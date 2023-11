Martín Tetaz sostuvo que, desde su lugar, está abierto a colaborar con el equipo de Milei para garantizar la gobernabilidad, pero descarta la posibilidad de formar parte del gobierno. A su vez, criticó los dichos del presidente electo sobre “los argentinos de bien” y lo comparó con la actitud peronista. “Eso me parece que toma lo peor del peronismo, que ha sido esa pretensión de superioridad moral, que es un acto de fascismo”, declaró el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Tetaz es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio, referente del sector Evolución, economista, profesor universitario, investigador, y fue precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Nuria Am: ¿Cómo estás viendo estos días?

Se va despejando mucha incertidumbre y, al mismo tiempo, también queda abierta todavía en las cuestiones más importantes de todas, que tienen que ver, más allá de quién asume cada cargo, con cuál va a ser la secuencia de desarme de cepo, la secuencia cambiaria, el plan antiinflacionario de gobierno, que son los temas que más le preocupan a la gente, y todavía hay mucha incertidumbre.

Recién ayer conocimos los nombres de algunos de los ministros más importantes del área, y ahora falta saber el plan. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber una suerte de salida de cepo en los primeros días de diciembre con el nuevo gobierno o no? ¿O va a ir a una suerte de desdoblamiento con un dólar financiero, primero, hasta que se resuelva la cuestión de las leliqs, como algunos sugieren? Bueno, hay todavía bastante incertidumbre rodeando el tema, pero ya empezamos a saber algunos detalles, por lo menos de quiénes van a ser los actores.

Alejandro Gomel: ¿Cómo te cae que muchos de los actores sean del gobierno de Mauricio Macri? Se habla de Caputo, Patricia Bullrich, Sturzenegger. ¿Te suena a que Macri está ya metido en el gobierno? ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece la postura que está teniendo?

Yo siempre digo que uno puede ponerle el nombre que quiera. Hay una teoría de que el nombre es el que define, pero la verdad que vos por más que le pongas el nombre de Diego Maradona, da lo mismo. Esto termina de confirmar que el "Acuerdo de Acassuso" era un acuerdo que iba más allá de la cuestión electoral, de aportar cierta colaboración para asegurar la fiscalización, etcétera. Hay una colaboración o gobierno conjunto, pero me parece que cuando uno mira el gabinete, sobre todo, si se confirma lo de Patricia Bullrich, en ese caso uno dice "ya está, están incluso las figuras". Así que ya quedan pocas dudas de que Mauricio Macri y La Libertad Avanza han formado un gobierno conjunto.

AG: ¿Ahí qué pasa con Juntos por el Cambio?

Yo lo dije en su momento, antes de la elección inclusive, que si ganaba Milei el escenario era de co-gobierno. Los que habían formado parte del proyecto de Milei en la etapa electoral era difícil que después se pudiera pasar rápidamente a la oposición. Entonces me parece que iban a quedar medio comprometidos con el gobierno. Ahora que está confirmándose cada uno de los espacios, me parece que ya no quedan dudas.

Entonces el espacio de oposición va a quedar reducido a, si querés llamarlo, Junto por el Cambio, menos Macri y Bullrich, menos los que se quedan con Milei. Y sumale al espacio más amplio de la oposición a algún otro que se sume, que no sea kirchnerista y que se pueda sumar.

NA: Ayer publicaste un tuit tapándote la nariz que dice “nace un nuevo movimiento político en Argentina”. ¿Cuál es el nuevo movimiento político? ¿Huele mal?

No, no es que huele mal. La foto lo que mostraba es lo que pasó el domingo pasado: muchísima gente fue a votar tapándose la nariz. Había mucha gente, por supuesto, que acompañaba a Milei, que quería que Javier Milei gane y que lo había votado en la primera ronda, que estaba entusiasmadísima porque su candidato estaba en la final. Otros tantos, los fanáticos de Massa. Pero la verdad que había muchísima gente que no estaba su candidato en el cuarto oscuro y que fue a elegir al menos malo, por decirlo de alguna manera.

Y a nosotros nos decía por la calle o inclusive en las redes sociales "miren, hay que taparse la nariz y votar a Milei para que termine de una vez por todas este gobierno". Bueno, toda esa gente, el que votó a Massa para que no gane Milei, el que votó a Milei para que no ganen los kirchneristas, está, "huérfana" de representación política. Hay que ver qué forma termina tomando el nuevo espacio de oposición, a quiénes incluye, quiénes están dentro de ese espacio nuevo. Pero claramente hay la reconfiguración de la política en Argentina.

NA: ¿Vos te sentís huérfano de representación política?

