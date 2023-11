El diputado electo del PRO, Damián Arabia, criticó a quienes dentro de Juntos no apoyan que Patricia Bullrich sea parte del nuevo gobierno. “Que vengan dirigentes desde la comodidad de sus cargos a decir que ella no puede integrar ese puesto me parece muy mezquino”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Damián Arabia es diputado nacional electo del PRO por CABA, fue director de Integridad de la fuerza de seguridad de la nación, dependencia del Ministerio de Seguridad, entre el año 2015 y 2019. Además, fue presidente de la juventud de la agrupación Unión por la Libertad, comandada por Patricia Bullrich.

A través de tu cuenta de Twitter diste a conocer que tanto vos como un grupo de diputados de Juntos por el Cambio fueron invitados por gobernadores a una reunión para escuchar las necesidades de las provincias. Me gustaría conocer la posición de los diputados cercanos a Patricia Bullrich respecto de si el papel que ella va a ocupar como ministra de Seguridad es a título personal o si representa la voluntad, el deseo y la sensación de representación de una parte de Juntos por el Cambio.

Ayer fuimos los legisladores nacionales, diputados nacionales y senadores nacionales electos y en ejercicio a partir del 10 de diciembre, convocados por los gobernadores del PRO y el radicalismo, a la reunión de gobernadores para escuchar fundamentalmente las necesidades de las provincias que van a gobernar de cara al proceso que viene.

Nosotros, en un comienzo, escuchamos esas necesidades, y una vez que terminaron las distintas exposiciones comenzó una conversación en torno a si hay miembros de JxC que pueden integrar o no el gobierno. Junto a otros diputados, consideramos que ese no era el ámbito de discusión de esa cuestión, principalmente porque faltaban los principales dirigentes de la coalición, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, motivo por el cual muchos de nosotros decidimos continuar con nuestra agenda e irnos.

Acordamos que no se haría ninguna comunicación oficial. Vi que salió algún tipo de comunicado por parte de un gobernador, pero yo quiero dejar en claro que nosotros, los legisladores, no firmamos ningún tipo de comunicado. Sin embargo, está expresado que aquellos cuadros técnicos o políticos de la fuerza que deseen integrar el gobierno lo pueden hacer perfectamente.

En mi caso en particular, y en el de la mayoría de los miembros del PRO, después de la elección general, en donde no logramos pasar a la siguiente ronda, tomamos la decisión de no ser neutrales y apoyar la opción de cambio representada por Javier Milei. Creemos que en todo aquello que contribuya, ya sea integrando el Poder ejecutivo en distintos lugares, a través de acuerdo parlamentarios, o de las distintas medidas que lleve el presidente de cara al cambio en el país, nosotros vamos a estar acompañando.

Respecto a las diferencias que hay entre una parte de los radicales y una parte de los integrantes del PRO sobre apoyar de una manera más decidida o tener una postura de oposición constructiva, ¿crees que se pueden amalgamar esas dos posiciones o ves algún riesgo de que en el ejercicio de esas gestiones se construya un abismo? Es decir, en el caso de que el presidente de la Cámara de Diputados sea Ritondo y los radicales sientan que están excesivamente comprometidos con el gobierno de Javier Milei

Lo que hay que definir es la idea de fondo que estamos defendiendo, es decir, si nosotros estamos juntos por el simple hecho de estar juntos, no es un fin en sí mismo. Nosotros estamos juntos para cambiar la Argentina, y lo que tenemos que hacer es defender ese cambio. Creo que la gran mayoría de mis compañeros de partido, de Juntos por el Cambio y de algunos partidos minoritarios, deberíamos defender el cambio en la Argentina, eso no debería estar en discusión. Si un miembro decide integrar el Poder Ejecutivo, lo tenemos que acompañar, al igual que si un miembro decide presidir la Cámara de Diputados, más allá de su partido. Entre todos tenemos que tratar de generar las mayores condiciones de gobernabilidad y de respaldo institucional, no a Javier Milei sino al cambio.

