Margarita Stolbizer opinó sobre el rol de la oposición e indicó que hay que ser cuidadosos y analizar cada propuesta antes de decidir si se apoya o no. "No creo en los planes de ajuste como están expresados”, aseguró la diputada en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Margarita Stolbizer es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, por la alianza de Juntos y líder del partido GEN. Fue miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. Cuando, en campaña para el balotaje, se confirmó la alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri, la diputada sostuvo que tanto oficialistas como opositores deberían tomarse un tiempo de reflexión sobre el futuro.

Me gustaría conocer tu estado de ánimo después de los resultados de las elecciones. ¿Qué te parece que significa y que pasa por tu cabeza y por tu corazón que Javier Milei haya sido electo?

La reflexión nos tiene que llevar a un punto positivo común. A mí me da la impresión, y tengo a veces esta posición que hasta puede ser vista como medio naif, de creer que las personas tienen buenas intenciones. No soy de los que andan buscando la conspiración en otros, ni haciendo la propia. Entonces trato de ponerle un sentido positivo a las cosas, aún cuando tenga una mirada muy crítica sobre la realidad y el presente. Otra cosa que me pasa también, muy desde lo emocional te diría, tal vez por los muchos años que tengo encima.

Entonces, yo he vivido mucho este año, con mucha emocionalidad, el tema de los 40 años de democracia. Algo que me parece que no le damos siempre todo el valor que debería tener esta posibilidad de elegir, qué significa elegir, corregir, condenar, reclamar, cambiar, y poner en valor lo que creo que son los dos pilares centrales de nuestro sistema democrático: la pluralidad y la alternancia. Y verlo como mucho más natural, digamos. No tengo un sentimiento ni negativo ni depresivo después del resultado, aún cuando la persona que ganó no tenía ni mi confianza, ni mi voto, ni había puesto en él ninguna expectativa. Entonces, teniendo tantos años encima, a veces no entiendo cómo los más jóvenes se sienten abatidos frente a un resultado adverso, y posiblemente sea porque no pasaron otras épocas.

Yo vengo de haber pasado los años de la dictadura militando en política, entonces te imaginás que esas cosas nos dejan heridas que no terminan de cerrar nunca, todas esas cuestiones que heredamos esos tiempos. Y después pasé el gobierno de Menem. Yo veo esto muy parecido al gobierno de Menem. A mí me tocó ser oposición y, la verdad, la oposición a Menem era hacernos un picnic, para los que nos parábamos de la vereda enfrente. Y después me tocó pasar el gobierno de la Alianza. Ahí te diría que fue la etapa que más padecí, porque me sentí parte irresponsable de ese gobierno, el 2001, todo eso. Entonces creo que necesitamos todos poner en valor este juego de nuestra democracia y respetar el resultado de la democracia.

A mí me generan muchísimas dudas lo de Milei, muchas, de distinto tipo: mi visión sobre él como persona, como político, sobre sus equipos, sobre su plan, o sobre el "no equipo" y el "no plan", digamos, a esta altura. Pero tengo que reconocer que ha generado una expectativa positiva, casi como un respiro tranquilizador, que es lo que yo sentí después de la elección. No porque lo sintiera yo, sino porque veía lo que había en la gente. Entonces, todo eso también influye en mi emocionalidad. Y de todas las preocupaciones que tengo, hoy te diría que lo que prima es acompañar ese sentimiento de expectativa que se pudo haber generado.

Sos optimista...

No me gusta la palabra "optimista", busco el sentido positivo. Siempre trato de tener una mirada positiva, pensando que todos van a poner lo mejor de sí para que las cosas sean mejor. No creo que nadie llegue con la intención de fracasar. Por supuesto que yo no creo en los planes de ajuste como están expresados, ni creo en las políticas como están expresadas. Y para eso habrá un Parlamento que tendrá que pararse, y la discusión se dará en el Parlamento como se tiene que dar, y se acompañará lo que esté bien y no se acompañará lo que no esté bien o lo que creamos que en realidad es un retroceso.

