio en la jornada que se conoció el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo contra el DNU 70/2023, que frenó las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

De esta manera, las cotizaciones financieras volvieron a sobrepasar, después de varias jornadas, al dólar libre que se mantuvo sin variaciones en $1.005 por billete. Vale considerar que esta suba agiganta la brecha con el tipo de cambio oficial, ya que en el caso del MEP pasó del 22,3% hasta el 27,4%, su máximo desde la devaluación del 13 de diciembre, y con el CCL se posicionó en el 29,4%, notoriamente por encima del 7,9% al que llegó la semana pasada.

Desde Wise Capital analizaron que el BCRA ha destacado el rol del Spot como ancla complementaria hasta que el esfuerzo fiscal sea realmente apreciado, volviendo a afirmar un crawling peg de 2% mensual para "proveer un ancla nominal que se extienda más allá del periodo de sinceramiento de precios relativos".

Respecto del crawling, analistas de Wise Capital indicaron: "No creemos que lo puedan sostener porque la inflación hará que ceda el ritmo de liquidaciones de exportaciones, y el BCRA necesita acumular. Por eso el tipo de cambio va a necesitar ser ajustado nuevamente" vaticinaron.

Por otra parte, desde Wise Capital indicaron estar atentos al BOPREAL "Va a ser un interesante termómetro, ya que tendría un CCL implícito entre $1.400 y $2.000. Si nos guiamos por la menor suba y manteniendo la brecha en 20%, el Dólar Mayorista debería ubicarse en torno a $1.150", adelantaron.

Continúa la compra de dólares

Tras la jornada de ayer, el BCRA logró comprar USD142 millones en el mercado de cambios. Así, ya son 16 las ruedas consecutivas de compra por parte de la entidad que, desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Nación, ya lleva acumulados USD3.095 millones.

