Transición día 3: el segundo tiempo de Macri

“Javier Milei es el candidato que llegó a la presidencia bajo el lema de que el país no se puede solucionar ‘con los mismos de siempre’, hablando de terminar con la casta y empezar una nueva etapa. Pocos días después, el libertario cambia su gabinete antes de asumir y empieza a sumar funcionarios que estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri, permitiendo un segundo tiempo para el expresidente”, analizaron los periodistas Alejandro Gomel y Claudio Mardones en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 24 de noviembre del 2023.

Alejandro Gomel: El armado de gabinete viene muy complicado para Javier Milei, el presidente electo que ya empieza a sentir el desgaste del poder antes de asumir.

Todo indica que cada vez más funcionarios cercanos a Mauricio Macri se van a sumar al equipo del presidente electo. Macri ha apostado fuerte a partir de las elecciones generales, cuando Patricia Bullrich quedó fuera de juego y el expresidente pudo concretar lo que venía haciendo desde principio de año: coquetear y abrazar a Javier Milei.

Muchos desconfiaban de este movimiento político, sin embargo, Mauricio Macri parece ser uno de los hombres que manejará los hilos del poder durante los próximos 4 años, una de las figuras principales, el gran ganador.

El posible gabinete de Javier Milei

La ex candidata a presidenta, Patricia Bullrich fue ministra de seguridad con Mauricio Macri y ahora vuelve al mismo cargo, ministra de Seguridad de Javier Milei. No sucedió lo que el libertario había asegurado durante su campaña, Victoria Villarruel no se encargó del área de seguridad.

El lugar que todos esperaban ver completo era el del ministerio de economía, todavía no está ocupado, pero el messi de las finanzas, Luis “Toto” Caputo, ya tiene su oferta, solo falta la respuesta. Caputo fue quien negoció con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Macri y ahora es el nombre fuerte que suena para ocupar el cargo de ministro de Economía.

Aguinaldo: ¿Milei puede decidir que no se pague?

Desde que el nombre de Caputo volvió a la escena, hubo muchos movimientos. El hombre de la dolarización, Emilio Ocampo, aseguró que no piensa trabajar con Caputo porque debería haber un tándem que funcione muy bien entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, es por esto que ahora aparece otro ex funcionario del gobierno de Cambiemos, Demian Reidel.

En una entrevista para el canal TN en el año 2018, “Toto” Caputo afirmó que la vuelta al FMI “es la mejor alternativa para todos los argentinos”, además de confirmar un financiamiento asegurado. Luis Caputo parece ser un especialista en deudas y para eso llegaría al Ministerio de Economía, para conseguir los dólares necesarios y cumplir con lo que quiere el presidente electo: conseguir más deuda para poder frenar las leliq y abrir el cepo.

Todo nos remite al gobierno de Mauricio Macri, aquel periodo desde el 2015 al 2018. En ese momento, Marcos Peña, era un hombre fuerte y defendía a Caputo, afirmaba en una entrevista televisiva que “la calidad profesional y ética de Toto Caputo es un orgullo para la Argentina” y advirtió que todos tenemos que valorarlo. Además de Caputo, otro nombre que suena es el de Federico Sturzenegger.

Gabinete de Javier Milei: ya hay nombres de siete ministros y seis secretarios

Javier Milei es el candidato que llegó a la presidencia bajo el lema de que el país no se puede solucionar “con los mismos de siempre”, hablando de terminar con la casta y empezar una nueva etapa. Pocos días después, el libertario cambia su gabinete antes de asumir y empieza a sumar funcionarios que estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri, permitiendo un segundo tiempo para el expresidente.

Otros de los que se suma al gobierno es un hombre que responde a Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, quien estaría sumándose a la ANSES, un lugar que ya estaba ocupado por Carolina Píparo, pero que a través del acuerdo con Schiaretti, Javier Milei baja a Píparo y sube a Giordano.

Los tramos de la segunda vuelta de Mauricio Macri

Claudio Mardones: Buen viernes para Mauricio Macri, en una negociación que ha implicado el desembarco en la primera línea de figuras muy importantes del PRO, un termómetro sobre cómo ha ido cambiando la negociación en 2 tramos.

