Picante cruce entre Cecilia Moreau y Fernando Iglesias: "Decime pelotuda de frente, macho de vitrina"

Un tenso intercambio se produjo este martes en la Cámara de Diputados durante la sesión especial que tuvo como protagonistas a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y al siempre polémico legislador del PRO, Fernando Iglesias.

El episodio ocurrió cuando en un pedido de apartamiento de reglamento concedido a la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño para exigir el tratamiento de una iniciativa sobre protección animal en comisiones.

El video del cruce entre Cecilia Moreau y Fernando Iglesias en Diputados

Ante la aparición de murmullos desde algunas bancas, la titular de la Cámara baja intervino para subrayar la importancia de este tipo de temas, que muchas veces atraen mayor atención que "cuando se tratan temas constitucionales o de presupuesto".

"No se rían tanto porque son temas que la sociedad está reclamando que tratemos", sumó Moreau.

Segundos después, y antes de que Camaño pudiera reanudar su discurso, Iglesias comenzó a vociferar contra Moreau por su forma de conducir el tratamiento del asunto.

"¿Qué te pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís pelotuda de frente como me estás diciendo por lo bajo"?, reaccionó la diputada oficialista.

Fernando Iglesias.

El opositor del PRO subió la apuesta y empezó a gritar y realizar gestos ampulosos para defender su postura, negando haber insultado a Moreau.

"¡Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos. Machista, maleducado. Vení y decímelo de frente, cobarde!", lanzó Moreau.

Iglesias no tenía intención alguna de frenar su acalorado descargo, y siguió embistiendo contra la presidenta de Diputados.

"Callate. Machista de vitrina sos vos", esgrimió Moreau, antes de cederle la palabra al jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, quien se solidarizó con ella por lo sucedido, al igual que después lo hiciera Camaño.

Sin embargo, minutos después el diputado del PRO Héctor Stefani tomó la palabra para desmentir que Iglesias haya pronunciado el insulto que Moreau escuchó.

Cecilia Moreau en la sesión de Diputados.

"En serio que no. En fin de componer a la sesión y que esté tranquila, la verdad es que no lo dijo", afirmó el fueguino, que es con quien estaba dialogando Iglesias cuando éste se refirió a Moreau en los términos referidos.

Muy segura de lo que había escuchado, Moreau refutó con la cabeza la explicación de Stefani y repitió cuáles habían sido las palabras de Iglesias proferidas hacia ella: "¿Quién se cree que es esta boluda?".

