El oficialismo activa comisiones y el peronismo reclama información

Según informó el periodista Claudio Mardones, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), se trata de un enero de extraordinarias, donde se dará el primer examen para el Gobierno Nacional con el megaproyecto de ley que fue enviado la semana pasada, en una escena construida entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Luego de una semana que comenzó con acusaciones de coimas contra el Congreso, por parte del presidente Javier Milei, y especialmente dirigidas a quienes se oponen al avance del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y del megaproyecto, algo que fue ratificado no solamente el sábado, desde su cuenta de X (Twitter), sino que también amplificado a partir del mensaje de fin de año.

Mientras el Senado tiene previsto comenzar con su trabajo hoy por la tarde, del otro lado del Salón de los Pasos Perdidos, en la Cámara de Diputados las cosas empezaron a acelerarse ayer por la tarde, luego de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Milei, en donde estuvo Eduardo Menem, sobrino de quien fue 10 años presidente provisional del Senado, primo del titular de la Cámara Baja, y posiblemente uno de los que va a estar encargados del punto de quiebre de negociación con la oposición de un proyecto tan ambicioso como el que todavía están leyendo los integrantes de La Libertad de Avanza.

Mil cien es el número que repiten una y otra vez, porque dicen que es el total de los artículos que tienen que estudiar, aprender, desmenuzar y poner a prueba entre toda la extensión del proyecto de ley, que tiene a Federico Sturzenegger como uno de sus redactores, y el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Algo que muestra todo lo que tienen que recorrer y aprender, pero también una forma de pasarle factura al Gobierno Nacional porque sostienen por lo bajo que se les anticipó muy poco de lo que tienen que defender en las arenas legislativas.

Emergencia económica, privatizaciones y reformas electorales: los principales puntos de la Ley "ómnibus" que Milei envió al Congreso

Uno de los temas centrales en la reunión de Gabinete de Milei fue lo que se viene en el Congreso, y a la tarde en Diputados comenzó a definirse lo que sería el primer esbozo de trabajo legislativo de esta gestión a cargo de la Cámara Baja. Será mañana a partir de las 12:30, y allí está previsto que se activen cinco comisiones. Hay cuatro que están directamente vinculadas con el megaproyecto de ley.

Por lo pronto, hay que tener presente que el titular de la Cámara Baja es quien define los giros del proyecto que recibe. Este megaproyecto afecta una gran cantidad de materias y de temas. Lo cierto es que la presidencia de la Cámara Baja ha decidido girar el megaproyecto a cuatro comisiones. Las cuatro comisiones estratégicas de funcionamiento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde estará José Luis Espert, hasta ahora aliado de La Libertad Avanza. También la Comisión de Relaciones Exteriores, en manos de otro aliado, Fernando Iglesias, del PRO, que hasta el año pasado estuvo al frente de la Comisión de Mercosur. La Comisión de Proyectos Constitucionales queda para La Libertad Avanza, en manos del santafesino Nicolás Mayoraz, y Legislación General, otra de las grandes comisiones clave también, va a estar a cargo del cordobés Gabriel Bornoroni.

Hay una quinta, la Comisión de Juicio Político. Aún no se sabe quién va a ser su titular, pero eso es un dato de exploración de mayorías circunstanciales, así como una mayoría circunstancial que a Victoria Villarruel le permitió terminar el año en el Senado con un quórum impensado, de 39 bancas, cuando La Libertad Avanza tiene solo siete, y pudo llegar a la definición de las autoridades y a esa demostración de fuerza para confrontar con el panperonismo.

Cristina Kirchner critica a Alberto Fernández y ordena a sus legisladores para el primer test político de Javier Milei

En Diputados, quizás, la relación con la Corte y el juicio político podría ser también una exploración para conseguir otra mayoría circunstancial. Esto, porque algunos consideran que el oficialismo se prepara para darle un gesto a la Corte Suprema de Justicia en este momento y para hacer caer el dictamen, que fue aprobado en los últimos días del año parlamentario que estaba por concluir y quedó en pie, y al ser un dictamen especial tiene un año más de duración. Es decir que la Corte todavía sigue estando a tiro de un dictamen de la Comisión de Juicio Político que se podría activar en cualquier momento. ¿Por qué se activa la Comisión de Juicio Político, además de las otras cuatro? Porque evidentemente ahí habrían muchas más voluntades, incluso desde Juntos por el Cambio y otros espacios para poder hacer caer ese dictamen.

Pesa sobre la espalda de Martín Menem, al igual que de Victoria Villarruel, el pedido del Presidente que quiere que estos temas sean aprobados antes de fin de enero. Mientras que por lo bajo sostienen que es algo muy difícil, y es probable que a fines de enero no se llegue, y ahí empiezan los interrogantes de la oposición.

Algunos de los planteos manifiestan que se enteraron pero de trascendidos, y que todavía no les han dicho nada de manera formal. En ese caso, una de las voces que salió anoche a plantear sus primeros reparos luego de presentar una nota formal al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, fue el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Es importante para ello que previamente el propio Presidente nos diga a qué comisiones piensa dar giro del expediente de la denominada ley ómnibus, con qué criterios define ese giro a esas comisiones, qué cantidad de bancas tenemos asignadas cada uno de los bloques políticos dentro de esas comisiones”, señaló el diputado nacional por Santa Fe.

Las provincias ganadores y perdedoras de la reforma electoral que impulsa Milei para Diputados

La oposición advierte que La Libertad Avanza tiene pocas precisiones, no solamente sobre estas cuatro comisiones sino sobre su composición. Hay una discusión de fondo que tiene que ver con lo que definió la Cámara antes de finalizar el año, que es la representatividad. Hay una definición todavía que no se ha tomado o que al menos desde el panperonismo sostienen que no los han puesto al tanto.

Hasta ahora son cuatro las comisiones, pero los temas son variados. Además de las cuatro comisiones también debería pasar por Legislación Penal, por Educación, por Salud y posiblemente por dos bicamerales más. Eso extendería muchísimo más los tiempos y pondría en riesgo la estrategia de la Casa Rosada. Pero la tensión está planteada, la expectativa es que la reunión con los bloques se concrete hoy y si no será mañana, en cada una de las comisiones que se reúna, a partir de las 12:30. Y queda el postre final, después de las 16 o 17, lo que pase con la Comisión de Juicio Político y el gesto para la Corte que, en un momento clave, podría traer nuevas definiciones.

