El abogado y político de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, cree que la mayoría de la UCR va a ubicarse como oposición a Milei. “No haber tenido un candidato a presidente del radicalismo fue un error que no debe volver a repetirse”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Storani es un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, partido del que fue vicepresidente segundo. Fue uno de los fundadores de la Alianza, conformada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO y ocupó el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Anteriormente había sido diputado nacional, desempeñándose en el cargo hasta 1991. Fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto hasta 1989, donde cumplió un importante papel en el tratado de límites con Chile.

En una tensa reunión, gobernadores de JxC rechazaron un cogobierno con Milei y presionan a referentes del PRO

Ayer, en la reunión que realizaron los gobernadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, que fue presidente de la UCR antes que Gerardo Morales, propuso un acuerdo con Milei, mientras que otros dirigentes se opusieron. ¿Qué posibilidades de una síntesis partidaria existen? ¿Estamos camino a una fragmentación entre quienes quieren apoyar a Milei y quienes no?

Primero, un agradecimiento muy sentido por el reconocimiento que se me hizo en el día de ayer durante los premios Perfil a 40 años de democracia. Como lo dije cuando me tocó hacer uso de la palabra, dije que lo hacía en nombre de hombres y mujeres que contribuyeron a la proclamación de un conjunto de leyes. A mí, en particular, se me reconoció por la ley de divorcio vincular, que en su momento produjo tanta movilización en la transición del autoritarismo a la democracia encabezada por Raúl Alfonsín. Creo que la contribución de Editorial Perfil con estos reconocimientos al afianzamiento de la democracia es fundamental y es un hito que hay que continuar y, por lo tanto, vaya mi felicitación hacia tu persona como director de esta editorial.

Se entregaron los Premios Perfil 2023, con los 40 años de democracia como trasfondo

Contestando tu pregunta, creo que este es un proceso que se viene desarrollando dentro de la UCR. Felizmente, el resto de los gobernadores, en particular hubo una presión bastante concreta de Maximiliano Pullaro, el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, que señaló que nuestro papel no era el de cogobernar, sino, en todo caso, colaborar desde el punto de vista que corresponde a una oposición responsable.

Este es un debate que se viene dando incluso previo a las elecciones. Ustedes conocen bien cuál fue mi posición y la de una cantidad importante de dirigentes del radicalismo que planteamos el voto positivo por el otro candidato, Sergio Massa. Lo hicimos porque consideramos que era más previsible, no como este verdadero “salto al vacío”, que tenemos con la conformación de un nuevo gobierno de extrema derecha con algunas características inéditas que violentan el pacto democrático en Argentina, como por ejemplo, una actitud abiertamente negacionista de lo que considerábamos discusiones saldadas, como que en Argentina existió un método sistemático de secuestros, torturas y desaparición de personas que fue juzgado de manera ejemplar, y así lo tomó el mundo, con el juicio a las Juntas Militares en 1985.

Gobernadores electos de Juntos por el Cambio

Creo que la mayoría de la dirigencia radical se va a inclinar por un rol claramente opositor, recuperando lo que no debía haber perdido, su identidad, que es un perfil socialdemócrata, más afín al pensamiento de Alfonsín.

Maximiliano Pullaro cuestionó que Juntos por el Cambio presida Diputados: "No debe cogobernar" | Perfil

Respecto de la presidencia del bloque radical en Diputados, ¿te parece que Facundo Manes es quien mejor representa esa perspectiva relacionada al pensamiento de Alfonsín?

Creo que Facundo Manes es la persona indicada para presidir el bloque de la UCR en Diputados, por las mismas razones que señalé recién. Facundo Manes tuvo una expresión de la militancia, durante todo este tiempo, en contra de la llamada “grieta”, que es una suerte de antiperonismo visceral que empezó siendo anti-k y, luego, terminó siendo antiperonismo. Considero que es una actitud “preconciliar”, previo al abrazo Perón-Balbín. Mucho más retrógrada que la actitud que trajo Raúl Alfonsín, no solamente por la invocación que todo el mundo recuerda, al preámbulo de la Constitución Nacional, sino también cuando él decía que marchemos todos con nuestras banderas, pero bajándolas un poco para que quede arriba la “azul y blanca”. Además, su propio gobierno fue un ejemplo de constitución plural, como corresponde a un gobierno democrático, incluyendo a muchos sectores, incluso del peronismo.