Se está conformando algo, está empezando a tomar forma. Si me preguntás ahora cuál es el nombre y la camiseta, qué colores tiene el equipo de la oposición, yo te digo "mirá, todavía ni siquiera asumió el nuevo presidente". Está tomando forma todo. Entonces, alguien que vos, por ahí, hasta ahora veías en la oposición, capaz que la semana que viene lo ves en el gobierno, ¿entendés? Se está definiendo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la suerte de la Cámara, quién va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Eso termina, de alguna manera, de definir el espacio de la oposición. Entonces, estamos arriba del terremoto en el cual se están definiendo cada uno de esos espacios.

NA: ¿Votaste en blanco?

Voté una boleta de Alfonsín.

NA: ¿Impugnaste?

Efectivamente.

Claudio Mardones: El hecho de que Patricia Bullrich vuelva a ser ministra y que figuras del PRO vuelvan al Gabinete Nacional, no segundas líneas, sino ministros, parece que podría abrir otra cosa. Algunos especulan que esto favorece la posibilidad de que Cristian Ritondo sea presidente de la Cámara y que en ese lugar Randazzo tenga un lugar importante, pero la relación con el schiarettismo, ya viste, es Osvaldo Giordano, una figura muy importante en la discusión tributaria federal que va a ser titular del ANSES. ¿Esto puede impactar y que sea Ritondo presidente de la Cámara? ¿Qué van a hacer ustedes?

Es una pregunta que hay que trasladar al otro espacio político, porque yo acá tampoco puedo ponerme en exegeta de cómo piensa Milei o qué quiere el presidente, pero uno tiene dos lecturas posibles. Una de las lecturas posibles es estar sumando a la gente que cree que es la mejor para cada cargo. En su caso uno dice "bueno, lo sumó a Giordano porque realmente es difícil encontrar una persona mejor para el lugar este". Y la verdad que yo estoy de acuerdo con eso, me parece una designación muy buena la de Giordano.

Ahora, la otra es, le pagaron a Schiaretti la prescindencia o los ninguneos que le hizo a Massa durante la campaña. Bueno, si ya le pagaron a Schiaretti, entonces la hipótesis de Randazzo tiene menos chances y fue simplemente una cuestión más electoral que por lo que significaba el perfil técnico de Giordano. Ahora, si fue una cuestión técnica, entonces es perfectamente posible que también sea Randazzo el presidente de la Cámara de Diputados. Si vos me preguntás a mí, conociéndolos a los dos, Ritondo es un animal político. La verdad que a mí me parece que ellos manejarían mucho mejor la Cámara de Diputados con Ritondo que con Randazzo, pero es una opinión estrictamente personal.

El proyecto económico de Javier Milei

NA: ¿Cómo ves lo que está sucediendo alrededor del Ministerio de Economía? ¿Pensás que Caputo llega para hacer la primera parte, será el ministro de los primeros meses, y después la situación económica de la Argentina necesite un recambio?

Yo creo que es muy delicada la situación de la economía argentina, y que no tiene tanto margen el nuevo gobierno para errar. Esta idea que tienen algunos de que va a venir alguien que va a hacer "el trabajo sucio" y después sí asumen los que están calentitos en el banco suplente, yo no lo veo tan bien a eso, la verdad que lo veo con preocupación. Porque una cosa es que vos tengas un fogonazo inflacionario cuando venís de inflación cero, y otra cosa es que vos tengas un fogonazo inflacionario cuando venís de una inflación del143%. Una cosa es que vos tengas un salto como el del 2002 cuando venís de pobreza 30% o 35% y otra cosa cuando venís de pobreza 42%.

Entonces, no sé si el equilibrio político da para que uno imagine un gabinete que va a quemar las naves en dos o tres reformas grandes y después arranca de nuevo. Me parece que se la juega a todo o nada de arranque. Por lo tanto, el gabinete es un gabinete que no tiene un objetivo de hacer una tarea sucia y a la casa, sino más bien de ir a fondo. Bueno, veremos.

El rol de la UCR

AG: ¿Cuál es la reconfiguración? ¿Cómo ves el radicalismo de aquí en más?

