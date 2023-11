Eduardo Belliboni ratificó sus dichos y estalló nuevamente contra el gobierno de Javier Milei

Tras los dichos sobre sus intenciones de que al gobierno de Javier Milei le fuera mal y más allá de las repercusiones que tuvo, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, no se echó atrás en su palabra y ratificó lo que pensaba en diálogo con este medio. Además, se refirió a la reacción de la gente ante un posible escenario de mayor inflación y del desempeño de Patricia Bullrich al mando del Ministerio de Seguridad.

“Las expectativas en el sentido de la movilización, del desarrollo de la jornada y de la extensión que se hizo de una punta a la otra del país, fueron cumplidas”, comentó Eduardo Belliboni.

Además, el entrevistado añadió: “Nosotros nos movilizamos por reivindicaciones que lamentablemente no hemos tenido una respuesta todavía y hay un problema, que es que el Ministerio de Economía está pisando las cuestiones administrativas del Estado, es decir, el presupuesto que corresponde aplicar hasta el último día del gobierno actual”.

Posteriormente, Belliboni planteó: “Este viernes va a haber una reunión, esperemos que ahí aparezca la respuesta que estamos buscando y que el Ministerio de Economía cumpla con su obligación de entregar las partidas presupuestarias a quienes están destinadas”. Luego, manifestó que, “no pueden estar sujetas a ninguna discusión con ningún nuevo gobierno porque no está en ejecución su mandato”.

La opinión de Eduardo Belliboni sobre el gobierno de Javier Milei

“Ha generado una serie de rechazos lo que yo dije y yo sostengo absolutamente lo que dije”, sostuvo el entrevistado, que después argumentó: “Primero porque opino que el gobierno de Javier Milei va a ser muy negativo para la Argentina, entonces, si yo pienso eso, lo lógico que pienso es que no le salgan bien los planes, porque si le salen bien nos va a ir mal a todos los argentinos”.

La posible reacción de la gente en la calle ante un panorama de alta inflación

Por otro lado, el dirigente del Polo Obrero señaló: “Con el pronóstico de la inflación lógicamente va a haber protestas, va a haber una reacción popular, va a haber gente que reclame que le devuelvan su trabajo y vamos a volver a vivir situaciones que ya vivimos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “amenazar a esas protestas con represión, lo único que hacen es agravar la situación social”.

El desempeño de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad

“La verdad que ya gobernó y ya fue ministra Patricia Bullrich y no fue bueno el ministerio que llevó adelante”, opinó Belliboni por el paso de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. “No se combatió el delito y cuando hablo del delito no me refiero a una manifestación sino a las mafias, narcotraficantes y a lo que son los entrelazamientos con las fuerzas de seguridad”, concluyó.