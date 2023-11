Stornelli pidió indagar al sindicalista de Aerolíneas que dijo que Milei "nos va a tener que matar"

El fiscal federal Carlos Stornelli quiere que Pablo Biró, histórico sindicalista de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) sea convocado a prestar declaración indagatoria. Lo denunció luego de que en una entrevista dijera que si el presidente electo Javier Milei intentaba privatizar Aerolíneas Argentinas "nos va a tener que matar y cargar con muertos".

Las declaraciones fueron esgrimidas durante una entrevista en la FM Nacional Rock, donde se mostró en contra de los planes del futuro gobierno en relación a la línea de bandera.

"Todo el mundo sabe quién soy, de dónde vengo y qué tenemos capacidad de hacer los sindicatos aeronáuticos. No hace falta que yo lo diga. Lo vamos a hacer en defensa de los intereses nacionales, y si le pegan a la radio pública, a Télam, a la TV Pública... Creemos en una sociedad integrada donde no da lo mismo que a vos te vaya mal, con tal de que a mí me vaya bien", dijo Biró durante la misma entrevista.

Pablo Biró: “Si Milei se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar”

Las declaraciones resonaron en el edificio de Comodoro Py, donde también tienen base los fiscales federales. Stornelli tomó nota y redactó una denuncia en la que acusó al piloto y sindicalista aeronáutico de "conductas incitadoras a la violencia colectiva en contra de las instituciones y apología del delito, con el fin de infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes", según Clarín.

Según consignó en un escrito, las declaraciones de Biró podrían configurar "una amenaza de alzarse contra el orden constitucional y la vida democrática, como también una posible coacción con el propósito de impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de las autoridades del Gobierno nacional y obtener alguna medida de parte de algún miembro de tales poderes públicos".

"Si se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente. Va a tener que cargar muertos, que me anote primero", dijo Biró días atrás.

Marcha atrás de Biró

Sin embargo, el gremialista dio marcha atrás y se arrepintió de sus dichos. "Tuve una frase muy poco feliz", manifestó en declaraciones a la prensa.

El secretario general de APLA dijo que "tengo que empezar aclarando que Javier Milei ganó con el 55% de los votos en elecciones limpias, sin fraude".

Y aclaró: "En la nota fuera de contexto yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador. Y terminé diciendo 'mirá, si todo eso sucede, nos dejan sin laburo y otra vez como los privados, no cobramos salarios, se roban los aviones y todo... ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos".

En su denuncia, Stornelli pidió que Biró sea llamado a declaración indagatoria. Hasta el momento eso no ocurrió, según pudo saber PERFIL.