Lo acabas de definir vos. Me parece que la novedad de los últimos años es que el radicalismo ha ganado mucha representación política territorial, tanto en municipios como en provincias y muy probablemente vayamos, Dios quiera, a una unificación en el bloque de la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces me parece que empieza a parecer como un actor más protagónico dentro del espacio de oposición, y en la gravitación del espacio de oposición que era Juntos por el Cambio. La relación de fuerzas estaba tal vez más marcada por lo que había sido aquella PASO de la provincia de Buenos Aires entre Santilli y Manes, ese 60%-40% del PRO sobre el radicalismo, pero un PRO sin Mauricio y sin Patricia no pesa lo mismo, y por lo tanto el peso relativo del radicalismo dentro del espacio de oposición se acrecienta. Uno imagina un espacio de oposición con un rol más protagónico del partido conduciendo, eso parece ser que hacia allá vamos. Pero, como te decía recién, todavía no están claros los contornos ni del espacio de gobierno ni del espacio de oposición.

NA: Si te pidieran colaborar con el gobierno, integrar el equipo económico, ¿estarías dentro de un organigrama de un gobierno de Milei?

Yo lo dije claramente durante toda la campaña, cuando nosotros indicamos por qué no nos gustaba el proyecto de Milei. Finalmente, en el balotaje vos tenés que elegir uno de los dos y la sociedad, como decía recién, tapándose la nariz, terminó eligiendo que sea Milei. Todos nosotros queremos que le vaya bien a Milei, y si uno desinteresadamente, dando un consejo o una opinión, puede dar una mano, o contribuyendo a que el gobierno tenga su gobernabilidad en la Cámara de Diputados, puede ayudar, vamos a ayudar desde ese lugar.

Pero el lugar nuestro es el lugar de controlar al gobierno, porque es el que nos pide la gente en la calle cuando nos decía " miren, ahora hay que elegir uno de los dos, vamos a elegir a Milei para sacarnos de encima a este gobierno, después ustedes son los que lo tienen que controlar". Ese era el mensaje. "Ustedes son los que le tienen que poner límite después en el Congreso". Ese va a ser el rol de la oposición. Es difícil que si uno tiene ese rol de oposición, luego forme parte del gobierno. Entonces, me parece que no. No obstante lo cual, por supuesto, cuando te piden una opinión, la das, o cuando te piden colaboración en el Congreso, seguramente la predisposición va a ser la de colaborar, porque todos queremos que le vaya bien al gobierno.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio

NA: Digo esto porque no hay ningún nombre que provenga del radicalismo dentro del organigrama de gobierno, cuando se ve un Milei que está intentando, por todos los medios, hacer acuerdos para terminar teniendo apoyo legislativo.

Hay varios vídeos dando vueltas donde Milei dijo que acá hay una línea trazada, bien clara: "de un lado estamos nosotros (no sé si dijo los libertarios o qué nombre usó) y del lado de enfrente está el radicalismo y la socialdemocracia", digamos. Él claramente marcó esa diferencia, siempre quiso quedarse con una suerte de alianza, con Juntos por el Cambio a la carta. Cuando le preguntaban, especulaban a principio de año si Milei podía llegar a participar de una gran PASO de Juntos por el Cambio, y él decía que "con Juntos por el Cambio no".

NA: Pero estás hablando de la campaña. También dijo barbaridades del Papa y ahora dice que es una de las personas más importantes de la historia.

Está bien, pero yo no me refiero a las barbaridades, yo creo que siempre se puede volver de cualquier exabrupto. No se puede volver de una diferencia conceptual. Si vos conceptualmente crees que sos una centro-derecha bien conservadora, lógicamente te queda el radicalismo enfrente, porque así nació el radicalismo, como reacción a los conservadores. Es como si te fueras en el tiempo y le preguntaras a Juárez Celman si se puede sentar con Alem, y si hay alguna chance de que entre los dos formen un gobierno. Yo te diría "mirá, no existe esa chance, son dos cosas distintas".

AG: El concepto de "los argentinos de bien" del que habla Milei.

Eso me parece que toma lo peor del peronismo, que ha sido esa pretensión de superioridad moral, que es un acto de fascismo, digo yo. Porque esto que históricamente hizo el peronismo de "nosotros somos a los que nos importa la gente y el resto de los espacios políticos no", es falso, no tiene ningún asidero.

Estoy seguro que muchas de las cosas que hizo el peronismo, y sobre todo el kirchnerismo, nos condujeron al subdesarrollo de la Argentina. Pero estoy también igualmente seguro que los militantes kirchneristas lo hacen con su mejor buena intención, convencidos de que ese es el camino para que la Argentina salga, y simplemente tienen una idea distinta que la mía, que yo creo que están equivocados y que yo pienso de una manera que define más correctamente lo que le pasa a la situación. Pero yo no creo que mis ideas sean moralmente superiores a las de otros, que yo pienso en la gente y ellos no, que yo quiero el bienestar de la población y entonces todos los hombres de bien, todos los hombres de bien son todos. Asumamos que no hay nadie que no sea un hombre de bien.

