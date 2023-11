Omar Plaini considera que el peronismo debe procesar una autocrítica tras el resultado electoral. “Nos ganó un hombre sin historia y sin pasado, es la única vez que ha sucedido esto en la Argentina”, confesó el secretario general de Canillitas y senador provincial (UxP) en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Omar Plaini es secretario general del gremio de los “Canillitas” y secretario de Políticas Económicas de la CGT y consejero del PJ bonaerense. Fue senador nacional del Frente de Todos.

Alejandro Gomel: ¿Y ahora qué, Plaini?

Estaría bueno preguntárselo al presidente electo, porque pareciera que es “Milei al gobierno, Macri al poder”. Ha cambiado mucho en las últimas 24 horas, me recuerda a Groucho Marx cuando decía “tengo estos principios, pero si no le gustan tengo otros”. Bueno, a 13 mil kilómetros de distancia, parece que Macri retomó el poder.

Ayer hicimos un encuentro donde evaluamos la situación en una mesa chica ampliada. Hemos sido muy claros durante la campaña, presentamos quince puntos centrales de lo que tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, y el ahora qué se lo respondería con el banner “ni un paso atrás”. No vamos a ceder ningún derecho que nos han costado años de lucha de la clase trabajadora, la cual tenemos la obligación de representar y respetar.

Ya vamos viendo el rumbo que va tomando el presidente electo, como con el hecho de transformar el Ministerio de Trabajo en una secretaría, lo mismo con el Ministerio de Salud, o el de Ciencia y Tecnología. Bueno, eso es contrario a todo lo que nosotros creemos y pensamos. Ojalá no escuchemos pronto esa frase tan remanida que hemos escuchado durante tantos años: “yo no lo voté”. Si seis de cada diez lo votaron, bueno, habrá que tener la honestidad de decir “me equivoqué” si las cosas no salen como quiere el presidente electo. Nosotros vemos que es difícil que salgan bien.

Milei dijo que se va a cortar la obra pública y dejó la duda de los aguinaldos de los aguinaldos del sector público. ¿Cuál va a ser la reacción de la CGT ante esto?

Lo que dice nuestro banner: “ni un paso atrás”. No vamos a resignar derechos de ninguna manera. Si él quiere llevar adelante la Argentina económica y políticamente no puede desconocer el Estado. Es un hombre que hizo toda su campaña con una motosierra en la mano insultando y agraviando, que después acusó a la dirigencia política de “casta”. Pues bien, ¿hay una casta buena y otra mala? Porque los que se le acercan ahora son los mismos que él decía ayer que eran “la casta”. Cuando hablamos de Caputo, ¿de qué estamos hablando? Nos debe preocupar a todos los argentinos esta velocidad tan cambiante de nombres. Parece que está aplicando el teorema de Baglini. Me parece que estas cosas hay que revisarlas.

Ojalá que la luna de miel con los votantes le dure mucho tiempo y haga las cosas bien, pero por lo menos lo que ha planteado hasta aquí no se condicen con lo que nosotros creemos, ni con lo que piensan 11 millones de argentinos que no lo votaron, más allá de que haya sacado 14 millones de votos, toda verdad es relativa.

Veremos, cuando esté en el ejercicio del poder, si va a continuar con esa idea. Yo no puedo tener expectativas. Por supuesto que estamos en el marco de la democracia y respetamos a las 14 millones de voluntades que lo han acompañado, pero también queremos que se respeten nuestros derechos adquiridos en el marco de la democracia y de la lucha histórica del movimiento sindical argentino.

¿Van a pedir alguna reunión con el presidente electo?

No lo hemos pedido. Si él se quiere reunir con nosotros, obviamente, en el marco de la democracia, nos reuniremos. En la CGT hablamos del diálogo social, no vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano, si nos convocan, nos sentaremos.

La reconfiguración del parlamento

Claudio Mardones: Ayer, en una entrevista con Luis Novaresio, Carlos Rodríguez contó que habló con Federico Sturzenegger y le preguntó directamente si va a economía o al Banco Central, y que Sturzenegger contestó que va a Modernización y que está preparando una batería de leyes a pedido de Javier Milei. Esto desató especulaciones, como reformas en la estructura del Estado o cambios en la legislación laboral. ¿Qué espera la CGT de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que el peronismo seguirá teniendo la primera minoría?

En primer lugar, esto me hace acordar a la reforma del estado de Domingo Cavallo, parece que va en esa dirección. En segundo término, ayer abordamos este tema, porque había presentes legisladores nuestros, como el diputado nacional recién electo "Paco" Manrique del SMATA y Sergio Palazzo de La Bancaria. Además tenemos otros diputados como Vanesa Siley y Hugo Yasky de la CTA. Hay varios diputados del movimiento sindical. Son los que primero van a representar nuestra voz dentro del Parlamento. Seguramente también va a haber una reconfiguración en el ámbito legislativo. Yo estoy terminando mi periodo como senador en la Provincia y lo fui dos veces a nivel nacional, así que, si hay algo que conozco, es el funcionamiento legislativo.

