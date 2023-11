La central de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), ubicada en la avenida Belgrano al 1800 fue la sede elegida por la mesa chica de la CGT para llevar a cabo la cumbre entre los principales dirigentes sindicales con la intención de “intercambiar puntos de vista de lo que pasó el domingo con las elecciones y ver cómo seguimos como cuerpo que representa a los trabajadores de todo el país", señalaron fuentes sindicales. Fue la primera cumbre tras las elecciones que consagraron a Javier Milei como presidente de los argentinos.

La reunión sindical contó con la presencia del triunvirato que la preside -Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros); Carlos Acuña (Estaciones de Servicios)-; junto a Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.

Advierten por despidos masivos en la construcción tras los dichos de Javier Milei sobre la obra pública

El cotitular de la CGT, Héctor Daer afirmó: “Estamos preocupados por el aguinaldo”. Y añadió: “Creemos que este gobierno (en referencia al que asumirá sus funciones el 10 de diciembre próximo) tiene que cumplir los contratos, pero no son solo con los organismos de crédito internacional, sino también con la ciudadanía”.

En ese sentido, el titular de Sanidad advirtió que la CGT no aceptará la pérdida de derechos laborales. “A unos (las urnas) le dieron la potestad de gobernar y a otros, de representar a un sector de la sociedad que apostó por otro camino. Estamos decididos a no aceptar bajo ningún punto de vista la pérdida de derechos laborales y que no le paguen los salarios a la gente”.

ATE advirtió contra un inminente pacto entre Milei y los gremios: "Argentina está llena de sindicalistas que viven como empresarios"

Por su parte, Omar Plaini, el secretario general de Canillitas y titular de secretaría de políticas económicas y sociales de la CGT marcó sus diferencias con el presidente electo: "Nos preocupa el país, nos preocupan nuestras actividades. Nos preocupa que el país pueda vivir mejor. Por lo que ha planteado el presidente electo, está en discusión todo: la salud, la educación pública, la universidad pública, nuestros derechos".

En la puerta de la UOCRA agregó: "Para nosotros Trabajo es Ministerio. Ya el hecho de reducirlo a una secretaría de Trabajo tiene otra dimensión que nosotros, obviamente, tenemos una mirada totalmente distinta".

Repudio a los dichos de Mauricio Macri

Antes de ingresar a la reunión, el cotitular de la CGT, Héctor Daer dialogó con Radio 10 y sostuvo que los dichos de Macri “hay que repudiarlos”. Aunque expresó no estar sorprendido por las declaraciones del expresidente. “No importa si somos orcos o no somos orcos, se banalizó el hecho de pedirle a los jóvenes que vayan a enfrentar a otro sector de la sociedad. No hay sociedad moderna que se esté planteando un futuro de esa manera”, afirmó.

Obra pública

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, denunció que tras los dichos de Javier Milei en el programa “A dos voces” ya comenzaron los primeros telegramas de despidos en las empresas constructoras debido a los planes del presidente electo de paralizar toda obra pública con financiamiento del Estado nacional.

El presidente electo había señalado en una entrevista para TN que: "El Estado tiene que honrar sus compromisos. Eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo, en obra pública".

NT cp