Si uno suma los 30 puntos de Javier Milei en las elecciones generales y los 24 puntos de Patricia Bullrich, dan el total de puntos que sacó Milei en el balotaje. Eso nos deja en claro que no podemos abandonar la posición de cambio. Si nosotros ahora, por cuestiones egoístas, de decidir un cargo más o menos, negociamos la defensa del cambio, estaríamos traicionando a nuestro electorado. Tenemos que ser muy claros, porque si no la sociedad no nos lo va a perdonar.

Claudio Mardones: En una entrevista que le realizamos a Margarita Stolbizer nos comentó que el PRO aún no se decidió sobre ser oposición u oficialismo. Al parecer, en la reunión de los gobernadores de JxC, el planteo fue cuidar la unidad. Por otro lado, el otro planteo es si las decisiones de participar en el próximo gobierno son a título individual. Rogelio Frigerio dijo que Patricia Bullrich debería dejar la presidencia del PRO si accedía al Ministerio de Seguridad. ¿Cómo van a resolver esta situación? ¿Cómo cree que impacta en las posibilidades de Cristian Ritondo de ser nominado presidente de la Cámara Baja?

Claramente hay algunos miembros del espacio que ya han demostrado que no tienen posiciones favorables al cambio, algunos de ellos han convocado a impugnar el voto, abstenerse o votar por Sergio Massa. Es un tema de posicionamiento de cara a la mirada crítica que tienen de la Argentina. Lo que yo señalaría es que a los paladines del voto en blanco no les fue muy bien, porque no aumentaron, sino que disminuyeron. No lograron interpretar la representación y la demanda social que nos estaban reclamando. Lo que yo le respondería a aquellos que plantean que integrar el gobierno es un acto individual, es que es todo lo contrario, es un gesto patriótico.

Cuando hay un gobierno como La Libertad Avanza, representando una política nueva que carece de muchos cuadros políticos y técnicos necesarios para conformar el gobierno, no podemos hacernos los tontos, porque sabemos lo que fue para nosotros formar el gobierno del 2015 al 2019. Evidentemente, LLA necesita un apoyo para gobernar: apoyarlos y atender a colaborar es un acto de responsabilidad institucional. No sé si Patricia Bullrich u otros miembros de JxC han recibido ofrecimiento, porque LLA ha establecido un mecanismo institucional que es a través de las cuentas de la oficina del presidente electo, en donde dicen los anuncios. Si finalmente, Patricia Bullrich toma la decisión de ir al poder ejecutivo nacional, va más allá de un deseo personal, es un gesto patriótico. Que vengan dirigentes desde la comodidad de sus cargos a decir que ella no puede integrar ese puesto o que debería renunciar a la presidencia de la coalición, me parece muy mezquino.

CM: Los diputados y los gobernadores han planteado que la presidencia de la Cámara de Diputados debería estar en manos de La Libertad Avanza y no de Juntos por el Cambio. ¿Coincide o lo ve con la misma mezquindad?

Yo les diría a los gobernadores que los diputados nacionales no interferimos en la composición de sus gabinetes, entonces ellos no deberían intervenir en la composición de la Cámara ni en cómo deberíamos conformar nuestras autoridades. Quisiera que nuestro presidente de la Cámara de Diputados sea un miembro de JxC, particularmente del PRO. Considero que Cristian Ritondo es el candidato ideal para la presidencia de la Cámara. Si eso no se diera, no se puede abandonar la posición del cambio. La sociedad está esperando que tengamos actos de grandeza. Si está la posibilidad debemos llevar a los mejores a las posiciones más importantes.

Alejandro Gomel: ¿Le gustaría que Ritondo presida la Cámara, aunque le cueste la unidad al espacio?

