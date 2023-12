El tuit de Germán Martínez contra Javier Milei

El vocero presidencial anticipó que finalmente toda la agenda legislativa se conocerá luego de la cadena nacional de esta noche, en la que el presidente Javier Milei explicará el decreto de necesidad de urgencia que impulsa el Ejecutivo, según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Las palabras de Adorni sumaron una respuesta de Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. El mensaje anticipa cuál es el clima que se viene en la Cámara de Diputados. “Presidente Javier Milei, acabo de escuchar a su vocero. Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado. Habló de espaldas al Congreso. Ahora quiere emitir un mega decreto de necesidad y urgencia. Ese no es el camino. No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático”, escribió el rosarino, quien sigue al frente del conglomerado de Unión por la Patria.

El panperonismo viene siguiendo con detalle los movimientos del gobierno. Esperaban que finalmente se conociera el decreto de Extraordinarias para convocar al funcionamiento del Congreso de la Nación entre enero y febrero, pero quedó confirmado que toda la agenda legislativa se va a concretar después de la publicación de este DNU y de la cadena nacional que va a protagonizar Milei.

Por lo pronto, luego de los anuncios de Manuel Adorni, la oposición se prepara para repudiar esta estrategia y harán valer su descontento cuando llegue el momento del debate legislativo.

