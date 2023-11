Martín Tetaz sobre la privatización de medios públicos y la dolarización: "No tiene el volumen político para hacer esas reformas"

El diputado radical de Juntos por el Cambio (JxC), Martín Tetaz, habló sobre la privatización de los medios públicos y el plan de dolarización planteado por el presidente electo, Javier Milei, y consideró que las propuestas son "fuego de artificio" ya que ambas decisiones deberían ser respaldadas por una ley del Congreso para llevarse a cabo.

"Milei esta haciendo anuncios muy generales, que todos dependen o requieren de leyes del Congreso y algunos directamente no tienen sentido", manifestó en legislador en declaraciones con Radio Con Vos y señaló que no se tiene el "volumen político" para poder concretarlas.

Luego, amplió: "¿Cuánto de todo esto que está anunciando en realidad sabe que no lo va a poder hacer? ¿O que no tiene sentido económico y lo plantea como un fuego de artificio para que nos pasemos nosotros discutiendo por dos meses si privatizan o no la Televisión Pública cuando la negociación en el Congreso va por otro lado?".

