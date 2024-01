La CGT claramente está diciendo que está suspendida la parte que tiene que ver con la reforma laboral, el capítulo 4 del megadecreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei, informó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Durante toda la tarde de este miércoles hubo expresiones por parte de la CGT, de distintos sectores, de beneplácito, de conformidad con el fallo judicial. También los bancarios salieron con un comunicado expresando esto y diciendo que "está suspendido hasta que haya un fallo del fondo de la cuestión sobre si es constitucional o no".

Desde el Gobierno aseguran que esto no tiene absolutamente ningún sentido, va en contra de todo lo que venía sucediendo con este tema, porque todo lo que tiene que ver con el DNU tiene que ir al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, por eso lo apelarán. Es lo que harán y ya lo están preparando para presentar en las próximas horas la apelación para que siga el DNU vigente en este capítulo 4, en el resto del decreto no tiene que ver con esta definición judicial.

Patricia Bullrich atacó a la CGT y la Cámara del Trabajo: "Cuatro años bajo la cama"

Aquí se abre toda una disputa dentro del Gobierno entre Guillermo Francos y Nicolás Posse. Allí hay una incipiente interna que se está jugando acerca de cómo hay que manejar a la CGT y los distintos temas, el Congreso entre ellos, sobre si acercarse y negociar y empezar un "toma y daca" con el Congreso, la CGT y los distintos estamentos que toca el decreto y la Ley Ómnibus, o ponerse firmes y arremeter sin una coma, sin un cambio.

Por ahora parece estar primando la posición de Posse en cuanto a la dureza con la que están llevando adelante las medidas. Ayer hubo un acercamiento de Francos con esta idea de empezar una negociación de un acuerdo para poder avanzar. ¿Qué hará después de esto Milei? Seguir adelante, no se cambiará nada del DNU y lo mandarán al Congreso. Esto quiere decir lo que marca la Constitución, es decir, una vez que entra en vigencia el DNU, hay 10 días para mandar al Congreso el decreto para que lo analice.

Quiénes son los jueces que suspendieron la aplicación de la reforma laboral del DNU de Milei

Mañana se vencen estos 10 días, se mandará seguramente hoy y allí la Comisión Bicameral tendrá 10 días para decir si aprueba o no este DNU. ¿Habrá algún cambio? Desde el PRO le están diciendo a Milei "dejate ayudar, haremos algún cambio y nosotros podemos acompañar". La respuestas fue que no hay ningún cambio. Hasta el momento, la dureza del primer piso de la Casa de Gobierno es la que se está imponiendo: no negociar y avanzar tal cómo está el DNU. Es por eso que seguirán adelante, mientras que se prepara la apelación a este fallo de primera instancia por la parte que tiene que ver con lo laboral.

En lo que respecta a la Ley Ómnibus, allí el PRO y también algunos radicales (como Rodrigo de Loredo) le dicen al Presidente que se deje ayudar, se realicen cambios y se negocie, ya que hay gran parte de esta ley se puede aprobar, pero no con la imposición. Hasta el momento, Milei parece intransigente. Hay que ver si es una estrategia y luego termina negociando. Desde el peronismo están firmes en cuanto a la negativa tanto de la Ley Ómnibus como del DNU.

Rodolfo Barra cuestionó el fallo que suspendió parte del DNU

Milei mantuvo una reunión con los diputados de La Libertad Avanza, algunos, no todos. La reunión fue porque ahí también hay alguna interna que se juega dentro de LLA. No estaban los 38 en Casa de Gobierno. Algunos se quejaban que se había avisado a la madrugada de esta reunión con el Presidente. La consulta del motivo de la ausencia fue respondida con "me llegó un WhatsApp a la madrugada y no lo vi". Es rara la explicación para una reunión tan importante con Milei. Que no hayan estado presente todos muestra que también allí hay algún tipo de resquemor.

Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, estará presentando en las próximas horas la apelación a lo que dijo el fallo de primera instancia en cuanto a la cautelar. Milei presentará en el Congreso el DNU sin cambiar ni una coma, así cómo está, para buscar la aprobación o, por lo menos, que no se le dé de baja, y la Ley Ómnibus que quiere, se apure en el Congreso y se apruebe en este mismo mes de enero.

Desde el Congreso responden que es difícil que se haga en enero la aprobación. De todos modos, el Presidente se muestra firme, duro y negociaciones a la vista.

BL JL