Para mí es a la inversa. Ninguno de nosotros, que hace tantos años defendemos el cambio en la Argentina, podemos estar en contra de que los nuestros ocupen el lugar protagónico. Yo me considero liberal, y tengo muchísimas diferencias con muchos de los miembros de LLA por posiciones que tienen que ver con cosas más conservadoras que liberales. Lo que tengo que hacer, lejos de alejarme de eso, es disputar para que las posiciones de gobierno tengan más que ver con estas postura de defensa de las libertades individuales, o como dijo el presidente, con la defensa irrestricta del proceso de vida de cada persona, y no hacia las posiciones que muchos de nosotros no compartimos. Tenemos que disputar eso y, si tenemos la posibilidad de que un miembro de nuestro partido presida la Cámara de Diputados, lejos de partirnos, debería unirnos más. No escuche a nadie de nuestro partido decir que no querían que Cristian Ritondo sea parte de la Cámara.

AG: ¿Es más importante garantizar la gobernabilidad, hasta casi en un cogobierno, que lo que pase con la continuidad de Juntos por el Cambio?

No hablo de un cogobierno. Digo que nosotros, que siempre hemos representado un cambio, debemos ser garantes de este y colaborar con el próximo gobierno para que tenga gobernabilidad, porque evidentemente, por los resultados electorales, tiene bajos niveles individuales de representación en esas cámaras. Si el gobierno lleva adelante el cambio debemos ayudarlos. Lo que hizo Javier Milei fue representar el cambio y debemos acompañar esa representación. No creo que eso nos lleve a una división.

¿Pensás que hubo terrorismo de Estado? ¿Estás de acuerdo con la actitud negacionista de la vicepresidenta de La Libertad Avanza?

Es algo que no voy a responder por sí o por no.

¿Consideras que hubo terrorismo de Estado durante la última dictadura?

Por supuesto que hubo. No tengo ninguna duda de eso, lo digo claramente. Me parece que esas no son las discusiones que están en la agenda de los argentinos. No quiero contestar por sí o por no, porque no me parece que este sea el momento de discutir estos temas. Algunos consideran que estos temas son importantes en este momento, y a mí lo que me preocupa es cómo vamos a sortear los problemas económicos y de inseguridad que tenemos, y no una temas que algunos, inclusive en la propia Libertad Avanza, plantean como si fuese la agenda prioritaria.

La preocupación, obviamente, no es el pasado, sino el presente. Si uno cree que aquellas prácticas son plausibles las puede volver a repetir, entonces el pasado tiene una importancia en el presente. Coincido con que es un tema fuera de la agenda que no debería haber sido incluido por La Libertad Avanza.

Creo que los que se la dan de democráticos son los que ante el presidente que fue electo con mayor porcentaje de votos desde el regreso de la democracia están insistiendo en que no lo van a dejar gobernar. Los pocos democráticos, aquellos que traen una agenda peligrosa, como el caso de Biró, que dice que lo van a tener que sacar muerto. Aquellos que aún cuando no asumió el presidente ya dicen que tendrá un paro general y que no podrá gobernar. Los que están aliados con Venezuela, Irán y países de dudosa calidad democrática. No es el presidente electo, son los que nos quieren psicopatear con que la democracia está en riesgo. La democracia es sólida, está fuerte y lo que hay que hacer es lo que hacemos nosotros, respaldar a un presidente que todavía no llegó a asumir.

Yo estoy lejos de Venezuela e Irán. Me gustaría que alguna persona como el señor Biró, que llegase a colocar una situación en la cual se coloque fuera de la ley, sea juzgado como corresponde y no sea tocado de una manera violenta.

No creo que nadie esté pensando en que nadie sea tocado de manera violenta…

Estoy seguro de que Patricia Bullrich comparte lo que digo, por eso quería darte la oportunidad que compartas la diferencia con esa parte de LLA…

Soy determinante en mi postura, lo único que digo es que la agenda de los argentinos no es esa.