Facundo Manes

Creo que Facundo Manes toma un poco esa impronta plural de Alfonsín, sin someterse a la “grieta”, intentando producir una convergencia en este nuevo panorama político. Que el peronismo tenga una vertiente en su raíz social-cristiana, nosotros en nuestra raíz socialdemócrata, y que puedan existir políticas de Estado compatibles y perdurables en el tiempo.

Se partió el bloque UCR con la decisión de De Loredo de elegir nuevo jefe de bancada

Alejandro Gomel: ¿Cómo se resuelve la alianza con Juntos por el Cambio? Milei acaba de decir que “los equipos están trabajando en forma coordinada”, refiriéndose a LLA y JxC, y se habla de Ritondo como posible presidente de la Cámara de Diputados. ¿Se termina ahí esta alianza entre el Pro y la UCR? ¿Qué puede pasar de aquí en más?

Está clarísimo que, tal como existía, Juntos por el Cambio no existe más. En todo caso, hubo una deserción de dos figuras del Pro, una de ellas nada más y nada menos que la presidenta de esa agrupación, Patricia Bullrich, y la otra quien algunos reconocen como su líder, Mauricio Macri.

Representan lo que Milei en su momento caracterizaba y denostaba de manera muy violenta como “la casta”. Luego, como todos ya sabemos, terminó en un contubernio, algo peor que la casta, que significa un pacto o un acuerdo con fines espurios o censurables. No hay ninguna duda de que esa famosa reunión de Acassuso comienza ahora a mostrar las contraprestaciones que existieron en ese “supuesto acuerdo desinteresado e incondicional”, al cual se aludía. Esto se está viendo en algunas figuras del gabinete, y sobre todo en la orientación que tiene Mauricio Macri hacia la posibilidad de influir en los futuros negocios en nuestro país.

El mensaje de Alfonsín que se viralizó en redes: "Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror" | Perfil

Yo creo que eso está, de hecho, terminado, lo que no quiere decir que no haya otros sectores, que en su momento se referenciaron con el Pro, como el de Horacio Rodríguez Larreta, que en todo caso puedan mantener una alianza. No solamente en el caso de esta liga de gobernadores, sino también en bloques parlamentarios. Pero está claro que, tal como existía, Juntos por el Cambio no existe más.

¿Por qué no hubo un candidato a presidente radical en las PASO? Se habla continuamente de la contradicción entre el poder territorial del radicalismo y que no logra tener un candidato a presidente. En términos generales, por lo general se explica por la concentración de medios de comunicación en el centro del país. Pero me pregunto si Facundo Manes, quien sacó un millón y medio de votos en la provincia de Buenos Aires, como presidente del bloque de Diputados, con la visibilidad que da estar en el centro del país, no debería haber sido el candidato del radicalismo en 2023, y si, presidiendo el bloque en Diputados, no podrá quedar en una buena posición para que el radicalismo tenga un candidato a presidente competitivo en las próximas elecciones presidenciales.

Creo que no haber tenido un candidato a presidente del radicalismo fue un error que no debe volver a repetirse. Tengamos la chance que tengamos, tenemos que tener nuestros propios candidatos hacia el futuro. Esto debería explicarlo con algunos intentos que se hicieron para no tener dos precandidatos en las PASO, porque eso disminuía la capacidad de competencia, cuando se especulaba con Gerardo Morales y Facundo Manes.

Gerardo Morales y Martín Lousteau

En su momento se había establecido la posibilidad de realizar una interna abierta del radicalismo, esto había sido aceptado pero luego no. Lamentablemente, esto llevó a un debilitamiento que terminó en que se integren las fórmulas con candidatos a vice. Creo que es un error que no debe volver a repetirse, el radicalismo debe tener candidatos en todas las instancias.

Con respecto al poder territorial y la falta de expresión nacional, es cierto, es un problema que arrastramos. Tenemos muy buenos emergentes territoriales en distintas provincias, con buenas gestiones, no solamente gobernadores, también intendentes y en municipios, pero hasta ahora faltaba un cordón umbilical que lo ate, que lo una y lo proyecte a un proyecto nacional, como sí existía en la época de Alfonsín.

Martín Tetaz: "Macri y LLA han formado un gobierno conjunto"

Creo que hay que trabajar nuevamente en que el partido tenga una propuesta de tipo nacional, y que no sea simplemente poderes territoriales que quedan restringidos a sus provincias o municipios. Es un trabajo que hay que darse, y tener un proyecto y una identidad nacional juega un papel fundamental en eso.

FM JL