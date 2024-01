Día 26: Rebelión en la granja

“La idea de avanzar con todo, con la que entró Javier Milei el 10 de diciembre, empieza a tener tropiezos. Con problemas en la justicia, donde empieza a tener amparos judiciales y medidas cautelares, ayer fue un día clave, ya había que conformar las comisiones para tratar la ley ómnibus”, indicó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 5 de enero de 2024.

Hubo escándalo, gritos y pasó absolutamente todo en el Congreso ayer por la tarde. Lo que se cuestionó fue la metodología para la conformación de las comisiones y para la elección de los actores. Inclusive hubo algunos que ya estaban integrando comisiones, las pocas que se habían conformado, que se dieron de baja al ver cómo era lo que consideraban una especie de reparto de cargos dentro de las comisiones del Congreso de la Nación. Una de las más importantes, dentro de la Cámara de Diputados, es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde quedó a cargo José Luis Espert, algo que generó muchísima polémica.

Por un lado, los diputados del kirchnerismo no quedaron conformes, y sostuvieron que no se respeta a las mayorías, manifestando que hubo un acuerdo entre La Libertad Avanza y parte del radicalismo, y por otro, la izquierda, sector al que chicanea siempre Espert con “cárcel o bala”.

Dólar, inflación y devaluación: los principales desafíos que enfrentará el Gobierno en 2024

La izquierda se manifestó en la comisión, y el diputado Christian Castillo señaló que “no fue votado el diputado Espert” e hizo mención al polémico tweet de José Luis Espert contra Myriam Bregman y Nicolás del Caño donde ratificaba su posición de “cárcel o bala”. Espert lo interrumpió, sostuvo que al diputado de la izquierda no le correspondía la palabra, y le cortó el micrófono.

Desde el peronismo, Unión por la Patria, también pusieron el grito en el cielo, hablando acerca de lo que significaba esta designación, diciendo que en realidad no se había votado y que no se estaban respetando las mayorías. Eduardo Toniolli, diputado de Unión por la Patria y también en la Comisión de Hacienda, indicó que “lo van a intentar hacer, pero no lo hagan en nombre de la República. Háganlo en nombre de las Fuerzas del Cielo, del perro del presidente, pero no en nombre de la República”, y agregó que “lo que están intentando hacer a través del DNU y de esta ley ómnibus es una reforma constitucional encubierta”.

El presidente del bloque opositor, Germán Martínez, también se manifestó una vez terminada la sesión de la comisión. “Otro ejemplo del autoritarismo que se va instalando en los distintos ámbitos institucionales, hoy en la Cámara de Diputados, más precisamente en la Comisión de Presupuestos. Nos fue negado el uso de la palabra antes del momento de la votación, pusieron la votación de una manera express, sin poder contar ni siquiera los votos que tenían, y después de todo eso, que volvimos a pedir el uso de la palabra, el diputado Espert lo que hizo fue darle la palabra al resto de los integrantes de la supuesta mesa directiva e impedirnos a los diputados nacionales”.

Milei deja las luces del centro y acelera su mudanza a Olivos, que incluirá a Pettovello y Posse

El presidente de la nación sacó un comunicado oficial, mostrando su aceptación y agrado porque Espert sea el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “La oficina del presidente saluda al diputado nacional José Luis Espert, quien fue designado presidente de la Comisión de Presupuesto. En este sentido, el presidente Milei celebra que la Cámara Baja haya apoyado su propuesta y confirmado el nombramiento de un defensor de las ideas de la libertad y el equilibrio fiscal incluidos en el Proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. A propósito de ello, este miércoles, el presidente mantuvo un encuentro con Espert en la Casa Rosada, en el que se trabajó en las medidas del programa económico” rezaba dicho comunicado.

