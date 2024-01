Patricia Bullrich atacó a la CGT y la Cámara del Trabajo: "Cuatro años bajo la cama"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a la Cámara del Trabajo por dejar sin efecto todas las reformas laborales establecidas dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei y también apuntó contra la CGT por el paro general convocado para el 24 de enero.

"La Cámara defiende intereses particulares", sostuvo la funcionaria en una entrevista en el programa A Dos Voces, por TN, y le reclamó a la Confederación General del Trabajo (CGT) que salga a protestar "habiendo estado cuatro años bajo la cama en el gobierno de Alberto Fernández".

Bullrich recordó su paso por el gobierno liderado por Fernando De la Rúa y amplió: "Fui ministra de Trabajo en el año 2000 y ya la Cámara de Trabajo era insoportable. Lo único que había era defensas de intereses particulares. Todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista. Siempre".

"Nunca fue una verdadera justicia transaccional donde las cosas se analizan con objetividad, es algo que está totalmente tomado", sostuvo la titular de la cartera de Seguridad sobre la Cámara laboral y reprochó: "Lo que tiene que decir es si es constitucional o no el DNU, que es una herramienta constitucional. Se pone a analizar algo que tiene que ver con la materia que no es analizable por la justicia, es analizable por el Congreso".

Sobre la votación de la llamada "Ley Ómnibus", sostuvo que "se va ordenando" y destacó que "hay una masa crítica importante tanto en Diputados como en Senadores que van estar apoyando". "Es importante que las pequeñeces no tapen el horizonte y no te quedes corrigiendo una coma cuando lo que hay que ver es hacia dónde va el país", agregó.

Quiénes son los jueces que suspendieron la aplicación de la reforma laboral del DNU de Milei

Por otra parte, la funcionaria hizo referencia al paro general anunciado por la CGT para el 24 de enero y manifestó: "Yo pregunto por qué. ¿Cuál es la crítica de fondo?¿cuáles son los derechos que se tocan?¿los derechos de los trabajadores? Yo no lo veo".

"Me parece que, justamente, la Argentina se debate entre tener más capacidad de que los individuos definan su vida en vez de estar presos de sistemas en los que les dicen 'te quedas acá para toda tu vida, te guste o no te guste'", añadió y enfatizó en que "no es lógico" que la central sindical se movilice con tanta rapidez.

Luego, Bullrich remarcó: "No es lógico que el 24 va a hacer un mes y catorce días de haber comenzado el Gobierno y hacen un paro nacional".

"Que vuelvan a llamar a un paro general, habiendo estado cuatro años bajo la cama en el Gobierno de Alberto Fernández, es algo que explica que las acciones que se realizan no tienen que ver con el objetivo de lo que se está discutiendo o con la situación que padecen los trabajadores sino con que no gobiernan ellos", sostuvo.

Ilógico, inoportuno y "poco inteligente": Pichetto cuestionó a la CGT por el paro general

"Basta de extorsión a la gobernabilidad en Argentina, no se puede seguir extorsionada la gobernabilidad. O gobiernan ellos o empiezan a generar un sistemático desgaste. Hoy la gente tiene que decir basta", manifestó la funcionaria.

En lo que respecta a la eventual aplicación del protocolo anti-piquetes, la presidenta del PRO, que dejará su cargo tras la elección interna del próximo 17 de marzo, subrayó: "El protocolo es permanente, todos los días, en todas las marchas, en todo momento".

La titular de la cartera de Seguridad aclaró que la aplicación del protocolo "depende de las condiciones" y tomó de ejemplo la última movilización de la CGT, de la cual destacó "dos elementos claves", que "pidieron un permiso a la Ciudad de Buenos Aires" y "pusieron un seguro de caución".

En desarrollo...

AS./LT