¿Crees que las cosas pasan para algo?

Por algo y para algo.

Finalmente, aún con los retrocesos, hay un avance en la humanidad y que incluso cuando hay un retroceso es para algo, para producir algo.

Sí, exacto.

¿Crees que tienen que presidir ambas cámaras personas de La Libertad Avanza, como sostuvo, por ejemplo, Cristina Kirchner? ¿O en Diputados podría ser Florencio Randazzo o Cristian Ritondo?

Yo me inclino, si se pudiera, más por encontrar un perfil que tuviera la capacidad de acortar la grieta. A mí me da la impresión de que seguimos en un clima de polarización muy fuerte que está plantado no solo en la política, sino en la sociedad. Pero, lógicamente, la sociedad espera y mira cuáles son los ejemplos que se derraman desde los que están más arriba, desde los liderazgos.

Entonces, a mí me parece que plantar a alguien que no tenga capacidad (por idoneidad) o que no la tenga por falta de voluntad (porque hay ambas cosas) para construir esos consensos, para achicar distancias, para buscar alianzas, no se trata solamente de decir alguien que le garantice al presidente los votos que necesita para sacar las leyes. Lo que yo planteo es algo mucho más profundo, es alguien que permita que nos volvamos a hablar, a dirigir la palabra, a entender que el otro puede estar pensando o presentando una idea, un proyecto que es viable, y que yo puedo acompañar, aunque sea el otro el que lo está presentando. Esto, aquí en el Congreso, no existe hace mucho tiempo. Los niveles de confrontación, por la confrontación misma (estériles, inútiles, sin sentido), son los que priman. Entonces me inclino por personas que puedan en ese sentido servir para acercar posiciones y no para profundizar la grieta.

¿Te parece entonces que Florencio Randazzo podría ser la persona adecuada?

Me parece que podría ser. Me preocupa cuando encuentro rechazos como hay en algunos lugares del Frente de Todos, que dicen que “es un traidor, nos traicionó”, o los otros que dicen “no tiene número” y, digamos, el liderazgo puede estar calificado por los números. Me parece que podría ser. Me parece que Pichetto es otra persona que puede reunir esas condiciones. Florencio Randazzo y Miguel Pichetto me parecen buenos candidatos para la presidencia de la Cámara.

Ahora, entiendo también que hay compromisos precedentes aquí en la Cámara que se han seguido siempre, que es respetar la voluntad, digamos, del presidente que inicia una gestión, insisto, habiendo sido votado por el 56% de la gente, y entonces me parece que darle al presidente la derecha para que él ponga a alguien que le genere confianza, creo que también debería contemplarse eso.

Vos decís que nadie que asume la presidencia lo hace para fracasar y que nadie tiene mala intenciones, lo que es comprensible. Pero esto no quita que esté equivocado, y que su éxito pueda no ser el éxito del país. ¿Qué sería desearle el bien?

Incluso en el proyecto de país hay diferencias, porque posiblemente alguien que no quiere fracasar quiere un país con mucha prosperidad y, sin embargo, no tiene un proyecto de distribución de la prosperidad como a mí me gustaría. Entonces el éxito de él puede terminar siendo el fracaso para la concepción que yo tengo de la política, que es generar la prosperidad para distribuirla. Me parece que eso también hay que contemplarlo.

Escuchaba a la mayoría de los gobernadores radicales de Juntos por el Cambio y decían que “todos queremos el éxito del presidente”. La pregunta es cuál es el éxito.

