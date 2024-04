Aseguran que Cristina Fernández “trata de que no siga cayendo el 25% del electorado kirchnerista”

La exvicepresidenta, Cristina Kirchner, regresó a la escena pública encabezando la inauguración del Polideportivo Néstor Kirchner junto a la intendenta de esa localidad de Quilmes, Mayra Mendoza. El encuentro se dio en el marco de una interna que el peronismo hizo público hace semanas.

Consolidación del kirchnerismo

Para analizar el discurso de Cristina Fernández, Canal E se comunicó con el analista político, Hernán Madera, quien expresó que, “lo que Cristina intentó hacer es consolidar el ecosistema del 25% kirchnerista”.

En ese sentido, el entrevistado aclaró que la ex vicepresidente, “trata de que no siga cayendo porque era superior, pero ya no hay vuelta atrás”. Y agregó: “El balotaje del año pasado, el peronismo perdió por 11 puntos contra alguien desconocido, que decía locuras y ahora es Presidente de la Nación”.

Buenos Aires y lista de diputados y senadores

Con respecto a lo que apunta Cristina Fernández, el analista sostuvo que es a “retener la provincia de Buenos Aires” y “a no tener que compartir la lista del año que viene de diputados provinciales y de senadores provinciales ni con los intendentes, ni con Axel Kicillof”.

Al ser consultado sobre la forma en que podría volver a crecer el kirchnerismo, Madera recalcó nuevamente que, “no hay vuelta atrás” porque, además, “el presidente está teniendo alta imagen, aún con la economía cayendo al 10%”. Y siguió: “Esa alta imagen es porque representa el rechazo al pasado y no necesariamente porque esta gestión sea buena”.

La relación con Kicillof

Por el lado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el entrevistado expresó que, “es un segundo Alberto y la población no va a votar a otro al que se le manda en cartitas funcionarios no funcionan”. Y siguió: “Sentado ahí en el acto de Cristina, muestra la impotencia de no poder hacer otra cosa”.

Para cerrar, dijo: “Lo que queda claro es que quien va a responderle a Milei y tomar la posta para ir contra el presidente es Cristina porque, a nivel oratorio, su discurso es excelente y respira política las 24 horas del día”.