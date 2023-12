El diputado nacional José Luis Espert apoyó las medidas que implementó el Gobierno de Javier Milei como el "shock de confianza" y la idea de ir a déficit cero. Sin embargo, no negó los riesgos que conlleva un ajuste como el que se está implementando, por lo cual aseguró que "no puedo firmar hoy que esto termina bien".

"Cuando venís con una herencia muy jodida, el primer chicotazo te puede salir mal... Con Carlos Menem, hasta que la embocó con [Domingo] Cavallo, estuvimos dos años dando vueltas con la inflación; cuando vos entras en estas espirales no te sale necesariamente bien la primera entrada", comentó el legislador en declaraciones con Radio Rivadavia. Sus dichos tuvieron lugar luego de que Milei anunciara que el diputado será el próximo Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja ya que "respeta los ideales de la libertad".

"Cárcel o bala": Espert cruzó con los tapones de punta a Bregman y Del Caño

En ese sentido, Espert indicó que le parece "un buen principio", pero aclaró que "no te puedo firmar hoy que esto termina bien". "A lo mejor hay que volver a barajar y dar de nuevo en algunos meses. Ojalá que no sea así. El encare me parece bien: un shock de confianza e ir a déficit cero para bajar la tasa de inflación esperada", manifestó.

Dentro de su análisis, el economista admitió que "no tiene posibilidad cero" un escenario donde la inflación no se estabilice, sino que continúe acelerándose durante enero y febrero, a lo que se sumaría que en abril haya un nuevo atraso cambiario. "Ese escenario no tiene probabilidad cero, puede llegar a ocurrir y dentro de tres o cuatro meses vamos a estar discutiendo lo mismo que hoy. No hay que descartarlo, hay que estar precavido a estas cosas porque la situación heredada es muy compleja y hemos pasado por estas cosas mil veces en el pasado", reconoció.

Según reveló Milei, Espert colabora con su plan de Gobierno, por lo cual "concurre seguido" al Hotel Libertador.

Sin embargo, destacó el plan implementado por Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo", asegurando que es uno de los pocos que "tocó bien el problema" de la Argentina. No obstante, remarcó con que la "herencia" que esta administración recibe es "muy, muy jodida" y que por eso no hay que confiarse.

Tomando la misma postura del mandatario de que primero habrá un mal trance para luego alcanzar la estabilidad, el diputado utilizó una analogía religiosa: "La gente tiene que tener claro que luego de ser tan pecadores, el purgatorio te lo vas a tener que comer sí o sí para ver el cielo. En términos menos religiosos, si fuiste un adicto toda la vida vas a tener que pasar por el síndrome de abstinencia".

José Luis Espert, sobre el recorte del Estado: "Los ñoquis van a quedar en la calle el primer día"

"Ahora, después del purgatorio hay cielo y después del síndrome de abstinencia hay luz. El síndrome de abstinencia es esto: es inflación de 25% o 30% durante enero, ajuste de tarifas, alguna suba de impuestos, la economía quieta. Es duro, pero si mordemos los dientes y nos ponemos el casco vamos a tener el cielo y la luz al final del túnel, aunque la herencia es muy pesada", agregó.

A pesar de eso, el economista se mostró optimista respecto al futuro argumentando que "en el mundo, cuando pasan por estos problemas, hacen estas cosas; si las hacemos nos va a ir bien, pero las tenemos que hacer". "Yo creo que el decreto y la propuesta del déficit cero van por el buen camino, pero hay que creer en eso", subrayó.

El apoyo de Espert al DNU de Milei: "Apunta a que la Argentina vuelva a funcionar"

Con respecto al DNU que emitió Milei en los primeros días de gestión, el legislador avaló la necesidad de realizar una reforma de fondo ya que "Argentina está relativamente cerca, si no hace ciertas cosas como las que ha anunciado el Gobierno, de un estallido inflacionario". "No sé si eso es una híper o un Rodrigazo, pero estamos transitando un estallido inflacionario, no hay duda", sentenció.

En esa línea, adelantó que la inflación de diciembre va a ser de entre 30 y 35%, destacando que "hace 40 años que el país no tenía una inflación así". "El gobierno dijo para pararlo tenemos que generar un estallido en la demanda de dinero, que vuele de la demanda de pesos, que haya credibilidad en el país y a eso apunta el DNU: desregulación, liberalización del mercado, derogación de leyes absurdas y que vuelva la Argentina a funcionar", enumeró.

"El otro lado es bajar la oferta de dinero e ir al déficit cero, eso implica un ajuste sobre la política y una parte que va a ser ajuste sobre la gente, como siempre ocurrió. La novedad es que ahora el ajuste sobre la política va a ser récord histórico, comparado con otros programas, pero no va a ser solo sobre la política", concluyó.

MB / Gi