Eso tiene que ver con el tema de la presidencia de la Cámara. ¿El éxito del presidente es que le salgan aprobadas todas las leyes? No, porque tampoco es cuestión de que consiga el número para que acá salga todo lo que quiere y eso termine siendo un zafarrancho. Lo hemos visto muchas veces. A mí me ha pasado acá de sentir una tremenda incomodidad y frustración cuando los oficialismos, o también ha pasado con oposiciones, pero en general cuando se termina conformando una mayoría súper ajustada, o sea cuando se consiguen los 129, y entonces se aplaude simplemente porque se consiguió, sin que haya un análisis atrás de si eso está bien o no está bien. Lo que importa es que se aprueba, no si está bien o no.

Entonces, me parece que nos falta esa profundidad también, que es decir, bueno, ¿para qué queremos que le vaya bien? ¿Qué es lo que entendemos por el éxito de un gobierno que puede estar proponiendo cosas que yo no considero que sea un éxito, que vaya a redundar en una mejora para la vida de la gente? Y ahí dejo todos los interrogantes.

¿Cuál es el rol que debe cumplir la oposición? El papel del periodismo es ayudar a que con la crítica mejore.

Primero, una diferencia obvia con el periodismo, sobre quienes yo pienso exactamente lo que estás diciendo. El periodismo trata de corregir desde afuera, con la crítica o con el acompañamiento, con el grito o el aplauso. Pero si algo debe caracterizar un periodismo que cumpla éticamente esa función es su independencia respecto del poder.

La oposición no es independiente, no tiene por qué tener independencia, por lo tanto cumple otro tipo de papel, digamos, y el aplauso o la crítica están siempre cargado de intereses sobre las propias expectativas que tiene el partido que está en la oposición. Nos vamos a encontrar con una oposición muy diversa. Desde el punto de vista ético, la oposición (que por algo es oposición) tiene un proyecto alternativo de reemplazo del que está, porque yo considero que es mejor que el que está. Ahora, eso se hace sobre la base de explicitar mejor el propio o de tratar de hundir al otro. A mí nunca me gustó el que hace oposición como quien se para en la vereda de enfrente del edificio que se está incendiando y se regocija del incendio en el que él no está participando. Me parece que ahí está el límite ético de cómo se ejerce el papel de la oposición.

La oposición tiene un papel institucional: el principal es el control al que está en el gobierno. Para eso es oposición. Nosotros, llevando esto al terreno de la realidad, de nuestra coyuntura, nos vamos a encontrar con distintos tipos de oposición. Y en esto va, si se quiere, una bajada más puntual sobre lo que fue ayer la reunión de Juntos por el Cambio, lo que viene siendo el debate interno en Juntos por el Cambio.

En Juntos por el Cambio hay un debate y una tensión muy fuerte, más focalizada en el PRO que en el conjunto de la coalición, que es que el PRO no ha logrado todavía discernir si es gobierno u oposición. Esto le genera una tensión muy grande a ellos mismos, porque muchos están en la búsqueda de ocupar lugares y espacios que los hacen formar parte del gobierno, pero por otro lado los gobernadores se reúnen ayer y dicen "nosotros somos personas de diálogo, de cooperación, queremos que le vaya bien, pero no estamos gobernando". Y yo creo que ahí hay un punto. ¿El no gobernar qué implica? Que te estás parando en el lugar de quien, como debe ser en la oposición, construye una alternativa de reemplazo. La mejor oposición no es la que grita que insulta y critica todo, sino que es la que construye una alternativa que pueda llevar adelante el proyecto en el que uno cree.

Alejandro Gomel: Milei dijo que apenas asuma, el 11 de diciembre, va a mandar un paquete de medidas de ajuste. ¿Qué tiene que hacer ahí la oposición?

Yo creo que todo es tema por tema. Es imposible fijar una posición única frente a una generalidad de reformas que puede impulsar el presidente.

No tengo duda de que el Estado requiere alguna reforma y algún ajuste, pero hay que mirar un poquito con qué cosas se viene. Yo sería muy cuidadosa en eso y me parece que hasta que no tengamos la letra recontra finita de cualquier proyecto que quiera llevar adelante, es imposible adelantar si estaríamos o no estaríamos acompañando.