En su momento habían estado muy juntos, mucho antes de la conformación de listas para las elecciones, y se especulaba que pudieran hacer una fórmula en conjunto, después hubo discusiones los pusieron a uno y a otro en lugares opuestos. Espert se sumó a Juntos por el Cambio y finalmente vuelve al lado de Milei, y es como una oficialización del paso al oficialismo de parte de José Luis Espert. Además del comunicado, hubo recibimiento a través de las redes sociales por parte de Javier Milei, “profe, bienvenido a las fuerzas del cielo. Viva la libertad, carajo” escribió el libertario en su cuenta de Twitter. Cuando Milei comenzó, antes de ser diputado hace apenas dos años, llegó con Espert, si bien parece que se trata de hace mucho tiempo, es hace menos de tres años.

FOPEA cuestionó Manuel Adorni por la actitud que mantuvo durante una conferencia de prensa

Después de lo que fue un día muy ajetreado en el Congreso de la Nación, con discusiones de alto voltaje, que suelen darse dentro de la reunión de comisión, el propio Espert habló. “No voy a decir el nombre porque códigos yo sí tengo. Hubo un miserable que me tironeó como para provocarme para pelear ahí adentro. Un diputado de la Nación. Un diputado kirchnerista”, y señalando a la pantalla continuó “vos sabés que estoy hablando de vos, pero no voy a decir tu nombre, miserable, porque la política yo quiero que sea otra cosa completamente diferente”. Aseguró que los cruces vistos en el video fueron “el 1% de lo que realmente yo pasé ese rato”. “Cuando el peronismo no gobierna, te voltea” señaló el diputado.

Se refirió también al protocolo de corte de calles y dijo que “cuando yo digo lo que digo, cárcel o bala, no estoy pidiendo genocidio, ni tortura, ni ejecuciones. Cuando yo digo eso, digo que apliquemos la ley. La ley es clara. La gente tiene derecho a circular por la calle y está penado por el Código Penal cortar la calle”, y explicó que cuando “yo digo, cárcel o bala es, el tipo que te corta la calle, que te impide laburar en tu empresa, lo apresas, y si se resiste al apresamiento, es bala. Bala de goma, Taser, poné la bala que quieras, pero no es la puerta giratoria de Zaffaroni”,

Álvaro Ruiz: "La reforma laboral me recuerda mucho al '76"

Ayer el Presidente de la Nación también se refirió a cuándo se va a empezar a ver el resultado de las reformas, y sostuvo que “estamos trabajando a brazo partido para evitar la crisis y lo estamos logrando. Dos tercios de la mejora la ves en 15 años. Así que sí la vas a ver vos, la van a disfrutar tus hijos y tus nietos, y todos van a vivir maravillosamente bien”.

Sin embargo, a cuatro semanas de asumir, empiezan los tropiezos para el plan de shock de Milei. Por un lado la justicia, los amparos presentados, las medidas cautelares que frenan parte del decreto de necesidad y urgencia, se abre la feria judicial, y por otro lado el plano legislativo, donde también empieza a tener problemas en cuanto a lo que quiere llevar adelante.

Se despiertan los dólares financieros: ¿qué está pasando en el mercado?

El mercado también tuvo una reacción en cuanto al aumento de los dólares paralelos. Cuando arrancó el gobierno de Milei todos los dólares estaban en torno a los $1000, por eso era el dólar mil, ahora ya está en torno a los $1100.

Los tiempos se acortan, la luna de miel ya no existe, el primer paro del Presidente es en 19 días. En la historia de la democracia, el presidente que más rápido, antes de Milei, quien este bate un récord, tuvo un paro fue Fernando de la Rúa a los 73 días. Si comparamos con Néstor y Cristina, uno lo tuvo a los 1200 días y el otro a los 1400 días de gestión el primer paro. Milei supera a todos los gobiernos, y lo tiene a solo 44 días, y ahora se van sumando otros gremios, como por ejemplo los gremios de transporte, dándole una fuerza importantísima al paro.

Se empiezan a esperar resultados que por ahora están lejos, y esta rebelión en la granja que hay entre los distintos sectores, en el plano sindical, en el plano judicial y también en el plano legislativo.

MVB DC JL