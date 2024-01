El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, fue nombrado presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. La información fue confirmada por la Oficina del Presidente Javier Milei, quien celebró que se trate de un "defensor de las ideas de la libertad y el equilibrio fiscal".

"La Oficina del Presidente saluda al Diputado Nacional José Luis Espert, quien fue designado Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación", informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado.

El oficialismo activa comisiones y el peronismo reclama información

Asimismo, indicó que Milei recibió de buena manera la noticia de que "la Cámara Baja haya apoyado su propuesta y confirmado el nombramiento de un defensor de las ideas de la Libertad y el equilibrio fiscal, incluidas en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado al Congreso".

En el texto también se indica que, a propósito del nombramiento, este miércoles el presidente mantuvo un encuentro en Casa Rosada con Espert, en el que se trabajó sobre las medidas del programa económico. Por su parte, el jefe de Estado festejó la designación a través de redes sociales: "Profe, bienvenidos a las fuerzas del cielo!!!".

.@jlespert PROFE BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/sZaQcnAwQz — Javier Milei (@JMilei) January 4, 2024

Desde la oposición rechazaron la designación, siendo que los representantes de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda (FIT) señalaron que no se respetó el sistema D'Hont ya que el legislador de Avanza Libertad conforma un monobloque, por lo cual impugnarán su nombramiento.

"En un momento en el que nosotros queríamos hacer uso de la palabra sobre cuestiones formales y de fondo, como la presidencia de Espert, nos fue negando el uso de la palabra, hicieron la votación de una manera express sin contar los votos que tenían, lo que hizo Espert fue darle la palabra a los supuestos integrantes de la mesa directiva y nos negó el uso a los demás", protestó Germán Martínez, presidente del bloque de UxP, según consignó Diario con Vos.

Por su parte, Chrstian Castillo, diputado nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) también impugnó la postulación de Espert, argumentando que no se trata de una autoridad idónea para el cargo. Sumado a esto, recordó que el diputado "llamó intimidantemente a 'cárcel o bala' contra la diputada Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño", ante lo que reiteró que forma parte de un monobloque y que no se respetó el sistema D'Hont. Sin embargo, Espert le cerró el micrófono ya que "no le correspondía" el uso de palabra.

Este miércoles, los diputados de UxP habían emitido un comunicado donde solicitaban una reunión urgente de presidentes de bloque para saber de qué manera quieren tratar la "Ley Ómnibus". "No conocemos a qué comisiones se girará; cómo se integrarán las mismas; y con qué posible cronograma. Más diálogo, menos off the record", manifestaron.

En esa línea, el presidente almorzó ayer en la Casa Rosada con Espert para repasar detalles de dicho proyecto de ley. Asimismo, trascendió que durante el encuentro hablaron sobre la constitución de las comisiones que abordarán el mega DNU.

