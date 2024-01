Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, reflotó este martes un tuit de Patricia Bullrich del 2019, en el que denunciaba que el gobierno de Alberto Fernández de cambiar a la “República por monarquía” y definía a la delegación del poder del Congreso al Ejecutivo como un “atropello”. “Una verdadera pena tu cambio de postura”, le recriminó Ferraro, por lo que un diputado del PRO lo cruzó justificando a la ministra de Seguridad: “Se necesitan medidas de carácter urgente y extraordinarias”.

Bullrich pidió el último domingo un "voto de confianza" de diputados y senadores para aprobar el proyecto de ley ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia de desregulación de la economía elaborados por el Gobierno. Sin embargo, en el 2019, por el paquete de medidas económicas que Alberto Fernández había enviado al Congreso al inicio de su mandato en un contexto de “emergencia económica”, postuló en su cuenta de X (exTwitter): “¡Cambiaron República por monarquía!”.

“Pretenden delegar al presidente toda la actividad del Congreso de la Nación. Este es el modelo de poder que vinieron a restaurar. Una democracia clausurada a la oposición. Estamos preparados para defender a la sociedad de tamaño atropello”, completó en ese entonces la presidente del PRO. Ferraro, quien ya había cruzado a su par del PRO Fernando Iglesias el 21 de diciembre por defender el DNU de Milei planteando: "¿Qué hubieras dicho si este DNU lo firmaba Cristina?", compartió ese tuit de la ministra de Seguridad de Milei junto a un mensaje que transmite decepción por su cambio de postura.

“Estimada Patricia, cómo no olvidarme de esta declaración tuya. Se dio luego de una reunión de la Mesa Nacional de JxC en la que fijamos posición. Yo sigo pensando igual, delegar facultades/estado de excepción no es un camino virtuoso para la República, el cambio y el desarrollo económico. Nosotros no queremos obstruir, queremos trabajar seriamente y que se respete la división de poderes y el sistema republicano de gobierno. El fin no justifica los medios. Una verdadera pena tu cambio de postura”, publicó Ferraro. Su crítica no pasó desapercibida y el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Damián Arabia, le respondió.

“Estimado Maxi, si hay alguien de quien no se puede dudar de su republicanismo, es Patricia Bullrich. Ella no cambió de opinión, lo que cambió es la realidad: Alberto Fernández recibió estabilidad y déficit cero, gracias a nuestro gobierno. Hoy estamos en las puertas de la hiperinflación, una pobreza terrible que golpea sobre todo a los más chicos (6 de cada 10 niños bajo la línea de la pobreza) y una Argentina que está al borde del precipicio. El país no da más, la gente no da más, y se necesitan medidas de carácter urgente y extraordinarias”, aseveró Arabia.

"Tenemos la responsabilidad histórica de darle al nuevo gobierno las herramientas necesarias para intentar sacarnos de esta terrible crisis. Hay una sociedad que nos pide a gritos que lo hagamos, ojalá estemos a la altura y lo hagamos rápido, sino, quizás luego sea demasiado tarde”, completó el diputado del PRO. Su colega radical le replicó: “Dami, no vale todo. Estamos dispuestos a que el Parlamento brinde las herramientas necesarias conforme a la Constitución Nacional, gobierne quien gobierne”.

“¿Vos me estás diciendo que las únicas herramientas son 9 emergencias y más de 55 facultades delegadas? La magnitud de la crisis, su emergencia y los cambios profundos no requieren del estado de excepción, sino de mayor seguridad jurídica, legalidad y legitimidad y mayor institucionalidad. Te mando un cálido abrazo”, cerró Ferraro. Patricia Bullrich no contestó al cruce, a pesar de haber sido iniciado por sus palabras del 2019.

ML / ED