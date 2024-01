Aldo Abram: “El objetivo de Javier Milei es terminar su primer periodo de Gobierno con una dolarización”

La propuesta de la dolarización ha sido un tema que se mantuvo ausente durante el último tiempo en la agenda económica, sin embargo, no quiere decir que la idea se haya eliminado de la cabeza del Presidente Javier Milei. Ante este panorama, Canal E dialogó con el economista miembro de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, quien también habló de la quita de restricciones del dólar MEP y todo lo que se refiere a los dólares paralelos.

“Había restricciones en cantidad en términos de poder transferir a otras cuentas los dólares que uno compraba en el dólar MEP, que es un dólar financiero que se comercia entre cuentas en la Argentina”, comentó Aldo Abram. “Es el que se usa mayormente para aquellos ahorristas de término medio. El CCL suele ser más para ahorristas grandes y, en el mercado paralelo blue. en general compra el pequeño ahorrista que tiene la plata en negro”, agregó.

La necesidad de ir hacia un dólar unificado

Posteriormente, Abram planteó: “El Banco Central debería estar pensando seriamente en eliminar el cepo para todos los mercados, o sea, que vayamos a un dólar unificado”. Luego, manifestó que, “la diferencia cambiaria que hoy hay entre el oficial y los dólares paralelos es muy chiquita y la mayor parte del valor del dólar al que se comercializa los dólares de exportación e importación están muy cerca de los dólares paralelos”.

El mercado de “delincuentes”

“Mientras no haya un dólar legal, te están obligando a ir a comprar el blue, más allá de que algunas penalidades se están por eliminar”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “No tiene mucho sentido mantener el cepo y no ir a un mercado unificado. Con todas las restricciones que le ponían al dólar MEP y te dejaban comprar únicamente USD 200, terminaban empujando a la gente a ir al mercado de los delincuentes”.

Por otro lado, el economista y miembro de la Fundación Libertad y Progreso señaló: “Lo que no se puede hacer es ingresar los dólares en la medida que no los puedas justificar en el banco, ni deberías sacar dólares y después poner pesos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “eso es operar en la ilegalidad y podría la AFIP reclamarte de dónde hiciste ese cambio”.

Con un Banco Central en pésimas condiciones no se puede llevar a cabo una dolarización

“Se están tomando medidas que permitirían llevar al Banco Central a que sea solvente”, expresó Abram. “Como lo recibió este Gobierno, el Banco Central estaba absolutamente quebrado, no tenía un solo dólar propio y estaba usando más de USD 10.000 millones ajenos. Con un banco así no se podía ir a una dolarización”, concluyó.