Vamos a ver cómo quedan conformados los bloques, y también tendremos que ver qué pasa con lo que era Juntos por el Cambio, cómo queda esta discusión interna que tienen. Así que, por lo pronto, habrá que ver cómo se conforman los bloques, cómo son las mayorías, pero no caben dudas de que el movimiento sindical va a ir a defender todos y cada uno de los Derechos conquistados a lo largo de nuestra historia. Creo que en esta etapa, una vez más, la unidad del movimiento sindical va a ser un eje importante de lo que pasa en el peronismo. No tengo ninguna duda de que nosotros debemos ocupar ese lugar que muchas veces se nos ha negado.

También hay que ponderar las dificultades que va a tener el presidente electo, por todo esto que estamos hablando. A nosotros nos ganó un hombre sin pasado y sin historia, y esto en el ámbito legislativo pesa, porque son poderes independientes. Está el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y en el ámbito legislativo pesa mucho cómo se reconfigura en los diferentes bloques.

La nueva conformación del Congreso

CM: ¿Cree que hay chance de que el peronismo, siendo la primera minoría, reclame la presidencia de la Cámara de Diputados o la presidencia provisional del Senado?

Siempre digo que muchas veces los legisladores nos hablamos para nosotros mismos ahí adentro, pero la sociedad está afuera. En ese "hablarnos entre nosotros" se producen estos acuerdos, porque finalmente uno tiene que convivir durante 4 años y hay que plantear de esa manera las cosas. Yo creo que tenemos posibilidades, ¿por qué no?. Hay que ver cómo se reconfigura eso, porque nadie tiene una mayoría clara y eso lo he demostrado el resultado electoral.

Nosotros vamos a estar muy atentos a esto. Entre las cosas que acordamos fue la de encontrarnos más seguido en la CGT, porque hemos vivido momentos como este, son duros, difíciles. También nos debemos una autocrítica hacia el interior de nuestra fuerza, de qué nos pasó y cómo llegamos aquí, nos ganó un hombre sin historia y sin pasado, es la única vez que ha sucedido esto en la Argentina en 200 años. Vamos a tener que conversar mucho.

El futuro de la CGT

AG: Hubo una CGT que se la criticó mucho por los 14 paros generales a Alfonsín, hubo otra a la que se la criticó por la inacción durante el gobierno de Macri, cuando le cantaban “poné la fecha…”. ¿Qué CGT cree que vamos a ver en el próximo periodo?

Estuve en ese palco cuando nos cantaban y se llevaron el atril. Creo que vamos a ver una CGT unida, aún con sus matices y diferencias. Una CGT que, una vez más, en una circunstancia difícil para el país, asume un rol protagónico. Creo que vamos a ser uno de los ejes vertebrales de la reconstrucción del peronismo, porque hay que buscar liderazgos.

"Poné la fecha...", el reclamo a la CGT por un paro general durante el gobierno de Macri.

También vamos a discutir mucho política, ayer lo planteábamos. En Argentina tenemos herramientas que ya no sirven, como las PASO. A mí nunca me agradaron pero en algún momento sirvieron. Hay que discutir una reforma de la constitución, porque yo creo que estar votando cada dos años no es bueno para nuestro país, no garantiza el tiempo necesario para poder gestionar y administrar con cierta tranquilidad. Hay que revisar cuál debe ser el mandato presidencial. Hay muchas cosas para revisar en la Argentina, no hay que tenerle miedo a eso, sobre todo frente a los extraordinarios cambios científicos y tecnológicos, y esta “sociedad líquida”, como dice Zygmunt Bauman.

Me parece que, tanto los que tenemos algo de experiencia como los que se incorporan a la militancia política, tenemos que dar un profundo debate sobre qué está pasando en el mundo, donde la otra derecha viene asomando la vieja Europa y también ha llegado a nuestra región. Son temas muy interesantes.

Hay que volver a lo que digo siempre, lo que nos enseñó nuestro creador, que si nosotros no formamos cuadros integrales, después hagámonos cargo de las cosas que no pasan. No podemos formar cuadros solamente para la gestión, un cuadro integral es aquel que opera en la gestión pública, en el sindicato, en el partido político, en el club de barrio, en la parroquia, en la cooperadora. Hay que formar cuadros porque estamos en una sociedad donde se ve mucha mediocridad. Si usted analiza el campo semántico de los candidatos que había en esta etapa de elecciones, es preocupante. Hay que volver a la preparación y a la formación, porque en el medio hay 47 millones de seres humanos que necesitan respuesta. No podemos seguir en un país que no termina de despegar nunca. La CGT puede jugar un rol de su actitud democrática, plural, de debate y de los intereses profesionales que nosotros ejercemos en cada una de las actividades.