El primer tramo, el fundacional, se dio el 22 de octubre con el acuerdo. El segundo llegó con el resultado del balotaje, la certeza era que el gabinete iba a estar hegemonizado por figuras de La Libertad Avanza, dejando al macrismo en un segundo lugar, finalmente se terminó de resolver que, por ejemplo, Bullrich sea ministra de Seguridad.

Los jóvenes, Milei y Mauricio Macri

En un contexto en donde también queda claro que el marketing político sobre la dolarización de la economía, tiene un giro muy importante, implica un cambio en donde ya hay algunas cuestiones que parecen deslumbrar el sello de un acuerdo, una re-discusión respecto a algunos conceptos clave que sostiene Javier Milei, dejando abierto el interrogante sobre el futuro de la dolarización.

En abril del 2018, Caputo fue al congreso a dar explicaciones y tuvo un cruce con Gabriela Cerruti, que en su momento se desempeñaba como diputada de Frente para la Victoria. Un episodio que se desató a través de un “papelito” que le pasó el posible ministro de Economía a la diputada, pidiéndole que no sea tan “dura”: “mis hijos tienen 11 y 13 años,no seas tan mala”, le pedía Caputo a Cerruti mientras se llevaba a cabo la comisión bicameral de deuda externa, un momento en donde Caputo debía dar explicaciones sobre la decisión que estaba tomando, momentos de muchísima presión que marcan un punto de inflexión, porque después de ese giro comienza la otra etapa del gobierno de Mauricio Macri, empieza el momento de los costos políticos del acuerdo del FMI que implicó la aplicación de una serie de ajustes.

El regreso de una parte muy importante de la administración de Cambiemos, implica aportar conocimiento al gobierno de Javier Milei pero, al mismo tiempo, el temor de repetir una serie de cuestiones empieza a cristalizar que, lo que suceda a partir del 10 de diciembre, tendrá cambios drásticos respecto a la propuesta inicial del presidente electo.

AG: Otro punto fuerte del día de ayer, tuvo que ver con las idas y vueltas que empiezan a mostrar un desgaste en la transición. Carolina Píparo publicó en sus redes sociales un comunicado anunciando que se reuniría con Fernanda Raverta, la actual encargada de la ANSES, para comenzar la transición del organismo. Ayer por la tarde, la decisión parece haber cambiado.

El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición.

A los trabajadores de @ansesgob que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos.

Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de… — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) November 23, 2023

CM: Osvaldo Giordano, el ministro de Hacienda de Córdoba, parece ser, finalmente, la próxima persona que se hará cargo del ANSES. El hecho de que Píparo haya sido desplazada, no es solamente una cuestión que gira en torno a la discusión política y económica, sino que apunta a la presencia de aquellos economistas y funcionarios del PRO que apuntaran contra la ANSES, por esto corren a Píparo y ponen al especialista en jubilaciones de Juan Schiaretti.

Ahora, resta saber qué pasará con Píparo, si se quedará con algún ministerio o si su lugar será solamente en la Cámara de Diputados, algo que permite pensar otra negociación respecto a la presidencia de la Cámara y a los equilibrios que necesita un futuro oficialismo que tiene una minoría estructural. Por otro lado, Sandra Pettovello, la nominada ministra del futuro Ministerio de Capital Humano, parece estar firme desde ayer, luego de haber tenido una reunión con Javier Milei, en donde ha buscado no quedarse sin el control de la botonera

Luis Caputo: del "Messi de las finanzas" según Macri al bono a 100 años y las offshore en Islas Caimán

AG: Volviendo a Caputo, no hay ningún político que resista a un archivo, y Javier Milei, ya dentro del sistema político, no es la excepción. En el año 2018, Milei declaraba en un programa de televisión que su candidato a ministro de Economía (Caputo) “se fumó 15 mil millones de dólares de las reservas”, asegurando que Caputo es uno de los responsables de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central.

El presidente electo suspendió su visita a Estados Unidos y se preocupa por rearmar su gabinete. La gran pregunta es si finalmente el ganador de todo esto es Mauricio Macri, si se trata de Milei al gobierno y Macri al poder.

VF DC